Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε στο περιθώριο της Δεύτερης Υπουργικής Συνάντησης για τη Διαπεριφερειακή Ασφάλεια και Συνδεσιμότητα, η οποία διοργανώθηκε στο πλαίσιο του Συμβουλίου Εξωτερικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η ανακοίνωση δεν περιλαμβάνει λεπτομέρειες για το περιεχόμενο των συνομιλιών.

Πηγή: ΚΥΠΕ