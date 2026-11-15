Σαράντα τρία χρόνια συμπληρώνονται σήμερα από την παράνομη ανακήρυξη του ψευδοκράτους. Η Τουρκία και η τότε τουρκοκυπριακή ηγεσία ανακήρυξαν σε «κράτος» τα κατεχόμενα εδάφη της Κυπριακής Δημοκρατίας.
Κύπρος: 43 χρόνια από την ανακήρυξη του ψευδοκράτους – Η διεθνής καταδίκη και τα ψηφίσματα του ΟΗΕ που παραμένουν σε ισχύ
Σήμερα συμπληρώνονται 43 χρόνια από την ανακήρυξη των κατεχόμενων εδαφών της Κυπριακής Δημοκρατίας σε «κράτος» από την Τουρκία και την τότε τουρκοκυπριακή ηγεσία.
Με σειρά ψηφισμάτων του, το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ καταδίκασε την ενέργεια και χαρακτήρισε την ανακήρυξη νομικά άκυρη. Το ψευδοκράτος αναγνωρίζεται μόνο από την Τουρκία.
Στα ψηφίσματα 541 (1983) και 550 (1984), το Συμβούλιο Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών «καταδικάζει την απόπειρα απόσχισης τμήματος της Κυπριακής Δημοκρατίας, θεωρεί την ενέργεια αυτή νομικά άκυρη και ζητά την ανάκλησή της».
Παράλληλα, καλεί όλα τα κράτη να μην αναγνωρίσουν την ανακήρυξη και να σεβαστούν την ανεξαρτησία, την εδαφική ακεραιότητα και την ενότητα της Κυπριακής Δημοκρατίας.
Πηγή: ΚΥΠΕ
Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων
Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.