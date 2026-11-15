Ασθενής ψηλή πίεση επηρεάζει την περιοχή.
Αλλάζει το σκηνικό του καιρού με αυξημένες νεφώσεις και τοπικές βροχές – Πού θα φτάσει ο υδράργυρος
Ασθενής ψηλή πίεση επηρεάζει την περιοχή. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί λίγο πάνω από τις μέσες κλιματολογικές τιμές το επόμενο τριήμερο.
Σήμερα θα εμφανίζονται κατά διαστήματα αυξημένες νεφώσεις, οι οποίες αρχικά ενδέχεται να δώσουν μεμονωμένη ελαφρά βροχή. Οι άνεμοι θα είναι κυρίως νοτιοδυτικοί έως βορειοδυτικοί, ασθενείς έως μέτριοι, 3 με 4 μποφόρ, ενώ το απόγευμα στα δυτικά θα φτάσουν μέχρι τα 4 με 5 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι μέχρι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα ανέλθει γύρω στους 24 βαθμούς στο εσωτερικό και στα παράλια και στους 17 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.
Απόψε θα παρατηρούνται παροδικά αυξημένες χαμηλές νεφώσεις, κυρίως στα δυτικά και βόρεια. Οι άνεμοι θα καταστούν καταβατικοί, ασθενείς, 3 μποφόρ, ενώ η θάλασσα θα είναι ήρεμη μέχρι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα πέσει στους 12 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 14 στα παράλια και στους 8 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.
Τη Δευτέρα, την Τρίτη και την Τετάρτη θα εμφανίζονται κατά διαστήματα αυξημένες νεφώσεις, οι οποίες ενδέχεται να δώσουν μεμονωμένες ελαφρές βροχές.
Η θερμοκρασία δεν αναμένεται να σημειώσει αξιόλογη μεταβολή κατά το τριήμερο και θα κυμανθεί λίγο πάνω από τις μέσες κλιματολογικές τιμές.
Πηγή: ΚΥΠΕ
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