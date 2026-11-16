Ο Φέλιξ Γκαγιάρντο πέθανε σε νοσοκομείο της Γκουανταλαχάρα από πολλαπλή οργανική ανεπάρκεια, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές ασφαλείας.

Είχε μεταφερθεί εκεί την Παρασκευή (13/11) από φυλακή υψίστης ασφαλείας στην πολιτεία Χαλίσκο, καθώς η κατάσταση της υγείας του είχε επιδεινωθεί σημαντικά.

Ο 80χρονος αντιμετώπιζε επί χρόνια σοβαρά προβλήματα υγείας, μεταξύ των οποίων διαβήτη και υπέρταση. Είχε χάσει την όραση από το ένα μάτι, αντιμετώπιζε σοβαρά προβλήματα ακοής και δυσκολευόταν να περπατήσει χωρίς βοήθεια.

Παρότι δικαστήριο είχε εγκρίνει τη μεταφορά του σε κατ' οίκον περιορισμό, η απόφαση δεν εφαρμόστηκε εξαιτίας τεχνικών προβλημάτων με τη συσκευή ηλεκτρονικής επιτήρησης.

🇲🇽 | AHORA: Miguel Ángel Félix Gallardo, conocido como ‘El Jefe de Jefes’, habría fallecido a causa de una posible falla multiorgánica en un hospital privado de Guadalajara, Jalisco. El inmueble permanece bajo resguardo de elementos de seguridad. https://t.co/LjCqoY1dHb — Alerta News 24 (@AlertaNews24) November 15, 2026

Από αστυνομικός, αρχηγός ενός από τα ισχυρότερα καρτέλ

Ο Μιγκέλ Άνχελ Φέλιξ Γκαγιάρντο γεννήθηκε το 1946 στην Κουλιακάν, στην πολιτεία Σιναλόα του Μεξικού.

Πριν εμπλακεί στο οργανωμένο έγκλημα, είχε εργαστεί ως αστυνομικός και σωματοφύλακας τοπικού κυβερνήτη.

Τη δεκαετία του 1970 άρχισε να οργανώνει δίκτυα διακίνησης ναρκωτικών και, μαζί με άλλους ισχυρούς διακινητές, ίδρυσε το καρτέλ της Γκουανταλαχάρα.

Η οργάνωση εξελίχθηκε σε ένα από τα μεγαλύτερα εγκληματικά δίκτυα της χώρας, συγκεντρώνοντας υπό κοινή ηγεσία ομάδες που μέχρι τότε δρούσαν σε μεγάλο βαθμό ανεξάρτητα.

Η ικανότητά του να συντονίζει διαφορετικές εγκληματικές οργανώσεις τού χάρισε το προσωνύμιο «αφεντικό των αφεντικών».

#ÚltimaHora Les puedo CONFIRMAR la muerte de Miguel Ángel Félix Gallardo a las 13:45 pm en el Hospital Country 2000 en Guadalajara, Jalisco. Tuvo graves complicaciones de oxigenación y desorientación. Un cura habría acudido a su habitación a brindarle los santos óleos en punto de las 08:00 am. Su deceso ocurrió la tarde de este domingo 15 de noviembre. Durante su estancia en la prisión, Félix Gallardo ya había sido diagnosticado con 22 enfermedades y tomaba 13 medicamentos distintos para atender sus problemas de salud. El también llamado “Jefe de Jefes” fue el fundador del Cártel de Guadalajara junto a Ernesto Fonseca Carrillo y Rafael Caro Quintero. Durante décadas, el triunvirato controló todo el tráfico ilegal de drogas de México a Estados Unidos. Su historia criminal termina hoy. — José Luis Montenegro (@montenegrojluis) November 15, 2026

Η συνεργασία με τα καρτέλ της Κολομβίας

Η επιρροή του Φέλιξ Γκαγιάρντο ενισχύθηκε ιδιαίτερα τη δεκαετία του 1980, όταν το καρτέλ της Γκουανταλαχάρα ανέπτυξε συνεργασίες με μεγάλες οργανώσεις διακίνησης κοκαΐνης στην Κολομβία.

Ανάμεσά τους βρισκόταν και το καρτέλ Μεντεγίν του Πάμπλο Εσκομπάρ.

Οι συνεργασίες αυτές συνέβαλαν στη μετατροπή του Μεξικού σε βασικό πέρασμα για τη μεταφορά κοκαΐνης από τη Νότια Αμερική προς τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Το δίκτυο χρησιμοποιούσε μικρά αεροσκάφη για τη μεταφορά ναρκωτικών, ενώ βασιζόταν και στη δωροδοκία αξιωματούχων για να εξασφαλίζει προστασία.

Μετά τη διάλυση του καρτέλ της Γκουανταλαχάρα, από τα δίκτυά του αναδείχθηκαν άλλες ισχυρές εγκληματικές οργανώσεις, μεταξύ των οποίων και το καρτέλ Σιναλόα.

Hace unos minutos fue trasladado el cuerpo de Miguel Ángel Félix Gallardo “Jefe de Jefes” a la funeraria Gayosso para iniciar con los trámites legales. Vía @antonionerij https://t.co/lqPK3AwqIQ — W Radio Gdl (@wradiogdl) November 15, 2026

Η δολοφονία πράκτορα της DEA και η σύλληψή του

Καθοριστική για την πτώση του υπήρξε η υπόθεση απαγωγής και δολοφονίας του Αμερικανού πράκτορα της Υπηρεσίας Δίωξης Ναρκωτικών (DEA), Ενρίκε «Κίκι» Καμαρένα, το 1985.

Μαζί του είχε απαχθεί και δολοφονηθεί ο Μεξικανός πιλότος Αλφρέδο Σαβάλα Αβελάρ.

Η υπόθεση προκάλεσε σοβαρή διπλωματική κρίση μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Μεξικού, με την Ουάσινγκτον να ασκεί πιέσεις για τον εντοπισμό και την τιμωρία των υπευθύνων.

🔴 #ÚLTIMAHORA | Muere Miguel Ángel Félix Gallardo, ‘El Jefe de Jefes’; habría sufrido una falla orgánica múltiple, tras haber sido trasladado a un hospital en Guadalajara 📺 La información con @VictorGzzGarza https://t.co/mRNMjecL9E — Milenio (@Milenio) November 15, 2026

Ο Φέλιξ Γκαγιάρντο συνελήφθη το 1989 και καταδικάστηκε σε 40 χρόνια κάθειρξης για αδικήματα που σχετίζονταν με τη διακίνηση ναρκωτικών και την παράνομη κατοχή όπλων.

Το 2017 καταδικάστηκε επιπλέον σε 37 χρόνια φυλάκισης για την απαγωγή και τη δολοφονία του Καμαρένα και του Σαβάλα Αβελάρ.

Ο ίδιος αρνούνταν μέχρι το τέλος οποιαδήποτε εμπλοκή στις δολοφονίες.

BREAKING: Miguel Ángel Félix Gallardo, founder of the Guadalajara Cartel known as the “Boss of Bosses” and “The Godfather,” has died at age 80, Mexico’s Security Ministry says. https://t.co/kWG5KnXWj2 — Breaking911 (@Breaking911) November 15, 2026

Η τελευταία συνέντευξη και το «Narcos: Mexico»

Το 2021, έπειτα από περισσότερες από τρεις δεκαετίες εγκλεισμού, ο Φέλιξ Γκαγιάρντο παραχώρησε συνέντευξη στο αμερικανικό ισπανόφωνο δίκτυο Telemundo.

Παρά τις καταδίκες του, εξακολουθούσε να δηλώνει αθώος.

«Πέρασαν 32 χρόνια... Είναι μια αιωνιότητα για έναν άνθρωπο που δεν διέπραξε κανένα έγκλημα», είχε αναφέρει.

Η ιστορία του έγινε γνωστή σε ένα ευρύτερο διεθνές κοινό μέσα από τη σειρά του Netflix «Narcos: Mexico», η οποία έκανε πρεμιέρα το 2018.

Τον ρόλο του υποδύθηκε ο Μεξικανός ηθοποιός Ντιέγκο Λούνα, με τη σειρά να παρουσιάζει την άνοδο του καρτέλ της Γκουανταλαχάρα, τις συνεργασίες με τους Κολομβιανούς διακινητές και τη σύγκρουση με τις αμερικανικές διωκτικές αρχές.

Ο θάνατός του σηματοδοτεί το τέλος μιας από τις πιο γνωστές προσωπικότητες στην ιστορία του οργανωμένου εγκλήματος στο Μεξικό, με τα δίκτυα που δημιουργήθηκαν κατά την περίοδο της δράσης του να έχουν επηρεάσει την εξέλιξη των καρτέλ για δεκαετίες.

Με πληροφορίες από protothema.gr