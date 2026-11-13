Nefes: Τουρκική φρεγάτα παρακολουθεί το Abeille Marengo στην Ανατολική Μεσόγειο

Με τίτλο «Η Gökova παρακολουθεί», η εφημερίδα αναφέρει ότι η τουρκική φρεγάτα άρχισε να παρακολουθεί το γαλλικό πλοίο μόλις αυτό προσέγγισε περιοχή που η Άγκυρα θεωρεί ότι εμπίπτει στην τουρκική δικαιοδοσία.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, όταν το Abeille Marengo εισήλθε στην περιοχή, η τουρκική φρεγάτα εξέπεμψε μέσω ασυρμάτου μήνυμα, αναφέροντας ότι το πλοίο «πλέει σε περιοχή της τουρκικής υφαλοκρηπίδας και έχει λάβει άδεια/συναίνεση να συνεχίσει τον πλου του».

Η Nefes υποστηρίζει ότι οι γαλλικές αρχές είχαν υποβάλει αίτημα στην Άγκυρα την περασμένη Παρασκευή. Η ελληνική πλευρά επιμένει ότι η δικαιοδοσία στην περιοχή ανήκει στην Ελλάδα.

Πηγή: ΚΥΠΕ