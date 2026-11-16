Έφτασε στη Λεμεσό η μέθοδος «Black Money Scam»: Υποσχόταν 10 εκατ. ευρώ από «μαύρα» χαρτονομίσματα - Έτσι πέρασαν χειροπέδες σε 50χρονο οι Αρχές

Σύμφωνα με την Αστυνομία, ο 50χρονος ήρθε σε επαφή με επιχειρηματία στη Λεμεσό και ισχυρίστηκε ότι διέθετε βαμμένα χαρτονομίσματα συνολικής αξίας 10 εκατομμυρίων ευρώ. Όπως φέρεται να υποστήριξε, τα χρήματα μπορούσαν να επανέλθουν στην κανονική τους μορφή με τη χρήση ειδικών χημικών ουσιών.









Μετά από αξιολόγηση της πληροφορίας και παρακολούθηση, μέλη του ΟΠΕ Λεμεσού εντόπισαν τον ύποπτο και προχώρησαν στην ανακοπή του, στο πλαίσιο συντονισμένης επιχείρησης.

Κατά την έρευνα εντοπίστηκε στην κατοχή του χρηματοκιβώτιο, στο οποίο υπήρχε μεγάλος αριθμός δεσμών από μαύρα χαρτιά, κομμένα σε μέγεθος χαρτονομισμάτων. Εντοπίστηκαν επίσης υγρά που παρουσιάζονταν ως ειδικά φάρμακα, χρηματικό ποσό σε δολάρια ΗΠΑ, καθώς και άλλα τεκμήρια.

Ο 50χρονος συνελήφθη και τέθηκε υπό κράτηση, ενώ την υπόθεση διερευνά το ΤΑΕ Λεμεσού.