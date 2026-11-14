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Κυπριακό

Πακιστανικό ΥΠΕΞ: Χαρακτήρισε τον Ταχσίν Ερτουγρούλογλου ως «Υπουργό Εξωτερικών της Τουρκικής Δημοκρατίας της Βόρειας Κύπρου» σε επίσημη ανάρτηση

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ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Συγκεκριμένα, στην ανακοίνωση του πακιστανικού υπουργείου χρησιμοποιήθηκε ο χαρακτηρισμός «Υπουργός Εξωτερικών της Τουρκικής Δημοκρατίας της Βόρειας Κύπρου» .

Το υπουργείο Εξωτερικών του Πακιστάν αναφέρθηκε στον Ταχσίν Ερτουγρούλογλου ως «Υπουργό Εξωτερικών της Τουρκικής Δημοκρατίας της Βόρειας Κύπρου» (Turkish Republic of Northern Cyprus Foreign Minister), σε επίσημη ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Συγκεκριμένα, στην ανακοίνωση του πακιστανικού υπουργείου χρησιμοποιήθηκε ο χαρακτηρισμός «Υπουργός Εξωτερικών της Τουρκικής Δημοκρατίας της Βόρειας Κύπρου» .

Σύμφωνα με την ίδια ανάρτηση, ο Ερτουγρούλογλου έφτασε στην πρωτεύουσα του Πακιστάν προκειμένου να συμμετάσχει στην 30ή Σύνοδο του Συμβουλίου Υπουργών Εξωτερικών του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας (ECO).

Το υπουργείο Εξωτερικών του Πακιστάν ανέφερε επίσης ότι κατά την άφιξή του στο αεροδρόμιο τον υποδέχθηκαν αξιωματούχοι του πακιστανικού υπουργείου.

Η επίσημη αναφορά στην ιδιότητα του Ερτουγρούλογλου ως υπουργού Εξωτερικών της «Τουρκικής Δημοκρατίας της Βόρειας Κύπρου» έγινε μέσω του επίσημου λογαριασμού του πακιστανικού υπουργείου στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

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