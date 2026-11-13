Βρετανική θανατική ανάκριση για τον θάνατο δίχρονου στην Πάφο - Τι αναφέρει το BBC

Σύμφωνα με το BBC, η ανάκριση άρχισε την Παρασκευή και αναβλήθηκε για τις 6 Ιανουαρίου. Το παιδί έχασε τη ζωή του στις 12 Ιουλίου.

Ο ανώτερος ιατροδικαστής της κομητείας Έσσεξ, Λίνκολν Μπρουκς, χαρακτήρισε την υπόθεση «ιδιαίτερα τραγική». Ως προσωρινή αιτία θανάτου καταγράφηκαν «σοβαρές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις και πολλαπλές κακώσεις στο σώμα και στα ζωτικά όργανα», συνεπεία πτώσης από ύψος, αναφέρει το δημοσίευμα.

Ο κ. Μπρουκς δήλωσε ότι η πλήρης θανατική ανάκριση θα πραγματοποιηθεί στις 6 Ιανουαρίου και εξέφρασε τα συλλυπητήριά του στην οικογένεια του παιδιού.

Ο 37χρονος πατέρας του αγοριού, Τζόσουα Φόστερ, καταδικάστηκε τον Οκτώβριο από δικαστήριο στην Πάφο σε πρόστιμο €3.000, αφού παραδέχθηκε ότι προκάλεσε τον θάνατο του γιου του με απερίσκεπτη, επιπόλαιη ή επικίνδυνη πράξη, σύμφωνα με το δημοσίευμα.

Πηγή: ΚΥΠΕ