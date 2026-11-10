Η μαφία επέβαλε «πένθος» στο Παλέρμο: Ανάγκασε εμπόρους να κλείσουν τα καταστήματά τους για την κηδεία «νονού» (βίντεο)

Σύμφωνα με τον ιταλικό Τύπο, μέλη του οργανωμένου εγκλήματος απαίτησαν από τους εμπόρους της Μπαλαρό, της μεγαλύτερης λαϊκής αγοράς του Παλέρμο, να κατεβάσουν τα ρολά την ώρα που η νεκρική πομπή με το φέρετρο του Εμανουέλε Ρουμπίνο περνούσε από παρακείμενο δρόμο.

Cortejo fúnebre do mafioso Emanuele Rubino hoje em Palermo, na Itália. Diversos fogos de artifício, motos e fechamento do tradicional comércio de Ballarò. Cumprindo domiciliar por doença, o mafioso morreu de causas naturais. Era condenado a 25 anos de prisão. https://t.co/ccgQ4WxfK6 — Submundo Criminal (@submundodocrime) November 10, 2026

Η κινητοποίηση φέρεται να οργανώθηκε έπειτα από συνεννόηση μέσω διαδικτύου, με τους συμμετέχοντες να διακόπτουν την κυκλοφορία σε κεντρικό δρόμο της πόλης.

Στην κεφαλή της πομπής βρίσκονταν μοτοσικλέτες, ενώ χρησιμοποιήθηκαν κροτίδες και βεγγαλικά, σε μια επίδειξη ισχύος που προκάλεσε φόβο σε τουρίστες και αγανάκτηση στους κατοίκους.

November 9, in Palermo, Sicily, Italy 🇮🇹 Sometimes Sicily feels straight out of The Godfather: a Mafia boss’s funeral, a procession, shop shutters down, roaring scooters and fireworks The mayor called it unacceptable But it happened… https://t.co/jgsyOWIlJE — Mambo Italiano (@mamboitaliano__) November 10, 2026

Ποιος ήταν ο Εμανουέλε Ρουμπίνο

Ο Ρουμπίνο είχε καταδικαστεί πρωτοδίκως σε κάθειρξη 12 ετών για τη δολοφονία μετανάστη από την Γκάμπια, η οποία διαπράχθηκε το 2016.

Είχε επίσης καταδικαστεί σε εννέα χρόνια κάθειρξη για εκβιασμούς και επιβολή χρηματικών ποσών προστασίας σε αλλοδαπούς εμπόρους που διατηρούσαν μικρές επιχειρήσεις στο κέντρο του Παλέρμο.

Ballarò si ferma, a Palermo il mercato storico non apre per omaggiare la morte di Emanuele Rubino, 33 anni, condannato in via definitiva a 12 anni per il tentato omicidio del gambiano Yussupa Susso a cui sparò in testa al culmine di una lite nell’aprile del 2016. Non solo, condannato ad altri 13 anni per estorsione aggravata dal metodo mafioso. Rubino taglieggiava i commercianti stranieri di via Maqueda e di Ballarò. Era “uno di noi” dicono al mercato di Ballarò dove tutte le saracinesche sono rimaste abbassate. Fra i banchi i volti sono scuri, solo due uomini lungo piazza Carmine, stanno tirando giù gli ombrelloni. La notizia della morte di Emanuele Rubino impone il cordoglio. “Apriamo domani, oggi per noi è lutto”, dicono seri. Alla notizia della sua morte alcuni influencer sui social avevano deciso di “non fare dirette per due giorni in segno di rispetto alla famiglia”. Il video di Eugenia Nicolosi su Repubblica Palermo #rep — Repubblica (@repubblica) November 9, 2026

Παρέμβαση της δημοτικής αστυνομίας

Το περιστατικό προκάλεσε την αντίδραση του δημάρχου του Παλέρμο, Ρομπέρτο Λαγκάλα, ο οποίος καταδίκασε τις πρακτικές εκφοβισμού.

«Η πόλη μας δεν μπορεί να δεχθεί ότι σε ολόκληρες περιοχές της υιοθετούνται συμπεριφορές εξαιτίας των οποίων οι πολίτες νιώθουν ότι δεν μπορούν να ζήσουν σε συνθήκες ασφάλειας και ελευθερίας», δήλωσε.

Fuochi d'artificio e mercato chiuso per lutto. #Funerali show, nel quartiere #Ballarò a #Palermo, per Emanuele #Rubino, pluri-condannato per tentato omicidio ed estorsione. Tutto sotto gli occhi attoniti dei residenti. #Tg1 Giorgio Ruta https://t.co/Eyryu2jNdb — Tg1 (@Tg1Rai) November 9, 2026

Ο δήμαρχος ανέφερε, παράλληλα, ότι η δημοτική αστυνομία κινητοποιήθηκε μόλις ενημερώθηκε για το περιστατικό και παρενέβη για να εμποδίσει τη συνέχιση της πομπής.

Το περιστατικό επανέφερε στο προσκήνιο το ζήτημα της επιρροής του οργανωμένου εγκλήματος στην καθημερινότητα των κατοίκων και των επαγγελματιών της Σικελίας.