Χριστοδουλίδης: Αναμένει ημερομηνία για τριμερή και διευρυμένη - «Κανονικά οι έρευνες για το GSI»

Προσερχόμενος στην Άτυπη Σύνοδο Κορυφής στο Δουβλίνο, ο Πρόεδρος είπε ότι αναμένει να καθοριστεί η ημερομηνία της τριμερούς μετά την επιστροφή του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ από τις Φιλιππίνες, όπου μετέβη μετά την Τουρκία.

«Και σε αυτή την τριμερή διάσκεψη ο στόχος είναι διτός. Από τη μια μεριά να έχουμε περισσότερες θετικές εξελίξεις, ανακοινώσεις, σε σχέση με μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης, με τα θέματα της μεθοδολογίας και της ουσίας, αλλά την ίδια στιγμή να ανακοινώσουμε και συγκεκριμένη ημερομηνία για τη διευρυμένη διάσκεψη», είπε ο κ. Χριστοδουλίδης.

Ερωτηθείς για την επίσκεψη του Εκτελεστικού Αντιπροέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και Ειδικού Εκπροσώπου της ΕΕ για την Κύπρο, Ραφαέλε Φίτο, στην Άγκυρα στις 20 Νοεμβρίου, δήλωσε αισιόδοξος. Όπως ανέφερε, είχε την Πέμπτη πολύ καλή τηλεφωνική επικοινωνία μαζί του, σε συνέχεια της συζήτησης που είχε με την Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Τουρκία.

«Η κατεύθυνση είναι πολύ συγκεκριμένη, ως Ευρωπαϊκή Ένωση, ως Κυπριακή Δημοκρατία, θέλουμε να δούμε θετικές εξελίξεις στα ευρωτουρκικά. Θετικές εξελίξεις όμως, οι οποίες μπορούν να εκδηλωθούν μόνο αν υπάρξουν εξελίξεις στο Κυπριακό και όχι γενικότερες εξελίξεις», σημείωσε. Επανέλαβε ότι επιδιώκεται η επανέναρξη των συνομιλιών στη βάση του συμφωνημένου πλαισίου και από το σημείο όπου διακόπηκαν στο Κραν Μοντανά.

Ο Πρόεδρος ανέφερε ότι βρίσκεται σε συνεχή επαφή με τον κ. Φίτο και ότι θα μιλήσουν τόσο την ημέρα πριν από την επίσκεψή του στην Τουρκία όσο και μετά την ολοκλήρωσή της.

Αναφερόμενος στις τουρκικές αντιδράσεις για τις εργασίες του ερευνητικού πλοίου σχετικά με το καλώδιο ηλεκτρικής διασύνδεσης GSI, ο κ. Χριστοδουλίδης είπε ότι συνομίλησε την Πέμπτη με τον Πρόεδρο της Γαλλίας και τον Πρωθυπουργό της Ελλάδας.

«Πέρα από μια, αν θέλετε, φραστική ενέργεια από πλευράς Τουρκίας, συνεχίζονται κανονικά οι έρευνες σε σχέση με τη βυθοσκόπηση. Το παρακολουθούμε συνεχώς, επαναλαμβάνω, σε συνεργασία και με τη Γαλλία και με την Ελλάδα», είπε.

Πρόσθεσε ότι συζήτησε το θέμα και με την Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, καθώς αφορά άμεσα την ΕΕ. Όπως σημείωσε, πρόκειται για έργο ευρωπαϊκού κοινού ενδιαφέροντος, το οποίο έχει λάβει επιχορήγηση 657 εκατ. ευρώ από την Ένωση, χωρίς να αποκλείεται περαιτέρω χρηματοδότηση από την ΕΕ.

Οι βυθοσκοπήσεις προχωρούν κανονικά, ανέφερε ο Πρόεδρος.

Πηγή: ΚΥΠΕ