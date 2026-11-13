Το γαλλικό πλοίο Abeille Marengo, το οποίο έφτασε στην περιοχή όπου διεξάγονται έρευνες για την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας–Κύπρου, παρακολουθείται από την τουρκική φρεγάτα TCG Gökova, σύμφωνα με δημοσίευμα της τουρκικής εφημερίδας Nefes.
Nefes: Τουρκική φρεγάτα παρακολουθεί το Abeille Marengo στην Ανατολική Μεσόγειο
Το γαλλικό πλοίο έφτασε στην περιοχή των ερευνών για την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας–Κύπρου, σύμφωνα με την τουρκική εφημερίδα.
Με τίτλο «Η Gökova παρακολουθεί», η εφημερίδα αναφέρει ότι η τουρκική φρεγάτα άρχισε να παρακολουθεί το γαλλικό πλοίο μόλις αυτό προσέγγισε περιοχή που η Άγκυρα θεωρεί ότι εμπίπτει στην τουρκική δικαιοδοσία.
Σύμφωνα με το δημοσίευμα, όταν το Abeille Marengo εισήλθε στην περιοχή, η τουρκική φρεγάτα εξέπεμψε μέσω ασυρμάτου μήνυμα, αναφέροντας ότι το πλοίο «πλέει σε περιοχή της τουρκικής υφαλοκρηπίδας και έχει λάβει άδεια/συναίνεση να συνεχίσει τον πλου του».
Η Nefes υποστηρίζει ότι οι γαλλικές αρχές είχαν υποβάλει αίτημα στην Άγκυρα την περασμένη Παρασκευή. Η ελληνική πλευρά επιμένει ότι η δικαιοδοσία στην περιοχή ανήκει στην Ελλάδα.
Πηγή: ΚΥΠΕ
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