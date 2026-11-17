Ποια είναι η ειρωνική πλευρά της υπόθεσης; Το κατοχικό Ισραήλ είναι φίλος της ελληνοκυπριακής πλευράς. Σύμμαχος. Η δε κατοχική Τουρκία είναι εχθρός της! Άρα αν κατακτήσεις και λεηλατήσεις τα εδάφη άλλων, δεν υπάρχει ζήτημα! Αν δεν είναι δικά σου τα εδάφη που κατακτήθηκαν, δεν υπάρχει καθόλου ζήτημα. Πότε φωνάζεις; Όταν πατήσουν και τη δική σου ουρά! Όταν γίνουν και σε εσένα αυτά που έγιναν σε άλλους. Ως γνωστόν λένε «φίδι που δεν με αγγίζει ας ζήσει χίλια χρόνια». Αυτό είναι το καλύτερο παράδειγμα. Δεν υπάρχει οικουμενικότητα! Υπάρχει εγωισμός! Δεν ξέρω αν αυτό υπενθύμισε στον Χριστοδουλίδη ο Πρόεδρος της Παλαιστίνης Αμπάς, ο οποίος επισκέφτηκε την Κύπρο. Ή μήπως δεν υπάρχει χώρος γι’ αυτό στην ευγενική διπλωματία;

Τα έγραψα και προηγουμένως αυτά, πάλι τα γράφω και θα τα γράψω ξανά. Διότι κάπως δεν μπορώ να το χωνέψω. Θυμάμαι αυτά που μου είπε ο Ραούφ Ντενκτάς σε μια συνέντευξή μας. Αναφερόταν στην προσέγγιση του Ισραήλ με τον Βασιλείου. «Ο Βασιλείου για να κάνει δεχτές τις θέσεις του μπορεί να κάνει ακόμα και περιτομή, εγώ μπορώ να γίνω και κομμουνιστής», μου είχε πει. Άρα για να επιτευχθεί ο στόχος, επιτρέπεται κάθε μέσον. Άλλωστε το είχε αποδείξει αυτό με τις πράξεις του ο Ντενκτάς. Και όχι άδικα, κατά τη διάρκεια των αιματηρών συγκρούσεων του 1963, είχε πει ότι «μας χρειάζεται περισσότερο αίμα». Όσο περισσότεροι πεσόντες, τόσο περισσότερο δίκαιο! Ιδού και ο Χριστοδουλίδης δοκιμάζει κάθε τρόπο. Δεν διστάζει να αγκαλιάσει τον γενοκτόνο της Γάζας Νεντανιάχου, τον οποίο μισά όλος ο κόσμος και πάρα πολλές χώρες εξέδωσαν ένταλμα σύλληψης εναντίον του. Το θεωρεί αναγκαίο αυτό στον δρόμο απαλλαγής της Κύπρου από την κατοχή. Όμως αν γίνει το αντίθετο, δεν ξέρω αν αντιλαμβάνεται πόσο βαριά θα είναι η αμαρτία και το ηθικό βάρος του. Κατά τη γνώμη μου, πήρε ένα πολύ μεγάλο ρίσκο.

Ο Μακάριος ήταν πολύ έξυπνος άνθρωπος. Όμως, παρά το γεγονός ότι ήταν τόσο έξυπνος, δεν μπόρεσε να μάθει τον πιο απλό κανόνα της φύσης. Ποιος είναι αυτός; Το μεγάλο ψάρι τρώει το μικρό! Το διεθνές δίκαιο, τα ανθρώπινα δικαιώματα δεν λειτουργούν σε αυτή την υπόθεση. Έλπιζε ότι οι ξένες δυνάμεις θα σταματούσαν την Τουρκία και θα της ασκούσαν μεγάλη πίεση ενάντια στην κατοχή. Και ουσιαστικά έτσι έπρεπε να είναι. Τα ανθρώπινα δικαιώματα να προηγούνταν των βρόμικων συμφερόντων. Οι δυνάμεις που περιμέναμε να σεβαστούν τα ανθρώπινα δικαιώματα σε αυτό το νησί, ήταν δυστυχώς στο πλευρό του ισχυρού και όχι εκείνου που έχει δίκαιο. Το μεγάλο ψάρι έφαγε το μικρό. Και ακόμα το τρώει. Κοντά σε κοτζάμ Τουρκία, τι ψυχή έχει η μικρή Κύπρος;

Δεν είπε ξανά ο Χακάν Φιντάν τα λόγια που είχε πει πριν δυο χρόνια. Μήπως του τράβηξαν το αυτί; Ζητά μια λύση στη βάση των ντε φάκτο πραγματικοτήτων στο νησί. Ποιες είναι οι ντε φάκτο πραγματικότητες; Η κλοπή!