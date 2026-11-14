Iron Maiden, Oasis και Sade ανάμεσα στους νέους τιμώμενους του Rock and Roll Hall of Fame

Στην τάξη του 2026 περιλαμβάνονται ο Βρετανός ρόκερ Billy Idol, οι πρωτοπόροι του hip-hop Wu-Tang Clan, ο ροκ σταρ Phil Collins, το αγγλικό συγκρότημα heavy metal Iron Maiden, οι Joy Division και New Order, που συνδέθηκαν με την post-punk και την ηλεκτρονική χορευτική μουσική, καθώς και ο αείμνηστος Luther Vandross, γνωστός για τη βελούδινη φωνή του.

Το Hall of Fame, με έδρα το Κλίβελαντ, συμβουλεύτηκε περισσότερους από 1.000 μουσικούς, ιστορικούς και επαγγελματίες του κλάδου για την επιλογή των νέων μελών. Οι καλλιτέχνες θα τιμηθούν σε συναυλία το Σάββατο στο Peacock Theater του Λος Άντζελες.

Παραμένει, ωστόσο, αβέβαιο ποιοι θα παραστούν και ποιοι θα ανέβουν στη σκηνή για να ερμηνεύσουν. Συχνά εμφανίζονται οι ίδιοι οι τιμώμενοι, ενώ η βραδιά μπορεί να αποτελέσει αφορμή για την επανένωση σχημάτων που είχαν απομακρυνθεί για χρόνια ή για την παρουσίαση του έργου και της κληρονομιάς τους από άλλους μουσικούς.

Αρκετοί από τους καλλιτέχνες της τάξης του 2026 έχουν ήδη ανακοινώσει ότι δεν θα παρευρεθούν. Οι Sade, γνωστές για τους αισθησιακούς και μαγευτικούς ρυθμούς τους και επιτυχίες όπως τα «Smooth Operator» και «No Ordinary Love», ανέφεραν σε δήλωση στην ιστοσελίδα τους ότι δεν θα συμμετάσχουν.

«Λυπούμαστε που δεν μπορούμε να είμαστε εκεί αυτοπροσώπως για να γιορτάσουμε μαζί με τους άλλους καλλιτέχνες. Θέλουμε να γνωρίζετε ότι η απουσία μας δεν μειώνει σε τίποτα τη σημασία που έχει για εμάς αυτή η αναγνώριση», ανέφερε το συγκρότημα, με επικεφαλής την τραγουδίστρια Sade Adu.

Οι αδελφοί Liam και Noel Gallagher των Oasis, οι οποίοι στο παρελθόν βρίσκονταν σε διαρκή κόντρα και πρόσφατα ανακοίνωσαν παγκόσμια περιοδεία για το 2027, επέλεξαν επίσης να μην ταξιδέψουν. Ο Noel Gallagher έχει προγραμματίσει σόλο εμφάνιση στο Λονδίνο. Ο Liam Gallagher, ο οποίος στο παρελθόν είχε εκφράσει την απαξίωσή του για τον θεσμό, απάντησε νωρίτερα αυτή την εβδομάδα σε θαυμαστή στο X: «Είναι πολύ μακριά για να πάω μόνο για ένα βράδυ».

Οι Iron Maiden δήλωσαν ότι θα απουσιάζουν από την τελετή επειδή θα βρίσκονται σε περιοδεία στην Αυστραλία.

«Τεράστια τιμή»

Οι Joy Division και οι New Order θα ενταχθούν από κοινού στο Rock Hall, σε μια σπάνια περίπτωση. Οι New Order δημιουργήθηκαν από τις στάχτες των Joy Division, μετά τον θάνατο του τραγουδιστή του αρχικού συγκροτήματος, Ian Curtis, το 1980.

Οι New Order πρωτοπόρησαν στη διαμόρφωση του μέλλοντος της εναλλακτικής χορευτικής μουσικής, με εμβληματικά κομμάτια όπως τα «Blue Monday», «True Faith» και «Bizarre Love Triangle». Δεν είναι, ωστόσο, σαφές ποια μέλη θα παρευρεθούν ή αν οι New Order θα εμφανιστούν ζωντανά.

Ο Phil Collins, ένας από τους σπουδαιότερους ντράμερ της ροκ, με επιτυχίες όπως τα «In the Air Tonight» και «Sussudio», δήλωσε ότι προβλήματα υγείας δεν του επιτρέπουν να ανέβει στη σκηνή.

Οι Wu-Tang Clan από το Staten Island, μια ετερόκλητη παρέα Νεοϋορκέζων που συνδύασε την ωμή παραγωγή με στίχους βγαλμένους από τον δρόμο και επιρροές από τις πολεμικές τέχνες, διαμόρφωσαν ένα κινηματογραφικό στιλ hip-hop που άλλαξε τα δεδομένα. Το συγκρότημα ολοκλήρωσε πρόσφατα μια περιοδεία την οποία χαρακτήρισε ως την τελευταία του.

Οι Wu-Tang Clan, γνωστοί για κομμάτια όπως τα «C.R.E.A.M.» και «Protect Ya Neck», δεν εμφανίζονται πάντα ως πλήρης ομάδα σε εκδηλώσεις ή περιοδείες. Η τιμητική διάκριση από το Rock Hall, ωστόσο, θα μπορούσε να αποτελέσει αφορμή για επανένωση.

Με αφορμή την ένταξη του Billy Idol, το Λος Άντζελες ανακήρυξε την Παρασκευή 13 Νοεμβρίου «Ημέρα του Billy Idol». Αυτό καθιστά αρκετά πιθανή την παρουσία του ροκ καλλιτέχνη στην τελετή του Σαββάτου. Ο Idol αναδείχθηκε στη σκηνή του πανκ στο Λονδίνο και κυκλοφόρησε ραδιοφωνικές επιτυχίες όπως το «Dancing With Myself».

Όταν ανακοινώθηκε η ένταξή του, ο Idol τη χαρακτήρισε «τεράστια τιμή».

Για να είναι ένας καλλιτέχνης υποψήφιος προς ένταξη στο Rock Hall, πρέπει να έχει κυκλοφορήσει την πρώτη εμπορική ηχογράφησή του τουλάχιστον 25 χρόνια πριν από την υποψηφιότητά του. Το Rock Hall εντάσσει επίσης νέα μέλη μέσω βραβείων που απονέμονται από ειδικές επιτροπές.

Πέντε καλλιτέχνες θα λάβουν τιμητική διάκριση στην κατηγορία «πρώιμη επιρροή»: οι Queen Latifah, Celia Cruz, MC Lyte, Fela Kuti και Gram Parsons.

Πηγή: ΚΥΠΕ