Βαθιά θλίψη στην οικογένεια της Αστυνομίας - Απεβίωσε η Άντρη Χατζηκωνσταντίνου

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Αστυνομίας, η Άντρη Χατζηκωνσταντίνου, με αριθμό μητρώου 733, απεβίωσε χθες, Πέμπτη 12 Νοεμβρίου 2026.

Η εκλιπούσα εντάχθηκε στις τάξεις της Αστυνομίας Κύπρου το 1996 και υπηρέτησε για 30 χρόνια στην Αστυνομική Διεύθυνση Λευκωσίας, επιδεικνύοντας, όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση, ευσυνειδησία και αφοσίωση στα καθήκοντά της.

Η ηγεσία και τα μέλη της Αστυνομίας εκφράζουν τη βαθιά τους θλίψη για την απώλεια της συναδέλφου τους, τιμώντας τη μνήμη της και απευθύνοντας ειλικρινή συλλυπητήρια προς την οικογένεια και τους οικείους της. Παράλληλα, διαβεβαιώνουν ότι η στήριξη προς την οικογένειά της είναι δεδομένη αυτές τις δύσκολες στιγμές.

Η κηδεία της θα τελεστεί αύριο, Σάββατο 14 Νοεμβρίου, στις 9:30 το πρωί, από τον Ιερό Ναό Αποστόλου Λουκά στον Στρόβολο.

Η οικογένεια θα δέχεται συλλυπητήρια από τις 9:00 το πρωί, ενώ αντί στεφάνων θα γίνονται εισφορές για την οικονομική ενίσχυση της οικογένειας.