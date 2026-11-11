Αλεξάντρ Ντάρτσιεφ: Πέθανε ο πρέσβης της Μόσχας στην Ουάσινγκτον σε ηλικία 66 ετών – Για «αιφνίδιο» θάνατο κάνει λόγο το ρωσικό ΥΠΕΞ

«Η ηγεσία και το προσωπικό του ρωσικού υπουργείου Εξωτερικών ανακοινώνουν με βαθύτατη θλίψη ότι ο Αλεξάντρ Νίκιτιτς Ντάρτσιεφ, έκτακτος και πληρεξούσιος πρέσβης της Ρωσικής Ομοσπονδίας στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, απεβίωσε αιφνιδίως σε ηλικία 66 ετών», αναφέρεται στην ανακοίνωση της Μόσχας.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστά τα αίτια του θανάτου του.

◾️ The Russian Foreign Ministry announces with profound sorrow that Alexander Darchiev, Ambassador of Russia to the USA, passed away suddenly on November 11, aged 66. The cherished memory of our colleague will forever remain in our hearts. https://t.co/YKgRc2yuZk https://t.co/bBLu9zMAe1 — MFA Russia 🇷🇺 (@mfa_russia) November 11, 2026

Ποιος ήταν ο Αλεξάντρ Ντάρτσιεφ

Ο Αλεξάντρ Ντάρτσιεφ γεννήθηκε στις 14 Μαΐου 1960 στην Ουγγαρία, σε οικογένεια διπλωμάτη. Σπούδασε Ιστορία στο Κρατικό Πανεπιστήμιο της Μόσχας, από το οποίο αποφοίτησε το 1983, ενώ στη συνέχεια ασχολήθηκε με την έρευνα για τις Ηνωμένες Πολιτείες και τον Καναδά.

Εντάχθηκε στο ρωσικό υπουργείο Εξωτερικών το 1992, αναλαμβάνοντας σειρά θέσεων που σχετίζονταν με τις σχέσεις της Μόσχας με τη Βόρεια Αμερική.

Από το 2005 έως το 2010 υπηρέτησε ως αναπληρωτής επικεφαλής της ρωσικής διπλωματικής αποστολής στην Ουάσινγκτον, ενώ από το 2014 έως το 2021 διετέλεσε πρέσβης της Ρωσίας στον Καναδά.

Στη συνέχεια ανέλαβε τη διεύθυνση του Τμήματος Βόρειας Αμερικής του ρωσικού υπουργείου Εξωτερικών.

Ο ρόλος του στις σχέσεις Μόσχας – Ουάσινγκτον

Τον Φεβρουάριο του 2025, ο Ντάρτσιεφ ηγήθηκε της ρωσικής αντιπροσωπείας σε συνομιλίες με τις Ηνωμένες Πολιτείες στην Κωνσταντινούπολη, με αντικείμενο την αποκατάσταση των διπλωματικών σχέσεων και την αντιμετώπιση περιορισμών στη λειτουργία των πρεσβειών των δύο χωρών.

Κατά τις συνομιλίες αυτές, η αμερικανική πλευρά αποδέχθηκε τον διορισμό του ως νέου πρέσβη της Ρωσίας στην Ουάσινγκτον.

Ο διορισμός του επισημοποιήθηκε στις 6 Μαρτίου 2025 με διάταγμα του Ρώσου προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν, διαδεχόμενος τον Ανατόλι Αντόνοφ.

Παρέμεινε στη θέση του πρέσβη στις Ηνωμένες Πολιτείες μέχρι τον θάνατό του, στις 11 Νοεμβρίου 2026.