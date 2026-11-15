Ο Δημοκρατικός υποψήφιος Τζόναθαν Κράις-Τόμκινς εξελέγη κυβερνήτης της Αλάσκας, σύμφωνα με προβλέψεις αμερικανικών μέσων ενημέρωσης. Πρόκειται για την τελευταία νίκη των Δημοκρατικών στο πλαίσιο του «μπλε κύματος» των ενδιάμεσων εκλογών, τόσο στις εκλογές για τις κυβερνήσεις των πολιτειών όσο και για το Κογκρέσο.
Αλάσκα: Ιστορική νίκη των Δημοκρατικών – Εξέλεξαν κυβερνήτη για πρώτη φορά μετά από 28 χρόνια, παρά τη στήριξη Τραμπ στον Ρεπουμπλικανό αντίπαλό του
Ο 37χρονος πρώην βουλευτής επικράτησε τριών Ρεπουμπλικανών, μεταξύ των οποίων υποψήφιος που είχε τη στήριξη του Ντόναλντ Τραμπ.
Ο 37χρονος Κράις-Τόμκινς, πρώην μέλος της Βουλής της Αλάσκας, επικράτησε τριών Ρεπουμπλικανών υποψηφίων, μεταξύ των οποίων και ενός που είχε την υποστήριξη του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ.
Σύμφωνα με τα αμερικανικά μέσα ενημέρωσης, η Αλάσκα είχε να εκλέξει Δημοκρατικό κυβερνήτη από το 1998.
Με τη νίκη του Κράις-Τόμκινς, οι Δημοκρατικοί θα έχουν 30 κυβερνήτες σε επίπεδο πολιτειών την επόμενη χρονιά, μετά τις ενδιάμεσες εκλογές της 3ης Νοεμβρίου.
Κατά την προεκλογική του εκστρατεία, ο Δημοκρατικός υποψήφιος έδωσε έμφαση στη μείωση του κόστους ζωής, στην πλήρη χρηματοδότηση των δημόσιων σχολείων και στη δημιουργία ρυθμιστικού πλαισίου για την κατασκευή κέντρων δεδομένων.
Ο Κράις-Τόμκινς είχε τη στήριξη της Ρεπουμπλικανής γερουσιαστή Λίζα Μουρκόφσκι, μίας από τους λίγους Ρεπουμπλικανούς που έχουν διαφοροποιηθεί από τον Τραμπ σε ορισμένα ζητήματα εξωτερικής και εσωτερικής πολιτικής.
Πηγή: ΚΥΠΕ
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