Χριστοδουλίδης προς Τουρκοκύπριους: «Το μέλλον μας είναι σε μια ελεύθερη και επανενωμένη Κύπρο, χωρίς στρατούς κατοχής και αναχρονιστικές εγγυήσεις»

Ο Πρόεδρος αναφέρει ότι η διεθνής κοινότητα καταδίκασε εξαρχής την ανακήρυξη. Ειδικότερα, σημειώνει πως το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ, με τα ψηφίσματα 541 του 1983 και 550 του 1984, χαρακτήρισε νομικά άκυρη την αποσχιστική ενέργεια και κάλεσε όλα τα κράτη να μην αναγνωρίσουν το παράνομο μόρφωμα και να μην το βοηθήσουν.

Παρά τις προσπάθειες της Άγκυρας για αναβάθμιση και νομιμοποίηση της αποσχιστικής οντότητας, καθώς και τις αξιώσεις για λύση δύο κρατών, η θέση της διεθνούς κοινότητας παραμένει σαφής, αναφέρει ο κ. Χριστοδουλίδης, προσθέτοντας ότι «από την παρανομία δεν μπορεί να παραχθεί δίκαιο».

Στη δήλωσή του επισημαίνει ότι η Κυπριακή Δημοκρατία, ως κράτος-μέλος των Ηνωμένων Εθνών και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενισχύει τους παράγοντες ισχύος της και, μέσα από πρωτοβουλίες και δράσεις, αναδεικνύεται σε ευρωπαϊκό πυλώνα ασφάλειας και σταθερότητας στην Ανατολική Μεσόγειο και την ευρύτερη Μέση Ανατολή.

Παρά τις προκλήσεις και την παρελκυστική τακτική της Τουρκίας, προσθέτει, η Κυπριακή Δημοκρατία εργάζεται για την επανέναρξη ουσιαστικών συνομιλιών για επίλυση του Κυπριακού, με σεβασμό στο διαπραγματευτικό κεκτημένο και στη βάση του συμφωνημένου πλαισίου και των αρχών, αξιών και του δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο Πρόεδρος αναφέρει ότι οι επίμονες και συντονισμένες προσπάθειες της πλευράς μας έχουν ενεργοποιήσει το διεθνές ενδιαφέρον, καθώς και την ουσιαστική εμπλοκή του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αναφέρεται, επίσης, στον διορισμό απεσταλμένου για το Κυπριακό και στην πλήρη διασύνδεση των ευρωτουρκικών σχέσεων με τις προσπάθειες επίλυσης του Κυπριακού.

Η προσπάθεια για απελευθέρωση και επανένωση, την οποία χαρακτηρίζει ύψιστη προτεραιότητα, συνεχίζεται μεθοδικά και με σαφή πολιτική βούληση, σημειώνει. Ο κ. Χριστοδουλίδης αναφέρει ότι προσβλέπει στην τριμερή διάσκεψη υπό τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ και εκφράζει την ελπίδα ότι θα ανακοινωθεί η σύγκληση διευρυμένης διάσκεψης, η οποία θα οδηγήσει στην επανέναρξη ουσιαστικών συνομιλιών.

Η Κυπριακή Δημοκρατία είναι, σύμφωνα με τον Πρόεδρο, το κοινό σπίτι όλων των νόμιμων πολιτών της: Ελληνοκυπρίων, Τουρκοκυπρίων, Μαρωνιτών, Αρμενίων και Λατίνων. Απευθυνόμενος στους Τουρκοκύπριους συμπατριώτες, αναφέρει ότι το μέλλον τους βρίσκεται σε μια ελεύθερη, επανενωμένη και ευρωπαϊκή πατρίδα, χωρίς στρατούς κατοχής και αναχρονιστικές εγγυήσεις, και όχι στην κατοχή και τη διχοτόμηση.

Καταλήγοντας, επαναλαμβάνει την ακλόνητη βούληση να συνεχιστεί ο αγώνας, με όλα τα διαθέσιμα διπλωματικά και πολιτικά μέσα, μέχρι την απελευθέρωση και επανένωση της πατρίδας.

Πηγή: ΚΥΠΕ