Οι U2 επέστρεψαν με νέα μουσική, κυκλοφορώντας χθες τον 16ο δίσκο τους. Το άλμπουμ του ιρλανδικού ροκ συγκροτήματος έχει τίτλο «Carnaval de Luz».
U2: Επιστρέφουν με νέο άλμπουμ και ντουέτο-έκπληξη του Bono με την Ντόλι Πάρτον – Το τελευταίο τραγούδι της σταρ της κάντρι μουσικής
Το «Carnaval de Luz» περιλαμβάνει τέσσερα σινγκλ, ανάμεσά τους το «Torn», στο οποίο ο Bono τραγουδά μαζί με την αείμνηστη σταρ της κάντρι.
Στον δίσκο περιλαμβάνονται τα σινγκλ «Street of Dreams», «Silencio», «The Greatest Show on Earth» και «Torn», στο οποίο συμμετέχει η αείμνηστη σταρ της κάντρι μουσικής Ντόλι Πάρτον.
Το «Torn» είναι ντουέτο του Bono, αρχηγού των U2, με την Πάρτον, η οποία απεβίωσε τον Αύγουστο σε ηλικία 80 ετών. Σύμφωνα με τον ιστότοπο της τραγουδίστριας, πρόκειται για «ένα τρυφερό κάντρι τραγούδι που πραγματεύεται τους διαλυμένους οικογενειακούς δεσμούς και αποκτά ευρύτερες προεκτάσεις».
Μιλώντας για το τραγούδι στην εκπομπή «Jimmy Kimmel Live!», ο Bono είπε ότι οι U2 είναι «ευλογημένοι» που συνεργάστηκαν με την Πάρτον στην τελευταία της ηχογράφηση.
«Η τελευταία της προσευχή, κατά κάποιον τρόπο, ήταν αυτό το τραγούδι», πρόσθεσε. «Μοιάζει με προσευχή, και νομίζω ότι είναι για την Αμερική. Νομίζω ότι είναι για κάθε τόπο όπου υπάρχει πολιτικός διχασμός», υπογράμμισε ο τραγουδιστής.
Οι U2 θα προωθήσουν το «Carnaval de Luz» με την παγκόσμια περιοδεία «Greatest Show on Earth», η οποία αρχίζει στις 26 Απριλίου 2027 στη Στοκχόλμη της Σουηδίας.
Πηγή: ΚΥΠΕ
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