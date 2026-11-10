Καλιφόρνια: Απορρίφθηκε ο φόρος περιουσίας για δισεκατομμυριούχους

Την πρόταση υποστηρίζει, μεταξύ άλλων, ο οικονομολόγος Γκαμπριέλ Ζουκμάν. Όπως μετέδωσαν τα τηλεοπτικά δίκτυα CNN και CBS News, η «Prop 40» δεν εξασφάλισε την απαιτούμενη πλειοψηφία.

Η πρόταση προέβλεπε εφάπαξ φόρο 5% στην κληρονομιά περίπου 200 δισεκατομμυριούχων της Καλιφόρνιας, της πολυπληθέστερης πολιτείας των ΗΠΑ. Τα έσοδα θα συνέβαλλαν στη χρηματοδότηση του δημόσιου συστήματος υγείας.

Πηγή: ΚΥΠΕ