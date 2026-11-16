Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή απέφυγε να σχολιάσει δημοσιεύματα για το ενδεχόμενο να συζητηθεί ο εκσυγχρονισμός της Τελωνειακής Ένωσης ΕΕ–Τουρκίας ως κίνητρο για την επανέναρξη των διαπραγματεύσεων για το Κυπριακό. Το θέμα τέθηκε ενόψει της επίσκεψης του Εκτελεστικού Αντιπροέδρου της Κομισιόν, Ραφαέλε Φίτο, στην Τουρκία και της συνάντησής του με τον Τούρκο Υπουργό Εξωτερικών, Χακάν Φιντάν, στις 20 Νοεμβρίου.
Κομισιόν: Χωρίς σχόλιο για σύνδεση της Τελωνειακής Ένωσης με επανέναρξη των συνομιλιών
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν σχολίασε δημοσιεύματα ότι ο εκσυγχρονισμός της Τελωνειακής Ένωσης ΕΕ–Τουρκίας θα μπορούσε να συζητηθεί ως κίνητρο για επανέναρξη των διαπραγματεύσεων για το Κυπριακό.
Απαντώντας σε ερώτηση του ΚΥΠΕ, ο εκπρόσωπος της Επιτροπής για θέματα Συνοχής, Ματσιέι Μπερεστέτσκι, ανέφερε ότι η επίσκεψη εντάσσεται στην εντολή του κ. Φίτο ως Ειδικού Εκπροσώπου, με στόχο να συμβάλει στη διαδικασία επίλυσης του Κυπριακού υπό την αιγίδα των Ηνωμένων Εθνών. Όπως σημείωσε, αυτό γίνεται σε στενή συνεργασία και συντονισμό με την Προσωπική Απεσταλμένη του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ, Μαρία Άνχελα Ολγκίν.
«Η επίσκεψη επιβεβαιώνει τη νέα δέσμευση για την εξεύρεση μιας συνολικής λύσης στο Κυπριακό και τη στήριξη των συνεχιζόμενων προσπαθειών των Ηνωμένων Εθνών», πρόσθεσε ο εκπρόσωπος.
Πηγή: ΚΥΠΕ
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