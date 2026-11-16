Συνάντηση με τον Έλληνα υπουργό Εξωτερικών, Γιώργο Γεραπετρίτη, είχε στις Βρυξέλλες ο Τούρκος ομόλογός του, Χακάν Φιντάν, σύμφωνα με ανακοίνωση του τουρκικού Υπουργείου Εξωτερικών.
Με άγνωστη ατζέντα η συνάντηση Φιντάν - Γεραπετρίτη στις Βρυξέλλες
Ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών Χακάν Φιντάν συναντήθηκε στις Βρυξέλλες με τον Έλληνα ομόλογό του, Γιώργο Γεραπετρίτη, σύμφωνα με ανακοίνωση του τουρκικού Υπουργείου Εξωτερικών.
Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε στο περιθώριο της Δεύτερης Υπουργικής Συνάντησης για τη Διαπεριφερειακή Ασφάλεια και Συνδεσιμότητα, η οποία διοργανώθηκε στο πλαίσιο του Συμβουλίου Εξωτερικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Η ανακοίνωση δεν περιλαμβάνει λεπτομέρειες για το περιεχόμενο των συνομιλιών.
Πηγή: ΚΥΠΕ
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