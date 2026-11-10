Ελληνικά

| English
Διεθνή

Η μαφία επέβαλε «πένθος» στο Παλέρμο: Ανάγκασε εμπόρους να κλείσουν τα καταστήματά τους για την κηδεία «νονού» (βίντεο)

Header Image
Author Thumbnail

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Μοτοσικλέτες, κροτίδες και βεγγαλικά στη νεκρική πομπή που προκάλεσε φόβο και οργή στη Σικελία – Παρέμβαση της δημοτικής αστυνομίας μετά τις καταγγελίες για εκφοβισμό εμπόρων

Οργή και έντονες αντιδράσεις προκάλεσε στο Παλέρμο της Σικελίας η κηδεία καταδικασμένου μέλους της μαφίας, κατά την οποία έμποροι της ιστορικής αγοράς Μπαλαρό φέρονται να εξαναγκάστηκαν να κλείσουν τα καταστήματά τους σε ένδειξη πένθους. Η νεκρική πομπή συνοδεύτηκε από μοτοσικλέτες, κροτίδες και βεγγαλικά, προκαλώντας αναστάτωση στο κέντρο της πόλης.

Σύμφωνα με τον ιταλικό Τύπο, μέλη του οργανωμένου εγκλήματος απαίτησαν από τους εμπόρους της Μπαλαρό, της μεγαλύτερης λαϊκής αγοράς του Παλέρμο, να κατεβάσουν τα ρολά την ώρα που η νεκρική πομπή με το φέρετρο του Εμανουέλε Ρουμπίνο περνούσε από παρακείμενο δρόμο.

Η κινητοποίηση φέρεται να οργανώθηκε έπειτα από συνεννόηση μέσω διαδικτύου, με τους συμμετέχοντες να διακόπτουν την κυκλοφορία σε κεντρικό δρόμο της πόλης.

Στην κεφαλή της πομπής βρίσκονταν μοτοσικλέτες, ενώ χρησιμοποιήθηκαν κροτίδες και βεγγαλικά, σε μια επίδειξη ισχύος που προκάλεσε φόβο σε τουρίστες και αγανάκτηση στους κατοίκους.

Ποιος ήταν ο Εμανουέλε Ρουμπίνο

Ο Ρουμπίνο είχε καταδικαστεί πρωτοδίκως σε κάθειρξη 12 ετών για τη δολοφονία μετανάστη από την Γκάμπια, η οποία διαπράχθηκε το 2016.

Είχε επίσης καταδικαστεί σε εννέα χρόνια κάθειρξη για εκβιασμούς και επιβολή χρηματικών ποσών προστασίας σε αλλοδαπούς εμπόρους που διατηρούσαν μικρές επιχειρήσεις στο κέντρο του Παλέρμο.

Παρέμβαση της δημοτικής αστυνομίας

Το περιστατικό προκάλεσε την αντίδραση του δημάρχου του Παλέρμο, Ρομπέρτο Λαγκάλα, ο οποίος καταδίκασε τις πρακτικές εκφοβισμού.

«Η πόλη μας δεν μπορεί να δεχθεί ότι σε ολόκληρες περιοχές της υιοθετούνται συμπεριφορές εξαιτίας των οποίων οι πολίτες νιώθουν ότι δεν μπορούν να ζήσουν σε συνθήκες ασφάλειας και ελευθερίας», δήλωσε.

Ο δήμαρχος ανέφερε, παράλληλα, ότι η δημοτική αστυνομία κινητοποιήθηκε μόλις ενημερώθηκε για το περιστατικό και παρενέβη για να εμποδίσει τη συνέχιση της πομπής.

Το περιστατικό επανέφερε στο προσκήνιο το ζήτημα της επιρροής του οργανωμένου εγκλήματος στην καθημερινότητα των κατοίκων και των επαγγελματιών της Σικελίας.

#ΙΤΑΛΙΑ

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα