Έρευνα του FBI για το ερωτικό σκάνδαλο στη Nvidia: Παρέμβαση Τραμπ για τη φερόμενη Κινέζα κατάσκοπο - Μίλησε με τον CEO και τον χαρακτήρισε «έντιμο»

Μιλώντας σε δημοσιογράφους στον Λευκό Οίκο τη Δευτέρα (9/11), ο Τραμπ φέρεται να αποκάλυψε ότι επικοινώνησε προσωπικά με τον Χουάνγκ, προκειμένου να διαπιστώσει εάν γνώριζε τις καταγγελλόμενες διασυνδέσεις της γυναίκας με τις κινεζικές υπηρεσίες πληροφοριών.

«Τον ρώτησα: "Είχες ιδέα ότι ήταν κατάσκοπος;". Μου απάντησε: "Δεν είχα ιδέα ότι ήταν κατάσκοπος" και πραγματικά τον πιστεύω», δήλωσε, σύμφωνα με το δημοσίευμα.

Ο Αμερικανός πρόεδρος χαρακτήρισε τον Χουάνγκ «έντιμο άνθρωπο», προσθέτοντας ότι θεωρεί πως περνά μια ιδιαίτερα δύσκολη περίοδο.

TRUMP: "I believe he's suffering greatly." President Trump expresses concern for NVIDIA CEO Jensen Huang following reports alleging the tech executive had an affair with a Chinese spy. Trump calls Huang an "amazing guy" and says he hopes there's no problem, while suggesting the situation is especially difficult because of Huang's family. — Fox News (@FoxNews) November 9, 2026

Η γυναίκα στο επίκεντρο των καταγγελιών

Στο επίκεντρο βρίσκεται η Άλις Χουάνγκ, γνωστή και ως Χουάνγκ Λε, πρώην διευθύνουσα σύμβουλος της εταιρείας Megaspeed στη Σιγκαπούρη, η οποία είχε επιχειρηματικές συναλλαγές με τη Nvidia.

Σύμφωνα με δημοσίευμα των New York Times, Αμερικανοί αξιωματούχοι των υπηρεσιών πληροφοριών υποψιάζονται ότι η γυναίκα είχε στρατολογηθεί από το Πεκίνο.

Κατά τις ίδιες αναφορές, ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, είχε αποστείλει την άνοιξη του 2026 απόρρητο υπόμνημα σε αξιωματούχους της Ουάσινγκτον, προειδοποιώντας για τη σχέση του επικεφαλής της Nvidia με τη συγκεκριμένη γυναίκα.

Πάντως, δεν έχει παρουσιαστεί δημόσια απόδειξη ότι η Άλις Χουάνγκ ενεργούσε για λογαριασμό των κινεζικών υπηρεσιών πληροφοριών ή ότι διέρρευσαν ευαίσθητα δεδομένα.

Η παραδοχή της σχέσης και η έρευνα της Nvidia

Ο Τζένσεν Χουάνγκ έχει παραδεχθεί την εξωσυζυγική σχέση, ζητώντας συγγνώμη από τη σύζυγό του και τα παιδιά τους.

Παράλληλα, φέρεται να δεσμεύτηκε ότι θα συνεργαστεί με ανεξάρτητη εσωτερική έρευνα της Nvidia.

Η εταιρεία, κατά τις ίδιες πληροφορίες, υποστηρίζει ότι δεν διαθέτει μέχρι στιγμής ενδείξεις διαρροής εταιρικών μυστικών ή παραβίασης της αμερικανικής εθνικής ασφάλειας.

Απώλειες 250 δισ. δολαρίων και ενδιαφέρον του Κογκρέσου

Οι αποκαλύψεις φέρονται να προκάλεσαν έντονες πιέσεις στη μετοχή της Nvidia, η οποία, σύμφωνα με το δημοσίευμα, υποχώρησε περίπου 4% τη Δευτέρα, με απώλειες σχεδόν 250 δισ. δολαρίων στη χρηματιστηριακή αξία της εταιρείας.

Παράλληλα, αναφέρεται ότι ο Χουάνγκ έχει κληθεί να ενημερώσει κεκλεισμένων των θυρών επιτροπές του αμερικανικού Κογκρέσου σχετικά με τα μέτρα προστασίας της Nvidia από ξένες κατασκοπευτικές επιχειρήσεις.

Η υπόθεση αποκτά ιδιαίτερη σημασία λόγω του ρόλου της Nvidia στον τεχνολογικό ανταγωνισμό ΗΠΑ και Κίνας, καθώς οι προηγμένοι επεξεργαστές της αποτελούν βασική υποδομή για την ανάπτυξη συστημάτων τεχνητής νοημοσύνης.

Διαψεύδει το Πεκίνο

Από την πλευρά του, το κινεζικό υπουργείο Εξωτερικών φέρεται να έχει απορρίψει τις καταγγελίες, χαρακτηρίζοντάς τες αβάσιμες και προϊόν εικασιών.

Παρά τις αναφορές περί ερευνών, παραμένει αδιευκρίνιστο το ακριβές αντικείμενο της φερόμενης έρευνας του FBI, ενώ δεν έχουν δημοσιοποιηθεί στοιχεία που να τεκμηριώνουν κατασκοπευτική δραστηριότητα ή γνώση του επικεφαλής της Nvidia για τέτοιες ενέργειες.

Με πληροφορίες από protothema.gr, New York Times