Η νέα ισχυρή γυναίκα της Nvidia: Ποια είναι η Κολέτ Κρες που διαδέχεται τον Χουάνγκ μετά την παραίτηση - Η εντυπωσιακή διαδρομή μιας αυτοδημιούργητης δισεκατομμυριούχου

Η 59χρονη Κολέτ Κρες (Colette Kress), μία από τις ισχυρότερες γυναίκες στον χώρο της αμερικανικής τεχνολογίας, είναι το πρόσωπο που καλείται να οδηγήσει τη Nvidia στην επόμενη ημέρα, μετά την παραίτηση του συνιδρυτή και επί 33 χρόνια διευθύνοντος συμβούλου της, Τζένσεν Χουάνγκ.

Η Κρες, η οποία κατείχε από το 2013 τη θέση της οικονομικής διευθύντριας (CFO), ανέλαβε προσωρινά καθήκοντα διευθύνουσας συμβούλου, μέχρι το διοικητικό συμβούλιο να επιλέξει τον μόνιμο διάδοχο του Χουάνγκ.

Σύμφωνα με την επίσημη γνωστοποίηση της Nvidia προς την αμερικανική Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς (SEC), το διοικητικό συμβούλιο αποδέχθηκε την παραίτηση του Χουάνγκ στις 11 Νοεμβρίου, ενώ η σχετική ανακοίνωση δημοσιοποιήθηκε την Πέμπτη 12 Νοεμβρίου. Η Κρες θα διατηρήσει παράλληλα τα καθήκοντα της οικονομικής διευθύντριας.

Από τη Microsoft και τη Cisco στη Nvidia

Η Κολέτ Κρες διαθέτει μακρά επαγγελματική διαδρομή στον οικονομικό τομέα μεγάλων αμερικανικών εταιρειών τεχνολογίας.

Σύμφωνα με το Reuters, ξεκίνησε την καριέρα της στην Texas Instruments, όπου εργάστηκε επί οκτώ χρόνια σε οικονομικές θέσεις. Το 1997 εντάχθηκε στη Microsoft, στην οποία παρέμεινε μέχρι το 2010, αναλαμβάνοντας το 2006 τη θέση της οικονομικής διευθύντριας του τομέα Server and Tools.

Ακολούθησε η Cisco, όπου εργάστηκε από το 2010 μέχρι το 2013 ως ανώτερη αντιπρόεδρος και οικονομική διευθύντρια του οργανισμού Business Technology and Operations Finance, με ευθύνη για την οικονομική στρατηγική και την επιχειρηματική ανάπτυξη.

Τον Σεπτέμβριο του 2013 μετακινήθηκε στη Nvidia, αναλαμβάνοντας τη θέση της εκτελεστικής αντιπροέδρου και οικονομικής διευθύντριας, την οποία διατηρεί μέχρι σήμερα.

Είναι απόφοιτος του Πανεπιστημίου της Αριζόνας, με πτυχίο στα χρηματοοικονομικά, ενώ κατέχει μεταπτυχιακό τίτλο στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (MBA) από το Southern Methodist University.

Η γυναίκα πίσω από την οικονομική εκτόξευση

Η επαγγελματική πορεία της Κρες στη Nvidia συνέπεσε με τη μεταμόρφωση της εταιρείας από κατασκευάστρια επεξεργαστών γραφικών σε παγκόσμιο πρωταγωνιστή της τεχνητής νοημοσύνης.

Όταν εντάχθηκε στην εταιρεία, τα ετήσια έσοδά της ανέρχονταν σε περίπου 4,13 δισ. δολάρια. Κατά το οικονομικό έτος 2026, τα έσοδα της Nvidia έφθασαν τα 215,9 δισ. δολάρια, καταγράφοντας αύξηση μεγαλύτερη των 50 φορών.

Η Κρες είχε κεντρικό ρόλο στη χρηματοοικονομική διαχείριση αυτής της ανάπτυξης, καθώς και στις συμφωνίες χρηματοδότησης και επενδύσεων που συνδέουν τη Nvidia με επιχειρήσεις του οικοσυστήματος της τεχνητής νοημοσύνης.

Το Associated Press επισημαίνει ότι η οικονομική διευθύντρια της Nvidia διαδραμάτισε σημαντικό ρόλο στις επενδυτικές συμφωνίες και συνεργασίες με εταιρείες όπως η CoreWeave, η OpenAI και η Nebius. Ορισμένες από αυτές τις συμφωνίες έχουν προκαλέσει προβληματισμό για τους χρηματοοικονομικούς κινδύνους που ενδέχεται να δημιουργούν οι αλληλοσυνδεόμενες επενδύσεις στον κλάδο της τεχνητής νοημοσύνης.

Στη λίστα των πλουσιότερων αυτοδημιούργητων γυναικών των ΗΠΑ

Η οικονομική επιτυχία της Nvidia αποτυπώνεται και στην προσωπική περιουσία της Κρες.

Σύμφωνα με το Reuters, το περιοδικό Forbes την κατατάσσει στην 32η θέση της λίστας με τις πλουσιότερες αυτοδημιούργητες γυναίκες των Ηνωμένων Πολιτειών για το 2026.

Η αξία των μετοχών της στη Nvidia υπολογιζόταν σε περίπου 750 εκατ. δολάρια κατά το κλείσιμο της συνεδρίασης της Τετάρτης, έχοντας υποχωρήσει από επίπεδα άνω του ενός δισεκατομμυρίου δολαρίων τον προηγούμενο μήνα.

Το Associated Press αναφέρει ότι οι συνολικές αποδοχές της για το οικονομικό έτος 2026 αποτιμήθηκαν σε περίπου 14 εκατ. δολάρια, ενώ το Forbes είχε εκτιμήσει τον Ιούνιο την περιουσία της σε περισσότερο από ένα δισεκατομμύριο δολάρια.

Από στενή συνεργάτιδα του Χουάνγκ, προσωρινή διάδοχός του

Η σχέση της Κρες με τον Τζένσεν Χουάνγκ έχει ιδιαίτερη σημασία, καθώς οι δύο τους συνεργάζονταν επί 13 χρόνια στην ηγεσία της Nvidia.

Όταν η εταιρεία ανακοίνωσε την πρόσληψή της, στις 16 Σεπτεμβρίου 2013, ο Χουάνγκ είχε εκφράσει δημόσια την ικανοποίησή του για την επιλογή της, υπογραμμίζοντας την εμπειρία της στην οικονομική διαχείριση και τη βαθιά γνώση της τεχνολογικής βιομηχανίας.

Η Κρες αναλαμβάνει πλέον σε μια ιδιαίτερα κρίσιμη περίοδο, καθώς η παραίτηση Χουάνγκ ακολουθεί δημοσιεύματα για εξωσυζυγικές σχέσεις του, μεταξύ των οποίων μία με γυναίκα που οι αμερικανικές αρχές φέρονται να υποψιάζονται ότι είχε διασυνδέσεις με τις κινεζικές υπηρεσίες πληροφοριών. Οι σχετικές καταγγελίες δεν συνιστούν από μόνες τους απόδειξη κατασκοπείας.

Σύμφωνα με το Reuters, η αποχώρηση του Χουάνγκ δημιουργεί αβεβαιότητα για τη στρατηγική της Nvidia, σε μια περίοδο κατά την οποία η εταιρεία διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο στην παγκόσμια ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης.

Το διοικητικό συμβούλιο έχει ήδη αρχίσει τη διαδικασία αναζήτησης μόνιμου διευθύνοντος συμβούλου, εξετάζοντας τόσο στελέχη της εταιρείας όσο και εξωτερικούς υποψηφίους.

Η Κρες καλείται, επομένως, όχι μόνο να διασφαλίσει τη συνέχεια στη διοίκηση, αλλά και να διατηρήσει την εμπιστοσύνη των επενδυτών σε μια εταιρεία που βρέθηκε στο επίκεντρο της παγκόσμιας τεχνολογικής και χρηματιστηριακής ανάπτυξης.

Πηγές: Reuters / Associated Press / Nvidia