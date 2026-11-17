Ωστόσο, σύμφωνα με επτά Αμερικανούς αξιωματούχους που επικαλείται το αμερικανικό δίκτυο, δεν υπάρχουν προς το παρόν ενδείξεις ότι η Τεχεράνη έχει λάβει οριστική απόφαση να προχωρήσει σε μια τέτοια ενέργεια. Οι ίδιες πηγές εκτιμούν ότι πρόκειται κυρίως για σχεδιασμό που δίνει επιλογές στο Ιράν και όχι για ένδειξη επικείμενης επίθεσης.

Συναγερμός στις αμερικανικές υπηρεσίες

Κατά το CNN, οι πληροφορίες που έχουν συλλεχθεί περιλαμβάνουν συγκεκριμένους πιθανούς στόχους και τοποθεσίες, γεγονός που έχει προκαλέσει σειρά έκτακτων συσκέψεων και σχεδίων προετοιμασίας στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου, Lauren Bis, δήλωσε ότι οι αμερικανικές αρχές παρακολουθούν κάθε πιθανή απειλή, επισημαίνοντας πάντως ότι «αυτή τη στιγμή δεν υπάρχουν αξιόπιστες απειλές κατά της πατρίδας».

Σύμφωνα με το CNN, Αμερικανοί αξιωματούχοι θεωρούν τις πληροφορίες ένδειξη ότι η Τεχεράνη εξετάζει πλέον σοβαρά το ενδεχόμενο κλιμάκωσης, καθώς βρίσκεται υπό πίεση λόγω των αμερικανικών στρατιωτικών επιχειρήσεων και του οικονομικού αποκλεισμού που έχει επιβληθεί στη χώρα.

Τι είναι η «βρόμικη βόμβα»

Το δημοσίευμα εξηγεί ότι μια «βρόμικη βόμβα» διαφέρει σημαντικά από ένα πυρηνικό όπλο, καθώς συνδυάζει συμβατικά εκρηκτικά με ραδιενεργά υλικά.

Οι ειδικοί εκτιμούν ότι τα περισσότερα θύματα σε τέτοια επίθεση θα προέρχονταν από την έκρηξη και όχι από την ακτινοβολία, ωστόσο θα μπορούσε να προκληθεί εκτεταμένη μόλυνση περιοχών και σοβαρός πανικός στον πληθυσμό.

Ανησυχία και για χημικά όπλα

Παράλληλα, σύμφωνα με το CNN, αμερικανικές υπηρεσίες ασφαλείας παρακολουθούν και ξεχωριστές πληροφορίες που υποδηλώνουν πιθανό σχεδιασμό χρήσης χημικών όπλων εναντίον αμερικανικών στρατιωτικών δυνάμεων στη Μέση Ανατολή.

Οι ίδιες πληροφορίες έχουν οδηγήσει σε πρόσθετο επιχειρησιακό σχεδιασμό για την προστασία στρατιωτικού, διπλωματικού και πληροφοριακού προσωπικού των ΗΠΑ στην περιοχή.

Η απάντηση της Τεχεράνης

Η ιρανική αποστολή στα Ηνωμένα Έθνη απέρριψε κατηγορηματικά τις πληροφορίες που αφορούν πιθανή χρήση χημικών όπλων, χαρακτηρίζοντάς τες ψευδείς και κατασκευασμένες.

Στη σχετική ανακοίνωση υπογραμμίζεται ότι το Ιράν θεωρεί τη χρήση χημικών όπλων παράνομη υπό οποιεσδήποτε συνθήκες. Ωστόσο, σύμφωνα με το CNN, η ιρανική πλευρά δεν τοποθετήθηκε ευθέως στους ισχυρισμούς περί σχεδίων για ενδεχόμενη χρήση «βρόμικης βόμβας».

Κρίσιμες οι επόμενες εβδομάδες

Το δημοσίευμα σημειώνει ότι οι πληροφορίες αυτές έρχονται ενώ συνεχίζονται οι εντάσεις μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν στον Περσικό Κόλπο και στα Στενά του Ορμούζ, με τις διπλωματικές προσπάθειες αποκλιμάκωσης να μην έχουν μέχρι στιγμής αποδώσει καρπούς.

Αμερικανοί αξιωματούχοι επισημαίνουν ότι δεν υπάρχουν ενδείξεις για άμεση ενεργοποίηση των σχεδίων, ωστόσο θεωρούν ότι το ενδεχόμενο περαιτέρω κλιμάκωσης δεν μπορεί να αποκλειστεί, ιδιαίτερα εάν η ιρανική ηγεσία θεωρήσει ότι απειλείται η επιβίωση του καθεστώτος.

Πηγή: cnn.com