Σοκαριστικά βίντεο από την τραγωδία στη Νέα Υόρκη: Δύο νεκροί από κατάρρευση κτιρίου στο Μπρούκλιν, δραματικές διασώσεις στα συντρίμμια

Η κατάρρευση σημειώθηκε λίγο μετά τις τέσσερις το απόγευμα, τοπική ώρα, στη συμβολή των λεωφόρων Flatbush και Bedford, στη συνοικία Flatbush. Το κτίριο, το οποίο στέγαζε κατάστημα στο ισόγειο και διαμερίσματα στους ορόφους, κατέρρευσε προς το γειτονικό εργοτάξιο, όπου βρίσκονταν σε εξέλιξη εκσκαφές.

Μεγάλα τμήματα της οικοδομής κατέληξαν μέσα στον χώρο των εργασιών, ενώ σε παρακείμενο κτίριο αποκαλύφθηκαν δωμάτια και υπνοδωμάτια, καθώς υποχώρησε τμήμα εξωτερικού τοίχου.

Δραματική διάσωση εγκύου από τα χαλάσματα

Ιδιαίτερη συγκίνηση προκάλεσε η διάσωση γυναίκας, η οποία παρέμεινε εγκλωβισμένη κάτω από τα συντρίμμια για περισσότερες από δύο ώρες.

FDNY members continue to operate at a major technical rescue in Brooklyn. https://t.co/vm1ME9VCAx — FDNY (@FDNY) November 11, 2026

Οι πυροσβέστες κατάφεραν να εντοπίσουν τη γυναίκα, η οποία είχε τις αισθήσεις της, και να ανοίξουν δίοδο μέσα από τα χαλάσματα. Λίγο πριν από τις 6:30 το απόγευμα, την ανέσυραν και τη μετέφεραν με φορείο σε ασθενοφόρο.

Σύμφωνα με το CBS New York, ο σύζυγός της, ο οποίος παρακολουθούσε με αγωνία την επιχείρηση, δήλωσε ότι η γυναίκα ήταν έγκυος. Μόλις την είδε να ανασύρεται ζωντανή, εξέφρασε επανειλημμένα την ανακούφιση και την ευγνωμοσύνη του προς τους διασώστες.

🚨 HAPPENING NOW: FDNY units are currently operating at a building collapse on Flatbush Avenue in Brooklyn. https://t.co/hZmL1peDKI — FDNY (@FDNY) November 11, 2026

Εκατοντάδες πυροσβέστες στη μάχη με τον χρόνο

Περισσότεροι από 250 πυροσβέστες κινητοποιήθηκαν για την αντιμετώπιση της καταστροφής, χρησιμοποιώντας ειδικό εξοπλισμό, εκπαιδευμένους σκύλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη για τον εντοπισμό ανθρώπων κάτω από τα συντρίμμια.

Ο δήμαρχος της Νέας Υόρκης, Ζόραν Μαμντάνι, χαρακτήρισε την κατάρρευση καταστροφική, επισημαίνοντας ότι τα σωστικά συνεργεία έφθασαν στο σημείο μέσα σε ένα λεπτό από την πρώτη κλήση στην υπηρεσία έκτακτης ανάγκης. Οι αρχές δεν γνωρίζουν ακόμη πόσοι άνθρωποι βρίσκονταν μέσα στο κτίριο ή στο γειτονικό εργοτάξιο τη στιγμή της κατάρρευσης. Για τον λόγο αυτό, οι έρευνες συνεχίζονται, με τις υπηρεσίες διάσωσης να προειδοποιούν ότι η επιχείρηση μπορεί να διαρκέσει αρκετές ημέρες.

Στο μικροσκόπιο οι εργασίες στο διπλανό οικόπεδο

Τα αίτια της κατάρρευσης παραμένουν υπό διερεύνηση.

Στο διπλανό οικόπεδο είχε προηγηθεί κατεδάφιση μικρότερου κτιρίου και πραγματοποιούνταν εκσκαφές. Οι αρμόδιες υπηρεσίες εξετάζουν κατά πόσο οι εργασίες επηρέασαν τη στατικότητα της οικοδομής που κατέρρευσε, χωρίς μέχρι στιγμής να έχει επιβεβαιωθεί η αιτία. Παράλληλα, επιθεωρητές της Υπηρεσίας Κτιρίων της Νέας Υόρκης ελέγχουν τις παρακείμενες οικοδομές, προκειμένου να διαπιστωθεί εάν υπάρχει κίνδυνος νέας κατάρρευσης. Οι δρόμοι γύρω από το σημείο έχουν αποκλειστεί, ενώ οι αρχές καλούν τους πολίτες να αποφεύγουν την περιοχή όσο συνεχίζονται οι επιχειρήσεις.