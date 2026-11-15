Israel Hayom: Ιρανικό σχέδιο επίθεσης με drones κατά του Τραμπ – Η προειδοποίηση της Μοσάντ στη CIA και τα μέτρα ασφαλείας στις ΗΠΑ

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, η Μοσάντ διαβίβασε στη CIA συγκεκριμένες πληροφορίες σχετικά με το φερόμενο σχέδιο, έπειτα από αίτημα των αμερικανικών υπηρεσιών πληροφοριών να διερευνήσουν και να αξιολογήσουν την απειλή.

Η Israel Hayom αναφέρει ότι ο Τραμπ έχει περιορίσει τις δημόσιες εμφανίσεις του, ενώ ορισμένοι υψηλόβαθμοι αξιωματούχοι της αμερικανικής κυβέρνησης έχουν μεταφερθεί σε εγκαταστάσεις αυξημένης ασφαλείας. Μεταξύ των περιπτώσεων που αναφέρονται είναι εκείνη του υπουργού Οικονομικών, Σκοτ Μπέσεντ.

Οι ίδιες πληροφορίες κάνουν λόγο για πρόσθετα μέτρα προστασίας, χωρίς ωστόσο να αποκαλύπτονται λεπτομέρειες σχετικά με τον ακριβή χαρακτήρα της απειλής, τον πιθανό χρόνο εκδήλωσης μιας επίθεσης ή το κατά πόσο έχει εντοπιστεί συγκεκριμένη επιχειρησιακή προετοιμασία από την ιρανική πλευρά.

Μέχρι στιγμής, ούτε ο Λευκός Οίκος ούτε η CIA έχουν επιβεβαιώσει δημόσια τις συγκεκριμένες αναφορές.

Το προηγούμενο με το Air Force One και οι προειδοποιήσεις του Ισραήλ

Το νέο δημοσίευμα επαναφέρει στο προσκήνιο τις πληροφορίες που είχε αποκαλύψει το Reuters στις 13 Αυγούστου 2026, σχετικά με τις επανειλημμένες ισραηλινές προειδοποιήσεις προς τις ΗΠΑ για ενδεχόμενα ιρανικά σχέδια δολοφονίας του Ντόναλντ Τραμπ.

Σύμφωνα με το πρακτορείο, το οποίο επικαλέστηκε εν ενεργεία και πρώην Αμερικανούς αξιωματούχους, η Ουάσινγκτον είχε λάβει αρκετές σχετικές προειδοποιήσεις, χωρίς όμως η CIA και άλλες αμερικανικές υπηρεσίες να έχουν καταφέρει να επιβεβαιώσουν ανεξάρτητα πολλές από τις συγκεκριμένες πληροφορίες.

Τα σενάρια που είχαν διαβιβαστεί από την ισραηλινή πλευρά περιλάμβαναν διαφορετικές μεθόδους επίθεσης, από πυροβολισμό ελεύθερου σκοπευτή μέχρι επίθεση με μαχαίρι κατά τη διάρκεια δημόσιας εκδήλωσης.

Οι προειδοποιήσεις, σύμφωνα με το Reuters, είχαν αρχίσει να διαβιβάζονται πριν από τον πόλεμο των 12 ημερών, τον Ιούνιο του 2025, και εντάθηκαν πριν από την αμερικανική στρατιωτική επιχείρηση εναντίον του Ιράν, τον Φεβρουάριο του 2026.

Ιδιαίτερη αναφορά είχε γίνει στην επίσκεψη του Τραμπ στην Τουρκία, τον Ιούλιο, για τη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα. Σύμφωνα με τις πληροφορίες του Reuters, Ισραηλινοί αξιωματούχοι είχαν ενημερώσει τον Λευκό Οίκο για πιθανό σχέδιο επίθεσης κατά του Αμερικανού προέδρου, ακόμη και με τη χρήση φορητού αντιαεροπορικού πυραύλου εναντίον του προεδρικού αεροσκάφους.

Παρά το γεγονός ότι οι αμερικανικές υπηρεσίες δεν είχαν επιβεβαιώσει τη συγκεκριμένη απειλή, η Μυστική Υπηρεσία των ΗΠΑ φέρεται να έλαβε έκτακτα μέτρα. Ειδικότερα, ο Τραμπ μεταφέρθηκε μυστικά από το Air Force One σε διαφορετικό στρατιωτικό αεροσκάφος, με το οποίο αναχώρησε από την Τουρκία.

Το Reuters είχε μεταδώσει επίσης ότι οι τουρκικές υπηρεσίες πληροφοριών δεν είχαν εντοπίσει στοιχεία που να επιβεβαιώνουν το συγκεκριμένο σενάριο. Παράλληλα, σύμφωνα με τις πηγές του πρακτορείου, η CIA είχε αξιολογήσει με χαμηλό βαθμό βεβαιότητας ορισμένες από τις ισραηλινές πληροφορίες για απειλές κατά του Τραμπ.

Οι αμφιβολίες της CIA για τις πληροφορίες της Μοσάντ

Το δημοσίευμα του Reuters είχε αναδείξει και ένα ευρύτερο ζήτημα στις σχέσεις των αμερικανικών και ισραηλινών υπηρεσιών πληροφοριών: τις διαφορετικές εκτιμήσεις τους ως προς την αξιοπιστία των πληροφοριών που αφορούσαν ενδεχόμενες απειλές κατά του Αμερικανού προέδρου.

Ορισμένοι Αμερικανοί αξιωματούχοι είχαν εκφράσει προβληματισμό για το κατά πόσο οι προειδοποιήσεις του Ισραήλ αποσκοπούσαν αποκλειστικά στην ενημέρωση της Ουάσινγκτον ή μπορούσαν παράλληλα να επηρεάσουν τις αποφάσεις της αμερικανικής κυβέρνησης απέναντι στην Τεχεράνη.

Η ισραηλινή πλευρά είχε απορρίψει τον ισχυρισμό ότι χρησιμοποιούσε τις πληροφορίες των υπηρεσιών της για να επηρεάσει την πολιτική των ΗΠΑ.

Η επίσκεψη του επικεφαλής της Μοσάντ στην Ουάσινγκτον

Οι νέες αναφορές της Israel Hayom έρχονται σε μια περίοδο αυξημένης έντασης στις σχέσεις ΗΠΑ και Ιράν, ενώ ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν και οι επαφές του επικεφαλής της Μοσάντ, Ρόμαν Γκόφμαν, στην Ουάσινγκτον.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα που επικαλούνται πληροφορίες του Axios, ο Γκόφμαν βρίσκεται στις ΗΠΑ για συναντήσεις με ανώτερους αξιωματούχους της κυβέρνησης Τραμπ, με αντικείμενο τις εξελίξεις στο Ιράν και τις επιλογές απέναντι στην Τεχεράνη.

Στο πρόγραμμα των επαφών του φέρεται να περιλαμβάνεται συνάντηση με τον διευθυντή της CIA, Τζον Ράτκλιφ, ενώ έχει αναφερθεί και πιθανή συνάντηση με τον ειδικό απεσταλμένο του Λευκού Οίκου, Στιβ Γουίτκοφ.

Οι επαφές πραγματοποιούνται ενώ ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου πιέζει την αμερικανική κυβέρνηση να εξετάσει το ενδεχόμενο επανέναρξης στρατιωτικών επιχειρήσεων κατά του Ιράν. Ωστόσο, δεν υπάρχουν επιβεβαιωμένα στοιχεία που να συνδέουν άμεσα την επίσκεψη του επικεφαλής της Μοσάντ με τις πληροφορίες για το φερόμενο σχέδιο επίθεσης με drones.

Η διαχρονική απειλή αντιποίνων από το Ιράν

Στο ευρύτερο πλαίσιο των ανησυχιών της Ουάσινγκτον εντάσσονται και οι εκτιμήσεις των αμερικανικών υπηρεσιών πληροφοριών ότι το Ιράν επιδιώκει αντίποινα για τη δολοφονία του Ιρανού στρατηγού Κασέμ Σουλεϊμανί, ο οποίος σκοτώθηκε τον Ιανουάριο του 2020 σε αμερικανική επιχείρηση που πραγματοποιήθηκε κατόπιν εντολής του Τραμπ.

Η ύπαρξη αυτής της διαχρονικής απειλής, ωστόσο, δεν επιβεβαιώνει αυτομάτως ότι βρίσκεται σε εξέλιξη συγκεκριμένο σχέδιο δολοφονίας του Αμερικανού προέδρου.

Το κρίσιμο ερώτημα παραμένει εάν οι αμερικανικές υπηρεσίες έχουν στη διάθεσή τους ανεξάρτητα στοιχεία που επιβεβαιώνουν τις πληροφορίες της Μοσάντ ή εάν πρόκειται για ακόμη μία προειδοποίηση που έχει οδηγήσει στην εφαρμογή αυξημένων μέτρων ασφαλείας, χωρίς να έχει αποδειχθεί η ύπαρξη επιχειρησιακά οργανωμένου σχεδίου.

Σε κάθε περίπτωση, εάν επιβεβαιωνόταν μια τέτοια απειλή κατά της αμερικανικής ηγεσίας, θα μπορούσε να επηρεάσει σημαντικά τις αποφάσεις της Ουάσινγκτον σε μια περίοδο κατά την οποία οι σχέσεις με την Τεχεράνη παραμένουν τεταμένες και το ενδεχόμενο νέας στρατιωτικής κλιμάκωσης δεν έχει αποκλειστεί.

Πηγή: Israel Hayom, Reuters, Axios