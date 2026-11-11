Ευθείες απειλές του Ιράν κατά αμερικανικών βάσεων στην Ευρώπη – «Θα πλήξουμε ακόμη και νησιά που θεωρούν εκτός εμβέλειας των πυραύλων μας»



Η απάντηση του Ιράν σε περαιτέρω αμερικανικές επιθέσεις «θα στοχεύσει τις πιο απομακρυσμένες αμερικανικές στρατιωτικές εγκαταστάσεις, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που δεν έχουμε ακόμη επιτεθεί», είπε, χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες.

«Θα μπορούσαμε ακόμη και να χτυπήσουμε ορισμένα νησιά που θεωρούν ότι βρίσκονται πέρα από την εμβέλεια των πυραύλων μας», πρόσθεσε ο Ρεζαΐ κατά τη διάρκεια της συνέντευξης, η οποία πραγματοποιήθηκε στην Τεχεράνη.



Ο πόλεμος μεταξύ Ιράν και ΗΠΑ πυροδοτήθηκε στις 28 Φεβρουαρίου με την ισραηλινο-αμερικανική επίθεση κατά της Ισλαμικής Δημοκρατίας.

Ο πόλεμος στη συνέχεια εξαπλώθηκε σε αρκετές χώρες της Μέσης Ανατολής, συμπεριλαμβανομένων των χωρών του Κόλπου, του Λιβάνου και της Υεμένης.



Περισσότερο από οκτώ μήνες μετά την έναρξη του πολέμου, οι διπλωματικές προσπάθειες συνεχίζονται για τον τερματισμό των εχθροπραξιών, χωρίς καμία ορατή πρόοδο.



Η Τεχεράνη απαιτεί από την Ουάσινγκτον να αποδεσμεύσει περιουσιακά της στοιχεία στο εξωτερικό και να άρει τις κυρώσεις σε αντάλλαγμα με το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ. Οι απαιτήσεις αυτές έχουν απορριφθεί από τις ΗΠΑ.



Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο απέκλεισε χθες μια μεγάλη στρατιωτική επιχείρηση εναντίον του Ιράν, επαναλαμβάνοντας τις δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος έκρινε «απίθανη» την επανέναρξη επιθέσεων.

Πηγή: ΑΠΕ