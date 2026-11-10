Οι ψηφοφόροι στην Καλιφόρνια απέρριψαν την πρόταση για επιβολή φόρου περιουσίας στους δισεκατομμυριούχους, σύμφωνα με εκτιμήσεις και στατιστικές προβολές αμερικανικών μέσων ενημέρωσης το βράδυ της Δευτέρας, σχεδόν μία εβδομάδα μετά το δημοψήφισμα της περασμένης Τρίτης.
Καλιφόρνια: Απορρίφθηκε ο φόρος περιουσίας για δισεκατομμυριούχους
Η πρόταση «Prop 40» για εφάπαξ φόρο 5% στην κληρονομιά περίπου 200 δισεκατομμυριούχων δεν συγκέντρωσε την απαιτούμενη πλειοψηφία, σύμφωνα με αμερικανικά μέσα ενημέρωσης.
Την πρόταση υποστηρίζει, μεταξύ άλλων, ο οικονομολόγος Γκαμπριέλ Ζουκμάν. Όπως μετέδωσαν τα τηλεοπτικά δίκτυα CNN και CBS News, η «Prop 40» δεν εξασφάλισε την απαιτούμενη πλειοψηφία.
Η πρόταση προέβλεπε εφάπαξ φόρο 5% στην κληρονομιά περίπου 200 δισεκατομμυριούχων της Καλιφόρνιας, της πολυπληθέστερης πολιτείας των ΗΠΑ. Τα έσοδα θα συνέβαλλαν στη χρηματοδότηση του δημόσιου συστήματος υγείας.
Πηγή: ΚΥΠΕ
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