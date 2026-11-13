Θανατική ανάκριση στο Ηνωμένο Βασίλειο αφορά τον θάνατο του δίχρονου Τζάξον Φόστερ, ο οποίος έπεσε από παράθυρο ξενοδοχείου στον τέταρτο όροφο στην Πάφο. Για το περιστατικό, ο πατέρας του καταδικάστηκε στην Κύπρο σε πρόστιμο €3.000.
Βρετανική θανατική ανάκριση για τον θάνατο δίχρονου στην Πάφο - Τι αναφέρει το BBC
Η ανάκριση για τον θάνατο του Τζάξον Φόστερ, που έπεσε από παράθυρο ξενοδοχείου στην Πάφο, άρχισε την Παρασκευή και αναβλήθηκε για τις 6 Ιανουαρίου.
Σύμφωνα με το BBC, η ανάκριση άρχισε την Παρασκευή και αναβλήθηκε για τις 6 Ιανουαρίου. Το παιδί έχασε τη ζωή του στις 12 Ιουλίου.
Ο ανώτερος ιατροδικαστής της κομητείας Έσσεξ, Λίνκολν Μπρουκς, χαρακτήρισε την υπόθεση «ιδιαίτερα τραγική». Ως προσωρινή αιτία θανάτου καταγράφηκαν «σοβαρές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις και πολλαπλές κακώσεις στο σώμα και στα ζωτικά όργανα», συνεπεία πτώσης από ύψος, αναφέρει το δημοσίευμα.
Ο κ. Μπρουκς δήλωσε ότι η πλήρης θανατική ανάκριση θα πραγματοποιηθεί στις 6 Ιανουαρίου και εξέφρασε τα συλλυπητήριά του στην οικογένεια του παιδιού.
Ο 37χρονος πατέρας του αγοριού, Τζόσουα Φόστερ, καταδικάστηκε τον Οκτώβριο από δικαστήριο στην Πάφο σε πρόστιμο €3.000, αφού παραδέχθηκε ότι προκάλεσε τον θάνατο του γιου του με απερίσκεπτη, επιπόλαιη ή επικίνδυνη πράξη, σύμφωνα με το δημοσίευμα.
Πηγή: ΚΥΠΕ
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