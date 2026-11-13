Ολονύχτιες επιχειρήσεις της Αστυνομίας - Επτά συλλήψεις το βράδυ της Πέμπτης για διάφορα αδικήματα

Όπως αναφέρεται, χθες βράδυ, διενεργήθηκαν οργανωμένες περιπολίες σε καίρια σημεία αστικών περιοχών. Αποτέλεσμα των προληπτικών αστυνομικών επιχειρήσεων, αναφέρεται, ήταν η σύλληψη επτά προσώπων για διάφορα αδικήματα όπως, παράνομη παραμονή στο έδαφος της Κυπριακής Δημοκρατίας, πρόκληση βαριάς σωματικής βλάβης, οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλης.

Σημειώνεται ότι στο πλαίσιο των επιχειρήσεων αυτών, κατά τη διάρκεια της νύχτας, ανακόπηκαν για έλεγχο 473 οχήματα και ελέγχθηκαν 601 πρόσωπα που επέβαιναν σε αυτά. Παράλληλα, διενεργήθηκαν 27 έλεγχοι σε υποστατικά με στόχο την αντιμετώπιση φαινομένων παραβατικότητας, κατά τους οποίους προέκυψε μία καταγγελία.

Κατά τη διάρκεια τροχονομικών ελέγχων που διενεργήθηκαν, έγιναν 301 καταγγελίες, που αφορούσαν διάφορες παραβάσεις τροχαίας, ενώ προέκυψαν και 5 διερευνώμενες υποθέσεις παραβάσεων τροχαίας.

Από τις καταγγελίες που έγιναν, οι 167 αφορούσαν υπέρβαση του ορίου ταχύτητας, ενώ στο πλαίσιο των αστυνομικών εξετάσεων, κατακρατήθηκαν 7 οχήματα. Επίσης διενεργήθηκαν 203 έλεγχοι αλκοόλης, από τους οποίους προέκυψαν τρεις καταγγελίες, καθώς και ένας προκαταρκτικός έλεγχος νάρκοτεστ χωρίς θετικό αποτέλεσμα, αναφέρεται.