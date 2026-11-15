Αλάσκα: Ιστορική νίκη των Δημοκρατικών – Εξέλεξαν κυβερνήτη για πρώτη φορά μετά από 28 χρόνια, παρά τη στήριξη Τραμπ στον Ρεπουμπλικανό αντίπαλό του

Ο 37χρονος Κράις-Τόμκινς, πρώην μέλος της Βουλής της Αλάσκας, επικράτησε τριών Ρεπουμπλικανών υποψηφίων, μεταξύ των οποίων και ενός που είχε την υποστήριξη του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ.

Σύμφωνα με τα αμερικανικά μέσα ενημέρωσης, η Αλάσκα είχε να εκλέξει Δημοκρατικό κυβερνήτη από το 1998.

Με τη νίκη του Κράις-Τόμκινς, οι Δημοκρατικοί θα έχουν 30 κυβερνήτες σε επίπεδο πολιτειών την επόμενη χρονιά, μετά τις ενδιάμεσες εκλογές της 3ης Νοεμβρίου.

Κατά την προεκλογική του εκστρατεία, ο Δημοκρατικός υποψήφιος έδωσε έμφαση στη μείωση του κόστους ζωής, στην πλήρη χρηματοδότηση των δημόσιων σχολείων και στη δημιουργία ρυθμιστικού πλαισίου για την κατασκευή κέντρων δεδομένων.

Ο Κράις-Τόμκινς είχε τη στήριξη της Ρεπουμπλικανής γερουσιαστή Λίζα Μουρκόφσκι, μίας από τους λίγους Ρεπουμπλικανούς που έχουν διαφοροποιηθεί από τον Τραμπ σε ορισμένα ζητήματα εξωτερικής και εσωτερικής πολιτικής.

Πηγή: ΚΥΠΕ