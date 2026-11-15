Κύπρος: 43 χρόνια από την ανακήρυξη του ψευδοκράτους – Η διεθνής καταδίκη και τα ψηφίσματα του ΟΗΕ που παραμένουν σε ισχύ

Με σειρά ψηφισμάτων του, το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ καταδίκασε την ενέργεια και χαρακτήρισε την ανακήρυξη νομικά άκυρη. Το ψευδοκράτος αναγνωρίζεται μόνο από την Τουρκία.

Στα ψηφίσματα 541 (1983) και 550 (1984), το Συμβούλιο Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών «καταδικάζει την απόπειρα απόσχισης τμήματος της Κυπριακής Δημοκρατίας, θεωρεί την ενέργεια αυτή νομικά άκυρη και ζητά την ανάκλησή της».

Παράλληλα, καλεί όλα τα κράτη να μην αναγνωρίσουν την ανακήρυξη και να σεβαστούν την ανεξαρτησία, την εδαφική ακεραιότητα και την ενότητα της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Πηγή: ΚΥΠΕ