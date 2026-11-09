Τραγικό απολογισμό άφησε η ισχυρή έκρηξη που σημειώθηκε σε εργοστάσιο χάλυβα της εταιρείας HABAŞ Demir Çelik στην περιοχή Αλιάγα της επαρχίας Σμύρνης, σύμφωνα με το TRT Haber.
Φωτιά σε εργοστάσιο στη Σμύρνη: Τρεις νεκροί και 14 τραυματίες - Το επικρατέστερο σενάριο για το τι προκάλεσε την έκρηξη
Σε εξέλιξη βρίσκονται οι επιχειρήσεις διάσωσης στις εγκαταστάσεις της HABAŞ Demir Çelik στην Αλιάγα, μετά την ισχυρή έκρηξη που προκάλεσε εκτεταμένες καταστροφές και πυρκαγιά.
Τρεις εργαζόμενοι έχασαν τη ζωή τους
Σύμφωνα με τις τουρκικές αρχές, τρεις εργαζόμενοι σκοτώθηκαν από την έκρηξη, ενώ άλλοι 14 τραυματίστηκαν, εκ των οποίων οι τρεις νοσηλεύονται σε σοβαρή κατάσταση.
Οι τραυματίες έλαβαν τις πρώτες βοήθειες στο σημείο και στη συνέχεια διακομίστηκαν με ασθενοφόρα σε νοσοκομεία της περιοχής για νοσηλεία.
Δέκα άτομα παραμένουν εγκλωβισμένα
Οι επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης συνεχίζονται, καθώς δέκα άτομα εξακολουθούν να αγνοούνται και εκτιμάται ότι βρίσκονται κάτω από τα συντρίμμια που προκάλεσε η έκρηξη.
Στο σημείο επιχειρούν πυροσβέστες, διασώστες, αστυνομικοί και ιατρικά συνεργεία, ενώ χρησιμοποιούνται ειδικά μέσα για τον εντοπισμό εγκλωβισμένων.
Η πιθανή αιτία της έκρηξης
Σε ανακοίνωσή της, η Νομαρχία Σμύρνης ανέφερε ότι, σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία, το δυστύχημα ενδέχεται να προκλήθηκε όταν γερανογέφυρα αποκολλήθηκε και έπεσε μέσα σε ηλεκτρικό κλίβανο τόξου κατά τη διαδικασία χύτευσης υγρού χάλυβα.
Η έκρηξη προκάλεσε εκτεταμένες ζημιές στις εγκαταστάσεις και ακολούθησε πυρκαγιά, την οποία κλήθηκαν να αντιμετωπίσουν ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις.
Παρέμβαση της κυβέρνησης
Ο υπουργός Εσωτερικών της Τουρκίας, Mustafa Çiftçi, δήλωσε ότι όλες οι αρμόδιες υπηρεσίες κινητοποιήθηκαν από την πρώτη στιγμή και ότι οι επιχειρήσεις διάσωσης και κατάσβεσης διεξάγονται συντονισμένα.
Παράλληλα, ο υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Vedat Işıkhan, ανακοίνωσε τον ορισμό επικεφαλής επιθεωρητή για τη διερεύνηση των αιτίων του δυστυχήματος.
Σε εξέλιξη η έρευνα
Οι τοπικές αρχές έχουν ξεκινήσει πλήρη έρευνα για τις συνθήκες της έκρηξης, ενώ οι επιχειρήσεις αναζήτησης συνεχίζονται με στόχο τον εντοπισμό των δέκα αγνοουμένων.
Οι τουρκικές αρχές παρακολουθούν στενά την κατάσταση, ενώ εκφράζονται φόβοι ότι ο αριθμός των θυμάτων ενδέχεται να αυξηθεί όσο προχωρούν οι έρευνες στα ερείπια του εργοστασίου.
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