Το υπουργείο Εξωτερικών του Πακιστάν αναφέρθηκε στον Ταχσίν Ερτουγρούλογλου ως «Υπουργό Εξωτερικών της Τουρκικής Δημοκρατίας της Βόρειας Κύπρου» (Turkish Republic of Northern Cyprus Foreign Minister), σε επίσημη ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
Πακιστανικό ΥΠΕΞ: Χαρακτήρισε τον Ταχσίν Ερτουγρούλογλου ως «Υπουργό Εξωτερικών της Τουρκικής Δημοκρατίας της Βόρειας Κύπρου» σε επίσημη ανάρτηση
Συγκεκριμένα, στην ανακοίνωση του πακιστανικού υπουργείου χρησιμοποιήθηκε ο χαρακτηρισμός «Υπουργός Εξωτερικών της Τουρκικής Δημοκρατίας της Βόρειας Κύπρου» .
Συγκεκριμένα, στην ανακοίνωση του πακιστανικού υπουργείου χρησιμοποιήθηκε ο χαρακτηρισμός «Υπουργός Εξωτερικών της Τουρκικής Δημοκρατίας της Βόρειας Κύπρου» .
Σύμφωνα με την ίδια ανάρτηση, ο Ερτουγρούλογλου έφτασε στην πρωτεύουσα του Πακιστάν προκειμένου να συμμετάσχει στην 30ή Σύνοδο του Συμβουλίου Υπουργών Εξωτερικών του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας (ECO).
H.E. Mr. Tahsin Ertuğruloğlu, Minister of Foreign Affairs of the Turkish Republic of Northern Cyprus, arrived in Islamabad to participate in the 30th ECO Council of Ministers Meeting. He was received at the airport by officials of Ministry of Foreign Affairs. #ECOCOM30 #PakistanECOChairmanship #ECOIslamabad— Ministry of Foreign Affairs - Pakistan (@ForeignOfficePk) November 14, 2026
Το υπουργείο Εξωτερικών του Πακιστάν ανέφερε επίσης ότι κατά την άφιξή του στο αεροδρόμιο τον υποδέχθηκαν αξιωματούχοι του πακιστανικού υπουργείου.
Η επίσημη αναφορά στην ιδιότητα του Ερτουγρούλογλου ως υπουργού Εξωτερικών της «Τουρκικής Δημοκρατίας της Βόρειας Κύπρου» έγινε μέσω του επίσημου λογαριασμού του πακιστανικού υπουργείου στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
Pakistan Dışişleri Bakanlığı, Ertuğruloğlu’nu “KKTC Dışişleri Bakanı” olarak tanımladı: Ertuğruloğlu, Pakistan Dışişleri Bakanlığı yetkilileri tarafından karşılandı! Pakistan Dışişleri Bakanlığı, Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu’nun İslamabad’a varışına ilişkin resmî sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Paylaşımda Ertuğruloğlu için “Turkish Republic of Northern Cyprus Foreign Minister” (Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı) ifadesi kullanıldı. Bakanlığın açıklamasında, Ertuğruloğlu’nun Ekonomik İşbirliği Teşkilatı’nın (EİT) 30’uncu Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı’na katılmak üzere İslamabad’a geldiği belirtildi. Ertuğruloğlu’nun havalimanında Pakistan Dışişleri Bakanlığı yetkilileri tarafından karşılandığı da kaydedildi. #haber #kktc #kıbrıs— Kıbrıs Postası (@kibris_postasi) November 14, 2026
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