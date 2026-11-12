Άγριο επεισόδιο μεταξύ πρωταθλητών του MMA στο Άμπου Ντάμπι: Ο Νουρμαγκομέντοφ χαστούκισε τον Ντβαλισβίλι – Με αίματα στο πρόσωπο ο Γεωργιανός (βίντεο)

Το επεισόδιο σημειώθηκε την Τετάρτη (11/11), στο λόμπι ξενοδοχείου, όπου ο Ντβαλισβίλι βρισκόταν μπροστά σε τηλεοπτική κάμερα.

Σε βίντεο που κυκλοφόρησαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο Νουρμαγκομέντοφ φαίνεται να πλησιάζει τον Γεωργιανό αθλητή από πίσω, συνοδευόμενος από άλλα πρόσωπα, και να τον χαστουκίζει στο πρόσωπο.

Ακολούθησε έντονη αντίδραση του Ντβαλισβίλι, με αποτέλεσμα να ξεσπάσει συμπλοκή στην οποία ενεπλάκησαν μέλη των ομάδων των δύο αθλητών. Το προσωπικό ασφαλείας του ξενοδοχείου επιχείρησε να χωρίσει τους εμπλεκομένους και να αποκαταστήσει την τάξη.

🚨 Full footage of the scuffle between Usman Nurmagomedov and Merab Dvalishvili https://t.co/SGJzkQdFif — Red Corner MMA (@RedCorner_MMA) November 11, 2026

«Ήρθαν από πίσω σαν φίδια»

Μετά το περιστατικό, ο Ντβαλισβίλι δημοσίευσε βίντεο στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, στο οποίο εμφανίζεται με ματωμένο πρόσωπο, ενώ δέχεται τις πρώτες φροντίδες.

Ο ίδιος κατηγόρησε τον Νουρμαγκομέντοφ και τους συνοδούς του ότι του επιτέθηκαν αιφνιδιαστικά, υποστηρίζοντας πως ο ίδιος βρισκόταν στο σημείο μόνο με έναν φίλο του.

«Ήμασταν μόνο δύο, εγώ και ο φίλος μου, και ο Ουσμάν Νουρμαγκομέντοφ με τους φίλους του ήρθαν από πίσω σαν φίδια. Τι είδους μαχητές είστε; Τι είδους άντρας κάνει κάτι τέτοιο;», ανέφερε εμφανώς εκνευρισμένος.

Στη συνέχεια κάλεσε τους αντιπάλους του να λύσουν τις διαφορές τους με τον προβλεπόμενο τρόπο, μέσα στον αγωνιστικό χώρο.

«Αν θέλετε να μιλήσουμε ή να παλέψουμε, ας το κάνουμε με τον σωστό τρόπο», πρόσθεσε.

Khabib'in kuzeni ve MMA dövüşçüsü Usman Nurmagomedov, kardeşini yenen UFC dövüşçüsü Merab Dvalishvili'ye saldırdı. https://t.co/5cLqe7RsYS — BPT (@bpthaber) November 11, 2026

Πληροφορίες για παρέμβαση της Αστυνομίας

Σύμφωνα με τον δημοσιογράφο του MMA, Άριελ Χελγουάνι, οι αρχές του Άμπου Ντάμπι παρενέβησαν μετά τη συμπλοκή και οδήγησαν τους εμπλεκομένους σε αστυνομικό τμήμα για ανάκριση.

Ο Χελγουάνι ανέφερε ότι μεταξύ των προσώπων που οδηγήθηκαν στο τμήμα βρίσκονταν ο Ντβαλισβίλι και ο φίλος του.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, ο Γεωργιανός αθλητής δεν είχε υποβάλει μήνυση, ωστόσο οι αρχές προχώρησαν στην παρέμβαση επειδή το περιστατικό σημειώθηκε σε δημόσιο χώρο και καταγράφηκε σε βίντεο.

Μέχρι στιγμής δεν υπάρχει επίσημη επιβεβαίωση από τις αρχές του Άμπου Ντάμπι σχετικά με συλλήψεις ή ενδεχόμενη απαγγελία κατηγοριών.

🚨UPDATE: Merab Dvalishvili claims his 21-year-old wrestler friend fought both Usman and Umar Nurmagomedov during the altercation, and now wants to switch to MMA. “My young friend, he’s only a 21-year-old wrestler from Georgia, and he was with me. He fought both brothers, Usman and Umar. He said, ‘I’m moving to MMA if two guys can only do this to me.’ And then he also fought the other guys. Oh my God. Security was holding me, and they were kicking and punching us. What the heck? Life is good, guys. Everything is good. Everything is good.” Via @MerabDvalishvil — Red Corner MMA (@RedCorner_MMA) November 11, 2026

Η αντιπαράθεση με την οικογένεια Νουρμαγκομέντοφ

Η ένταση μεταξύ των δύο πλευρών δεν είναι καινούργια, καθώς η αντιπαράθεση του Ντβαλισβίλι με την ομάδα Νουρμαγκομέντοφ διαρκεί σχεδόν δύο χρόνια.

Τον Ιανουάριο του 2025, ο Γεωργιανός μαχητής είχε νικήσει τον Ουμάρ Νουρμαγκομέντοφ, αδελφό του Ουσμάν, στο UFC 311, διατηρώντας τον τίτλο του στην κατηγορία bantamweight.

Πριν από εκείνη την αναμέτρηση, ο Ντβαλισβίλι είχε χαρακτηρίσει τον Ουμάρ «κακομαθημένο» και τον είχε κατηγορήσει για έλλειψη σεβασμού.

Η αντιπαράθεση συνεχίστηκε και εκτός αγωνιστικών χώρων. Τον περασμένο Αύγουστο, σε διοργάνωση του Real American Freestyle στη Γεωργία, ο Ντβαλισβίλι είχε χαστουκίσει στα παρασκήνια τον Άχμεντ Γκατζιμαγκομέντοφ, φίλο του Ουσμάν.

Selon certaines informations, l'altercation aurait débuté après que 🇬🇪 Merab Dvalishvili aurait giflé un lutteur du RAF, proche de la team de 🇷🇺 Usman Nurmagomedov. L'entourage d'Usman serait ensuite venu lui rendre la pareille, avant que la situation ne dégénère dans l'hôtel. https://t.co/2RB8kaEGC4 — MMA PROPAGANDE 👊🇫🇷 (@MMAPropagande) November 11, 2026

Ο Ουσμάν και ο Ουμάρ είναι ξαδέλφια του Χαμπίμπ Νουρμαγκομέντοφ, πρώην πρωταθλητή ελαφρών βαρών του UFC και μίας από τις γνωστότερες προσωπικότητες των μικτών πολεμικών τεχνών.

Τρεις ημέρες πριν από προγραμματισμένους αγώνες

Η συμπλοκή σημειώθηκε μόλις τρεις ημέρες πριν από τη διοργάνωση Real American Freestyle, η οποία είναι προγραμματισμένη για το Σάββατο 14 Νοεμβρίου στο Άμπου Ντάμπι.

Ο Ντβαλισβίλι αναμένεται να αντιμετωπίσει τον πρώην διεκδικητή τίτλου του UFC, Μάρλον Μοράες, ενώ ο Ουμάρ Νουρμαγκομέντοφ είναι προγραμματισμένο να αγωνιστεί απέναντι στον πρώην πρωταθλητή Ουράια Φέιμπερ.

Την ίδια ώρα, ο Ουσμάν Νουρμαγκομέντοφ βρίσκεται σε περίοδο περιορισμένης ελευθερίας διαπραγματεύσεων όσον αφορά το συμβόλαιό του, με δημοσιεύματα να κάνουν λόγο για πιθανή μετακίνησή του από το PFL στο UFC εντός του 2027.

Παραμένει άγνωστο εάν το επεισόδιο θα έχει συνέπειες για τους εμπλεκόμενους αθλητές ή θα επηρεάσει τις προγραμματισμένες αναμετρήσεις του Σαββάτου.