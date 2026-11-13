Όσα έγιναν πίσω από τις κλειστές πόρτες της Αρχιεπισκοπής: Τα πρακτικά των 1.000 και πλέον σελίδων που παρέλαβε ο Τυχικός - «Το μπαλάκι στα χέρια του» (ηχητικό)

Όπως ανέφερε ο Γιάννης Αντωνιάδης στο ραδιόφωνο του «Πολίτη» 107,6 & 97.6, στην εκπομπή «Δεύτερη Ματιά» με την Άντρη Δανιήλ, ο Τυχικός παρέλαβε την Ομολογίας Πίστεως που του ζητείται να υπογράψει, χωρίς ωστόσο να προχωρήσει στην υπογραφή της.

Σύμφωνα με όσα μετέφερε ο Γιάννης Αντωνιάδης, ο Τυχικός προσήλθε στην Αρχιεπισκοπή συνοδευόμενος από τον δικηγόρο του, κ. Γιακουμάκη, και δύο αδέλφια του. Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε παρουσία των προσώπων που τον συνόδευαν, ενώ από πλευράς Αρχιεπισκοπής παρευρέθηκε και ο Αρχιγραμματέας της Ιεράς Συνόδου.

Κατά τη συνάντηση, ο εν αργία Μητροπολίτης παρέδωσε στον Αρχιεπίσκοπο υπόμνημα, προκειμένου να τεθεί ενώπιον της Ιεράς Συνόδου και να συζητηθεί.

Από την πλευρά του, ο Αρχιεπίσκοπος του επέδωσε εκ νέου το κείμενο της Ομολογίας Πίστεως, το οποίο η Σύνοδος ζητεί να υπογράψει.

Πήρε μαζί του και τα πρακτικά της Συνόδου της Κρήτης

Όπως διευκρίνισε ο Γιάννης Αντωνιάδης, ο Τυχικός δεν υπέγραψε την Ομολογίας Πίστεως κατά τη συνάντηση, αλλά παρέλαβε το κείμενο. Παράλληλα, ζήτησε και έλαβε τα πρακτικά της Αγίας και Μεγάλης Συνόδου που πραγματοποιήθηκε στην Κρήτη το 2016, τα οποία επίσης προτίθεται να εξετάσει. Πρόκειται για πρακτικά που ξεπερνούν τις χίλιες σελίδες.

Το περιεχόμενο του υπομνήματος που κατέθεσε ο Τυχικός δεν έχει γίνει γνωστό. Ο Γιάννης Αντωνιάδης εκτίμησε ότι δύσκολα θα δημοσιοποιηθεί πριν τεθεί επίσημα ενώπιον της Ιεράς Συνόδου.

«Δεν αλλάζει η απόφαση της Ιεράς Συνόδου»

Ερωτηθείς κατά πόσο η συνάντηση διαφοροποιεί τα δεδομένα, ο Γιάννης Αντωνιάδης ανέφερε ότι η θέση της Ιεράς Συνόδου παραμένει αμετάβλητη.

«Δεν αλλάζει τίποτα», σημείωσε, εξηγώντας ότι η υπογραφή της Ομολογίας Πίστεως εξακολουθεί να αποτελεί την προϋπόθεση που έχει θέσει η Σύνοδος.

Όπως ανέφερε, «το μπαλάκι βρίσκεται πλέον στα χέρια του Τυχικού», ο οποίος καλείται να κρίνει εάν θα υπογράψει την Ομολογία Πίστεως ή θα ακολουθήσει διαφορετική πορεία.

Σημείωσε ακόμη ότι οποιαδήποτε άλλη ενέργεια, χωρίς την υπογραφή της Ομολογίας Πίστεως όπως ζητείται από τη Σύνοδο, δεν αναμένεται να γίνει αποδεκτή.

Υπενθυμίζεται ότι η Ομολογία Πίστεως την οποία ζητά από τον Τυχικό η Ιερά Σύνοδος να υπογράψει, αφορά στις προϋποθέσεις που θέτει η Σύνοδος, οι οποίες αφορούν αποκήρυξη του αποτειχισμού, και ότι αποδέχεται τις Οικουμενικές Συνόδους, συμπεριλαμβανομένης και της Πανορθόδοξης Συνόδου που συγκλήθηκε το 2016 στην Κρήτη.

Πότε θα εξεταστεί το υπόμνημα

Σε ό,τι αφορά τη συνέχεια της διαδικασίας, ο Γιάννης Αντωνιάδης ανέφερε ότι η επόμενη τακτική συνεδρία της Ιεράς Συνόδου είναι προγραμματισμένη για τον Φεβρουάριο.

Δεν απέκλεισε, ωστόσο, το ενδεχόμενο να συγκληθεί έκτακτη συνεδρία νωρίτερα, προκειμένου να εξεταστεί το υπόμνημα που υπέβαλε ο Τυχικός.

Σε κάθε περίπτωση, όπως εξήγησε, το ζήτημα θα τεθεί ενώπιον της Συνόδου, ενώ ο εν αργία Μητροπολίτης καλείται στο μεταξύ να αποφασίσει εάν θα ανταποκριθεί στην απαίτηση για υπογραφή της ομολογίας πίστεως.

Ακούστε όλη την παρέμβαση του Γιάννη Αντωνιάδη στο ραδιόφωνο του «Πολίτη» 107.6 & 97.6 στην εκπομπή «Δεύτερη Ματιά»: