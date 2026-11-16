Απαντώντας σε ερώτηση του ΚΥΠΕ, ο εκπρόσωπος της Επιτροπής για θέματα Συνοχής, Ματσιέι Μπερεστέτσκι, ανέφερε ότι η επίσκεψη εντάσσεται στην εντολή του κ. Φίτο ως Ειδικού Εκπροσώπου, με στόχο να συμβάλει στη διαδικασία επίλυσης του Κυπριακού υπό την αιγίδα των Ηνωμένων Εθνών. Όπως σημείωσε, αυτό γίνεται σε στενή συνεργασία και συντονισμό με την Προσωπική Απεσταλμένη του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ, Μαρία Άνχελα Ολγκίν.

«Η επίσκεψη επιβεβαιώνει τη νέα δέσμευση για την εξεύρεση μιας συνολικής λύσης στο Κυπριακό και τη στήριξη των συνεχιζόμενων προσπαθειών των Ηνωμένων Εθνών», πρόσθεσε ο εκπρόσωπος.

Πηγή: ΚΥΠΕ