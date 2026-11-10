Μια ασυνήθιστη περιπέτεια με πρωταγωνιστή ένα νεαρό ελάφι είχε αίσιο τέλος στις Ηνωμένες Πολιτείες, προκαλώντας συγκίνηση και χαμόγελα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Το ζώο πέρασε δέκα ολόκληρες ημέρες με μια πλαστική πορτοκαλί κολοκύθα, από αυτές που χρησιμοποιούν τα παιδιά για να μαζεύουν γλυκά το Halloween, σφηνωμένη στο κεφάλι του.
Ελάφι κυκλοφορούσε δέκα μέρες με κολοκύθα στο κεφάλι: Η διάσωση που έγινε viral
Το νεαρό ελάφι που κινητοποίησε δεκάδες εθελοντές στο Μίσιγκαν. Φωτογραφία: Detroit Animal Welfare Group.
Τελικά κατάφεραν να το αναισθητοποιήσουν με ασφάλεια και να αφαιρέσουν την κολοκύθα. Το ελάφι παρουσίαζε μέτρια αφυδάτωση, γι' αυτό του χορηγήθηκαν υγρά πριν αφεθεί ελεύθερο.
Το περιστατικό σημειώθηκε στην περιοχή του Ντιτρόιτ, στο Μίσιγκαν, όπου κάτοικοι άρχισαν να εντοπίζουν το ελάφι να περιφέρεται στους δρόμους και σε δασικές εκτάσεις, χωρίς να μπορεί να απαλλαγεί από το πλαστικό αντικείμενο.
Αρχικά, η εικόνα ενός ελαφιού με πορτοκαλί κολοκύθα στο πρόσωπο προκάλεσε έκπληξη. Σύντομα, όμως, οι κάτοικοι συνειδητοποίησαν ότι το ζώο κινδύνευε, καθώς δεν μπορούσε να τραφεί ή να πιει νερό κανονικά.
Η οργάνωση Detroit Animal Welfare Group κινητοποιήθηκε, ξεκινώντας μια μεγάλη επιχείρηση εντοπισμού του. Για δέκα ημέρες, εθελοντές αναζητούσαν το ελάφι, ενώ πολίτες δημοσίευαν φωτογραφίες και πληροφορίες στα κοινωνικά δίκτυα για τις περιοχές όπου το είχαν δει.
Η μεγάλη στιγμή ήρθε την Κυριακή 8 Νοεμβρίου, όταν το ζώο εντοπίστηκε στο πάρκο Hines Park. Οι διασώστες χρειάστηκε να διασχίσουν τέσσερις φορές ένα παγωμένο ποτάμι, να περάσουν μέσα από πυκνή βλάστηση και να σκαρφαλώσουν σε λασπωμένες όχθες για να το πλησιάσουν.
Τελικά κατάφεραν να το αναισθητοποιήσουν με ασφάλεια και να αφαιρέσουν την κολοκύθα. Το ελάφι παρουσίαζε μέτρια αφυδάτωση, γι' αυτό του χορηγήθηκαν υγρά πριν αφεθεί ελεύθερο.
Σύμφωνα με τους εθελοντές, όταν συνήλθε, το ζώο σηκώθηκε και απομακρύνθηκε προς το δάσος. Για λίγα λεπτά, μάλιστα, σταμάτησε και κοίταξε πίσω του, μια κίνηση που οι διασώστες περιέγραψαν συγκινημένοι σαν ένα μικρό «ευχαριστώ».
Η επιτυχημένη διάσωση ανακοινώθηκε με μια ανάρτηση που συγκέντρωσε χιλιάδες θετικές αντιδράσεις.
Η ιστορία δημοσιεύθηκε τη Δευτέρα 9 Νοεμβρίου σε αμερικανικά μέσα ενημέρωσης, υπενθυμίζοντας παράλληλα ότι τα πλαστικά αντικείμενα που αφήνονται στη φύση μπορούν να αποτελέσουν σοβαρό κίνδυνο για τα άγρια ζώα.
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