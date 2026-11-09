Ο Τραμπ παραδέχτηκε πως η πολιτική μαζικών απελάσεων ήταν «πολύ σκληρή»

«Νομίζω ότι αυτή ήταν πολύ σκληρή», είπε ο πρόεδρος των ΗΠΑ σε δημοσιογράφο του CBS, ο οποίος τον ρώτησε για τη μεταναστευτική πολιτική. Η δήλωση περιλαμβάνεται σε αποσπάσματα της συνέντευξης που κυκλοφόρησαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Ο Τραμπ δεν διευκρίνισε αν σκοπεύει να αλλάξει την προσέγγισή του.

Η δήλωσή του έγινε δύο ημέρες αφότου προώθησε τον σύμβουλό του Στίβεν Μίλερ, εκπρόσωπο της ακροδεξιάς που διαδραμάτισε καθοριστικό ρόλο στην πολιτική μαζικών απελάσεων, σε στρατηγικής σημασίας θέση ως προσωπάρχη του Λευκού Οίκου.

Στις ενδιάμεσες εκλογές, στις οποίες επικράτησαν συντριπτικά οι Δημοκρατικοί, ισπανόφωνοι ψηφοφόροι που είχαν συμβάλει στην επανεκλογή του Τραμπ στράφηκαν εναντίον του. Είχαν απογοητευτεί από τις ανεκπλήρωτες υποσχέσεις του για χαμηλότερες τιμές, καθώς και από την αντίληψη ότι η αστυνομία μετανάστευσης προχωρούσε σε αδιάκριτες απελάσεις.

Την επομένη της συντριπτικής ήττας των Ρεπουμπλικανών, την οποία απέδωσε κυρίως στον πόλεμο στο Ιράν, ο αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς έγραψε σε μακροσκελή ανάρτηση στο X ότι είναι «ανοιχτός στην ιδέα της αλλαγής των πρακτικών επιβολής του νόμου» στο πλαίσιο της πολιτικής κατά της παράτυπης μετανάστευσης. Μεταξύ άλλων, είχε προτείνει «να στοχεύσουμε πιο συγκεκριμένα, για παράδειγμα, σε εταιρείες που προσλαμβάνουν παράτυπους εργάτες».

Πηγή: ΚΥΠΕ