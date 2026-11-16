Η εκτίμηση δημοσιοποιείται την ώρα που η Τεχεράνη συνεχίζει τις επιθέσεις εναντίον αμερικανικών στρατιωτικών εγκαταστάσεων στη Μέση Ανατολή, ενώ παράλληλα προειδοποιεί ότι διαθέτει πυραύλους ικανούς να πλήξουν στόχους ακόμη και στην Ευρώπη.

Ανασυγκρότηση του ιρανικού οπλοστασίου

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, ο ακριβής αριθμός των πυραύλων που διαθέτει το Ιράν παραμένει δύσκολο να προσδιοριστεί. Ωστόσο, ακόμη και η χαμηλότερη εκτίμηση των 1.500 πυραύλων θεωρείται ενδεικτική της δυνατότητας της χώρας να αναπληρώνει τις απώλειές της.

Η Σιμόν Λεντίν, πρώην αναπληρώτρια υφυπουργός Άμυνας των ΗΠΑ για τη Μέση Ανατολή κατά την πρώτη θητεία του Ντόναλντ Τραμπ, ανέφερε στη Wall Street Journal ότι ο αριθμός αυτός αντιστοιχεί περίπου στο μισό των ιρανικών αποθεμάτων πριν από την τρέχουσα σύγκρουση.

Όπως εξήγησε, η συγκεκριμένη εκτίμηση συμβαδίζει με τις γνωστές παραγωγικές δυνατότητες της Τεχεράνης, η οποία είχε καταφέρει να ανασυγκροτήσει το οπλοστάσιό της στο διάστημα μεταξύ του πολέμου των 12 ημερών και της νέας σύγκρουσης.

Οι πληροφορίες αυτές έρχονται σε αντίθεση με τις επανειλημμένες δηλώσεις της Ουάσιγκτον και του Ισραήλ ότι οι στρατιωτικές επιχειρήσεις έχουν περιορίσει δραστικά τις πυραυλικές δυνατότητες του Ιράν.

Νέα επίθεση με drones στο Μπαχρέιν

Στο μεταξύ, οι Φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν ότι εξαπέλυσαν την Κυριακή επίθεση με έξι μη επανδρωμένα αεροσκάφη εναντίον αμερικανικού συστήματος ραντάρ αεράμυνας στη βάση ελικοπτέρων Αλ-Ριφάα, στο Μπαχρέιν.

Οι ένοπλες δυνάμεις των ΗΠΑ και του Μπαχρέιν ανακοίνωσαν ότι αναχαίτισαν τις επιθέσεις, ενώ οι αρχές της χώρας χαρακτήρισαν τα ιρανικά πλήγματα πράξη κλιμάκωσης.

Παράλληλα, ανησυχία προκαλούν αναφορές για βελτίωση της ακρίβειας των ιρανικών επιθέσεων. Σύμφωνα με αναλύσεις που επικαλείται η αμερικανική εφημερίδα, προηγούμενα πλήγματα εμφανίζονται περισσότερο στοχευμένα, με ορισμένα να κατευθύνονται εναντίον εγκαταστάσεων διαμονής στρατιωτικού προσωπικού.

Απειλές κατά αμερικανικής βάσης στη Βρετανία

Η Τεχεράνη διεύρυνε την Κυριακή τη ρητορική των απειλών της, στρέφοντας την προσοχή και προς την Ευρώπη.

Ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης υποστήριξαν ότι τροποποιημένη έκδοση του βαλλιστικού πυραύλου Khorramshahr θα μπορούσε να πλήξει την αεροπορική βάση RAF Fairford, στη Βρετανία, η οποία χρησιμοποιείται από αμερικανικές στρατιωτικές δυνάμεις.

Η βάση βρίσκεται σε απόσταση περίπου 4.500 χιλιομέτρων από το Ιράν, σύμφωνα με το δημοσίευμα. Ωστόσο, ο ισχυρισμός για τη δυνατότητα πλήγματος σε τέτοια απόσταση δεν συνοδεύεται από ανεξάρτητη επιβεβαίωση των επιχειρησιακών δυνατοτήτων του συγκεκριμένου πυραύλου.

Τα ιρανικά κρατικά μέσα προειδοποίησαν ότι οι δυνατότητες των πυραυλικών συστημάτων της χώρας δεν περιορίζονται σε εκείνες που έχουν παρουσιαστεί μέχρι σήμερα.

Οι εξελίξεις εντείνουν την ανησυχία για ενδεχόμενη διεύρυνση της σύγκρουσης, καθώς η Τεχεράνη επιχειρεί να αναδείξει τη στρατιωτική της ισχύ και να διατηρήσει την πίεση προς τις Ηνωμένες Πολιτείες και τους συμμάχους τους.

Με πληροφορίες από protothema.gr