Ουκρανικό: Πρόοδος στις συνομιλίες μεταξύ Πούτιν, Γουίτκοφ και Κούσνερ - Στο τραπέζι η συμμετοχή της ΕΕ

Όπως μεταδίδει η ΕΡΤ, ο Γουίτκοφ δήλωσε στο CNN, λίγο πριν από την αναχώρηση της αμερικανικής αντιπροσωπείας από το αεροδρόμιο Βνούκοβο, ότι εκτιμά πως έχει σημειωθεί πρόοδος. Επισήμανε, μάλιστα, ότι η επανέναρξη των τριμερών διαπραγματεύσεων και ο καθορισμός νέας συνάντησης αποτελούν εξελίξεις που επιδιώκει ο Ντόναλντ Τραμπ.

Ο Αμερικανός απεσταλμένος επιβεβαίωσε επίσης ότι στις επόμενες συνομιλίες θα συμμετάσχουν Ευρωπαίοι εκπρόσωποι, χαρακτηρίζοντας σημαντική την παρουσία των εταίρων των ΗΠΑ. Όπως ανέφερε, αρκετές ευρωπαϊκές χώρες αναμένεται να λάβουν μέρος, ενώ Ευρωπαίοι εκπρόσωποι είχαν συμμετάσχει και στις συζητήσεις που πραγματοποιήθηκαν στο Αμπού Ντάμπι.

Από την πλευρά του, ο Κούσνερ περιέγραψε τις συνομιλίες ως ιδιαίτερα εκτενείς και λεπτομερείς, εκφράζοντας την ελπίδα ότι τα ζητήματα που συζητήθηκαν θα αποτελέσουν τη βάση για τις επόμενες πολυμερείς διαπραγματεύσεις.

Ενημέρωση Ζελένσκι στο Δουβλίνο

Μετά την ολοκλήρωση της συνάντησης στη Μόσχα, οι Γουίτκοφ και Κούσνερ αναμένεται να μεταβούν στο Δουβλίνο, όπου θα συναντηθούν με τον Ουκρανό πρόεδρο, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, προκειμένου να τον ενημερώσουν για τις συνομιλίες με τον Πούτιν.

Ο Γουίτκοφ ανέφερε ότι η αμερικανική πλευρά θα παρουσιάσει στον Ουκρανό πρόεδρο τα αποτελέσματα της συνάντησης και θα επιχειρήσει να τον πείσει να επιλέξει μία από τις διαθέσιμες οδούς για τον τερματισμό της σύγκρουσης.

Εξέφρασε, παράλληλα, την προσδοκία ότι θα μπορούσε να ανακοινωθεί ακόμη και αμέσως μετά τη συνάντηση με τον Ζελένσκι ο προγραμματισμός του επόμενου γύρου τριμερών διαπραγματεύσεων.

Ο Κούσνερ αναφέρθηκε και στις προηγούμενες επαφές στο Αμπού Ντάμπι, σημειώνοντας ότι εκπρόσωποι της Ρωσίας, της Ουκρανίας και της Ευρώπης είχαν συμφωνήσει ως προς την ανάγκη τερματισμού του πολέμου. Όπως παρατήρησε, παρά την κοινή αυτή επιθυμία, δεν έχει ακόμη επιτευχθεί συμφωνία για τα συγκεκριμένα βήματα που απαιτούνται.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης με τον Πούτιν, ο Γουίτκοφ είχε επίσης θέσει το ζήτημα της συμμετοχής ευρωπαϊκών χωρών στις επόμενες διαπραγματεύσεις. Ο Ρώσος πρόεδρος απάντησε ότι η Μόσχα δεν είχε ποτέ αντιρρήσεις για τη συνέχιση του διαλόγου με την Ευρώπη, εκφράζοντας την επιθυμία του για μια ειρήνη σταθερή και διαρκή.

Οι ενστάσεις Πούτιν για την ευρωπαϊκή παρουσία στην Ουκρανία

Η συνάντηση στη Μόσχα καταγράφηκε από τις κάμερες για ασυνήθιστα μεγάλο χρονικό διάστημα, με τον Ρώσο πρόεδρο να διατυπώνει δημόσια τις θέσεις του για κρίσιμα ζητήματα της διαπραγμάτευσης.

Μεταξύ άλλων, ο Πούτιν εξέφρασε αντιρρήσεις για τις ευρωπαϊκές προτάσεις που αφορούν την ανάπτυξη Ευρωπαίων στρατιωτών στην Ουκρανία μετά το τέλος του πολέμου. Αναφορικά με το εδαφικό ζήτημα, ξεκαθάρισε ότι δεν επιθυμεί τη δημιουργία γκρίζων ζωνών.

Κρεμλίνο: Ουσιαστικές και εποικοδομητικές οι συνομιλίες

Θετικό απολογισμό της συνάντησης παρουσίασε και το Κρεμλίνο, χαρακτηρίζοντας τις συνομιλίες ουσιαστικές, εποικοδομητικές και χρήσιμες.

Ο σύμβουλος του Ρώσου προέδρου, Γιούρι Ουσάκοφ, ανέφερε ότι η αμερικανική πλευρά υποστήριξε την πρόταση του Πούτιν για τη διοργάνωση κοινής ανθρωπιστικής αποστολής στην Κοστιαντινίφκα, στην ανατολική Ουκρανία.

Σύμφωνα με τον Ουσάκοφ, οι δημόσιες τοποθετήσεις του Ρώσου προέδρου στην αρχή της συνάντησης καθόρισαν το πλαίσιο της συζήτησης που ακολούθησε.

Παράλληλα, γνωστοποίησε ότι ο Πούτιν θα συνεχίσει τις συνομιλίες για την Ουκρανία με τον Ντόναλντ Τραμπ στο περιθώριο της συνόδου κορυφής της APEC στην Κίνα, αργότερα μέσα στον μήνα.

Ο ίδιος επιβεβαίωσε ότι θα συνεχιστούν και οι απευθείας ειρηνευτικές συνομιλίες μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας, οι οποίες επανεκκίνησαν αυτή την εβδομάδα έπειτα από διακοπή εννέα μηνών.

Τέλος, ανέφερε ότι η ρωσική πλευρά κατέστησε σαφές στους Αμερικανούς απεσταλμένους πως αντιτίθεται σε περαιτέρω επέκταση του ΝΑΤΟ, εκφράζοντας την ελπίδα ότι η Ευρώπη θα στηρίξει τις συζητήσεις για τη διαμόρφωση μιας νέας ευρωπαϊκής αρχιτεκτονικής ασφάλειας.

Αφαίρεσε τις επαναλήψεις για τις συνομιλίεςΔιευκρίνισε τη διαδρομή των απεσταλμένων