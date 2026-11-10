Ο δημοσιογράφος Τομάς Μπελτράν δολοφονήθηκε από ενόπλους έξω από το σπίτι του, στην επαρχία Μαναβί του Ισημερινού, σύμφωνα με τη Fundamedios, μη κυβερνητική οργάνωση για την ελευθερία του Τύπου.
Δολοφονήθηκε δημοσιογράφος έξω από το σπίτι του στον Ισημερινό
Ένοπλοι πυροβόλησαν επανειλημμένα τον Τομάς Μπελτράν στην επαρχία Μαναβί. Είχε δεχθεί απειλές και από το 2025 βρισκόταν σε σύστημα προστασίας μαρτύρων.
Ένοπλοι τού είχαν στήσει ενέδρα το βράδυ της Κυριακής και τον πυροβόλησαν επανειλημμένα μόλις βγήκε από το αυτοκίνητό του, σύμφωνα με ρεπορτάζ του Vistazo.
Ο Μπελτράν, ιδιοκτήτης της ενημερωτικής σελίδας Calcetines, είχε δεχθεί απειλές κατά της ζωής του τον Απρίλιο, αφού κατήγγειλε τον παράνομο πλουτισμό της δημάρχου της πόλης Μπολίβαρ, Λέδι Μουνιός. Την ίδια περίοδο είχαν δολοφονηθεί δύο συνεργάτες του δημοσιογράφου.
Η Ένωση Τύπου της Αμερικής (Inter American Press Association / Sociedad Interamericana de Prensa) καταδίκασε τη δολοφονία και ζήτησε «άμεση και ενδελεχή έρευνα» για τον εντοπισμό των δραστών. Παράλληλα, υπενθύμισε το «ιστορικό απειλών και εκφοβισμού» σε βάρος του Μπελτράν.
Από το 2025, ο Τομάς Μπελτράν ήταν ενταγμένος στο Σύστημα Προστασίας Θυμάτων και Μαρτύρων της Γενικής Εισαγγελίας του Ισημερινού.
Σύμφωνα με την οργάνωση Periodistas sin Cadenas (Δημοσιογράφοι χωρίς αλυσίδες), έξι δημοσιογράφοι δολοφονήθηκαν στον Ισημερινό το 2025.
Πηγή: ΚΥΠΕ
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