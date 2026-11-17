Ένα απρόοπτο σημειώθηκε στην τελευταία δημόσια εμφάνιση του Πάπα Λέοντα ΙΔ΄ στο Περού, όταν ένα ροζάριο που πέταξε άτομο από το πλήθος τον χτύπησε στο μάτι.
Πάπας Λέων: Πιστός του πέταξε ροζάριο και τον πέτυχε στο μάτι - Συνέχισε να ευλογεί (βίντεο)
Ο Πάπας Λέων ΙΔ΄ συνέχισε να χαιρετά και να ευλογεί το πλήθος, αφού το ροζάριο τον χτύπησε στο δεξί μάτι κατά την αναχώρησή του από τη Λίμα.
Ο προκαθήμενος της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας χαιρετούσε από το όχημά του τους πιστούς που είχαν συγκεντρωθεί σε αεροπορική βάση στη Λίμα για να τον αποχαιρετήσουν, πριν αναχωρήσει για τη Ρώμη.
Ο Πάπας δεν κατάφερε να πιάσει το ροζάριο και, σύμφωνα με βίντεο και φωτογραφίες από το περιστατικό, χτυπήθηκε στο δεξί μάτι. Σε τηλεοπτικά πλάνα φαίνεται να το τρίβει μετά το χτύπημα.
Ο Πάπας Λέων συνέχισε να ευλογεί το πλήθος, καθώς δεν τραυματίστηκε σοβαρά. Ευχαρίστησε τους Περουβιανούς για τη φιλοξενία τους κατά την εξαήμερη παραμονή του στη χώρα των Άνδεων, την οποία θεωρεί «δεύτερη πατρίδα» του.
Στο παρελθόν έχει πιάσει αντικείμενα που του πέταξαν πιστοί, μεταξύ των οποίων λούτρινα κουκλάκια και σημαιούλες. Είχε επίσης σταματήσει για να δεχθεί μια πίτσα που του πρόσφεραν προσκυνητές από το Σικάγο, οι οποίοι ταξίδεψαν στην πλατεία του Αγίου Πέτρου στο Βατικανό.
Τον Σεπτέμβριο του 2025 είχε ζητήσει συγγνώμη από εικονολήπτη που τον συνόδευε στο όχημά του, αφού χτύπησε την κάμερα προσπαθώντας να πιάσει αντικείμενο που είχε ρίξει κάποιος από το πλήθος.
Pope Leo gets smacked in the face by a tossed rosary https://t.co/ak9jqblGd0— New York Post (@nypost) November 17, 2026
Πηγή: ΚΥΠΕ
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