Κούσνερ: «Γεφυρώνουμε τα κενά» στις συνομιλίες για την Ουκρανία – Απορρίπτει τις δηλώσεις Ζελένσκι για παραχώρηση του Ντονμπάς στη Ρωσία με αντάλλαγμα την ένταξη στο ΝΑΤΟ

Μετά την αύξηση των ρωσικών πληγμάτων εναντίον της Ουκρανίας καθώς πλησιάζει ο χειμώνας, ο Ζελέσνκι πρόσθεσε ότι η Ρωσία «ποντάρει τα πάντα» στη στρατιωτική της εκστρατεία αυτού του χειμώνα.

Ο Ουκρανός πρόεδρος έκανε τις δηλώσεις αυτές μετά την επίσκεψή του στη Δανία και την Ιρλανδία, όπου συναντήθηκε με Ευρωπαίους ηγέτες και τους απεσταλμένους των ΗΠΑ Τζάρεντ Κούσνερ και Στιβ Γουίτκοφ, έπειτα από δύο ημέρες άμεσων συνομιλιών μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας υπό αμερικανική μεσολάβηση.

«Οι Αμερικανοί έθεσαν το ερώτημα: 'Τι θα γίνει αν η Ουκρανία ενταχθεί στο ΝΑΤΟ; Θα αποχωρούσε από το Ντονμπάς;'. Αυτή ήταν η πρώτη φορά που τέθηκε το ζήτημα», είπε ο Ζελέσνκι.

Η συζήτηση έδειξε ότι «το ΝΑΤΟ επέστρεψε στην ημερήσια διάταξη», πρόσθεσε, τονίζοντας ότι το Κίεβο δεν θα δεχθεί ούτε ένα καθεστώς ουδετερότητας.

Η Ουκρανία επιδιώκει να ενταχθεί στο ΝΑΤΟ μετά την προσάρτηση της Κριμαίας από τη Ρωσία, το 2014, όμως η Μόσχα είναι απολύτως αντίθετη στην προοπτική αυτή και κατηγορεί εδώ και χρόνια τη Βορειοατλαντική Συμμαχία ότι ενισχύει την ανατολική πτέρυγά της.

«Γεφυρώνοντας τα κενά»

Στη διάρκεια των συνομιλιών, σημείωσε από την πλευρά του ο Κούσνερ στο Χ, «προέκυψαν πολλές νέες ιδέες και πλέον εξετάζονται. Κάποιες μπορεί να οδηγήσουν άμεσα σε μεγάλες πρόοδος, ενώ άλλες μπορεί να εξελιχθούν σε νέες προτάσεις που θα συμβάλουν στη γεφύρωση των κενών.

Χωρίς να αναφερθεί συγκεκριμένα στις δηλώσεις του Ζελένσκι, ο γαμπρός του Τραμπ εξέφρασε τη λύπη του για τη μετάδοση μέσω των μέσων ενημέρωσης «μαξιμαλιστικών θέσεων και από τις δύο πλευρές, συνοδευόμενων με ισχυρή ρητορική».

Οι διαπραγματεύσεις στο Αμπού Ντάμπι, οι πρώτες μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας από τον Φεβρουάριο, δεν κατέληξαν σε κάποια σημαντική πρόοδο για την επίλυση της κρίσης. Ωστόσο επέτρεψαν σε όλες τις πλευρές να συμφωνήσουν στη συμμετοχή των Ευρωπαίων στις μελλοντικές διαπραγματεύσεις, καθώς Μόσχα και Ουάσινγκτον δηλώνουν ότι δεν θέλουν να συζητήσουν μόνο για τον πόλεμο, αλλά και για την ασφάλεια της Ευρώπης.

Στο Δουβλίνο οι Ευρωπαίοι συμφώνησαν να εκπροσωπηθούν στις επόμενες διαπραγματεύσεις από πέντε χώρες (Γαλλία, Γερμανία, Βρετανία, Πολωνία και Ιταλία) και εκπροσώπους της ΕΕ.

Για τον Κούσνερ «μια ειρήνη με διάρκεια απαιτεί αξιόπιστες εγγυήσεις ασφαλείας για την Ουκρανία» και «το ΝΑΤΟ θα παραμείνει ζωτικής σημασίας πυλώνας της ευρωπαϊκής ασφάλειας», όπως υπογράμμισε στο Χ.

«Μια πραγματική ασφάλεια στην Ευρώπη σημαίνει ΕΕ και ΝΑΤΟ. Δεν υπάρχει καμία άλλη ασφάλεια για την Ευρώπη», τόνισε ο Ζελένσκι. «Η σειρά θα πρέπει να είναι η ακόλουθη: εκεχειρία, τερματισμός του πολέμου στην Ουκρανία και εγγυήσεις ασφαλείας για την Ουκρανία», πρόσθεσε.

Παράλληλα ο Ουκρανός πρόεδρος επεσήμανε ότι η Μόσχα απέρριψε στο Αμπού Ντάμπι την πρόταση του Κιέβου για ενεργειακή εκεχειρία, ενώ αντίστοιχα το Κίεβο απέρριψε πρόταση του Ρώσου προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν για «ανθρωπιστική αποστολή» στη διαφιλονικούμενη ουκρανική πόλη Κοστιαντινίφκα, εκτιμώντας ότι πρόκειται για «ελιγμός» για την προώθηση ρωσικών στρατευμάτων στο Ντονμπάς.

«Εγγυήσεις ασφαλείας»

Για να αποφευχθεί μια νέα επίθεση σε περίπτωση τερματισμού των εχθροπραξιών, το Κίεβο συζητά με τους εταίρους του «ένα ολοκληρωμένο πακέτο εγγυήσεων ασφαλείας», ορισμένες πτυχές των οποίων αφορούν το ΝΑΤΟ και την ΕΕ, το οποίο θα περιλαμβάνει τη διασφάλιση ενός «ισχυρού ουκρανικού στρατού», καθώς και συμφωνίες για τη μεταπολεμική ανοικοδόμηση, δήλωσε ο Ζελένσκι.

Σύμφωνα με τον ίδιο, εφόσον οι δυτικές χώρες επιβεβαιώσουν αυτές τις προτάσεις, αυτές θα παρουσιαστούν στη συνέχεια στην «ουκρανική κοινωνία».

Με το νέο Κογκρέσο -στο οποίο πλειοψηφούν οι Δημοκρατικοί- να αναμένεται να ξεκινήσει τις εργασίες του στην Ουάσιγκτον τον Ιανουάριο, ο Ουκρανός πρόεδρος ζήτησε επίσης ένα πακέτο στρατιωτικής βοήθειας από τις ΗΠΑ, το οποίο, όπως υποστήριξε, θα ανάγκαζε τον Πούτιν να τερματίσει τις συγκρούσεις.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ