Οι δηλώσεις έγιναν σε συνέντευξη που παραχώρησε στο κοινοβουλευτικό τηλεοπτικό κανάλι LCP, απαντώντας σε ερωτήσεις ενός 15χρονου μαθητή από το Μπορντό, στο πλαίσιο της εκπομπής «Brevet présidentiel».

«Ξεκάθαρα έχω αλλάξει γνώμη»

Ο νεαρός δημοσιογράφος, Νοά, δημιουργός του λογαριασμού «Le Sourire Politique» στο Instagram, υπενθύμισε στη Λεπέν ότι το 2013 είχε δεσμευθεί να καταργήσει τον νόμο που αναγνώρισε το δικαίωμα γάμου στα ομόφυλα ζευγάρια.

«Όχι, ξεκάθαρα έχω αλλάξει γνώμη», απάντησε η ίδια, αναγνωρίζοντας ότι η θέση της έχει διαφοροποιηθεί.

Η Λεπέν εξήγησε ότι ένας από τους βασικούς λόγους για τους οποίους είχε αντιταχθεί στη νομιμοποίηση των γάμων ομόφυλων ζευγαριών ήταν ο φόβος ότι θα άνοιγε ο δρόμος για τη νομιμοποίηση της παρένθετης μητρότητας, στην οποία εξακολουθεί να αντιτίθεται.

«Μέχρι στιγμής, ο γάμος για όλους δεν έχει οδηγήσει σε αυτή την πρόσβαση στην παρένθετη μητρότητα», ανέφερε.

Η τοποθέτησή της σηματοδοτεί απομάκρυνση από την παλαιότερη θέση του Εθνικού Συναγερμού, ο οποίος είχε αντιταχθεί έντονα στη νομοθεσία του 2013.

Η αλλαγή αυτή αποκτά ιδιαίτερη πολιτική σημασία ενόψει των προεδρικών εκλογών του 2027, καθώς το κόμμα επιχειρεί να διευρύνει την εκλογική του απήχηση.

J’ai changé d’avis sur le mariage pour tous. Il n’a pas entraîné, comme j’avais pu le craindre, la gestation pour autrui. On peut évoluer en politique, ce n’est pas une honte. https://t.co/ca37R6wFT7 — Marine Le Pen (@MLP_officiel) November 15, 2026

Παραδέχθηκε λάθος για τη διπλή υπηκοότητα

Η Λεπέν προχώρησε επίσης σε αυτοκριτική για την παλαιότερη πρότασή της να απαγορευτεί η διπλή υπηκοότητα στη Γαλλία.

Η συγκεκριμένη θέση είχε συμπεριληφθεί στις προεδρικές εκστρατείες της το 2012 και το 2017, όταν υποστήριζε ότι οι πολίτες με δύο υπηκοότητες θα έπρεπε να επιλέξουν ποια θα διατηρήσουν.

«Άφησα να εννοηθεί σε όσους είχαν διπλή υπηκοότητα ότι έτρεφα απέναντί τους μια μορφή καχυποψίας ως προς την αγάπη τους ή την αφοσίωσή τους στη Γαλλία. Νομίζω ότι έκανα λάθος», δήλωσε.

Όπως εξήγησε, πολλοί πολίτες διαθέτουν δύο υπηκοότητες επειδή έχουν γεννηθεί σε μία χώρα, ενώ οι γονείς τους κατάγονται από κάποια άλλη, χωρίς αυτό να θέτει υπό αμφισβήτηση την αφοσίωσή τους στη Γαλλία.

Η πρόταση γενικής απαγόρευσης είχε ήδη αποσυρθεί από το προεδρικό της πρόγραμμα το 2022. Ωστόσο, στις βουλευτικές εκλογές του 2024, ο Εθνικός Συναγερμός είχε επαναφέρει το ζήτημα, προτείνοντας τον αποκλεισμό πολιτών με διπλή υπηκοότητα από ορισμένες ευαίσθητες δημόσιες θέσεις.

Επιμένει στην «εθνική προτεραιότητα»

Παρά τις αλλαγές στις συγκεκριμένες θέσεις της, η Λεπέν υπερασπίστηκε βασικές επιλογές της πολιτικής του Εθνικού Συναγερμού.

Σε ερώτηση για τη στεγαστική κρίση, επανέλαβε την υποστήριξή της στην αρχή της «εθνικής προτεραιότητας», σύμφωνα με την οποία οι Γάλλοι πολίτες θα πρέπει να προηγούνται στην πρόσβαση στην κοινωνική και φοιτητική κατοικία.

Παράλληλα, τάχθηκε υπέρ της διατήρησης των στεγαστικών επιδομάτων, προτείνοντας όμως περιορισμούς για τους αλλοδαπούς δικαιούχους, οι οποίοι, σύμφωνα με τη θέση της, θα πρέπει να έχουν συμπληρώσει πέντε χρόνια εργασίας πλήρους απασχόλησης στη Γαλλία ή αντίστοιχο συνολικό χρόνο εργασίας.

Η Λεπέν πρότεινε επίσης τη δωρεάν απόκτηση άδειας οδήγησης για νέους με λευκό ποινικό μητρώο.

Τέλος, άσκησε κριτική στον ηγέτη της ριζοσπαστικής Αριστεράς, Ζαν-Λικ Μελανσόν, χαρακτηρίζοντας το πολιτικό του σχέδιο «αδιέξοδο».

«Η επανάσταση καταλήγει πάντα να τρώει τα ίδια της τα παιδιά», δήλωσε, υποστηρίζοντας ότι οι πολιτικές του δεν προσφέρουν θετική προοπτική στη νέα γενιά.

Με πληροφορίες από protothema.gr