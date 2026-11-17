Σήμερα, θα παρατηρούνται κατά διαστήματα τοπικά αυξημένες νεφώσεις, οι οποίες παροδικά αναμένεται να δίνουν μεμονωμένες, κυρίως ελαφρές βροχές, ιδιαίτερα μετά το μεσημέρι και νωρίς το απόγευμα. Οι άνεμοι αρχικά θα πνέουν μεταβλητοί, ασθενείς, 3 Μποφόρ, για να καταστούν προοδευτικά κυρίως νοτιοδυτικοί ως βορειοδυτικοί, ασθενείς μέχρι μέτριοι, 3 με 4 Μποφόρ και το απόγευμα στα παράλια παροδικά μέχρι ισχυροί, 4 με 5 Μποφόρ. Η θάλασσα αρχικά θα είναι ήρεμη μέχρι λίγο ταραγμένη, ωστόσο μέχρι το απόγευμα στα προσήνεμα παράλια θα καταστεί λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα ανέλθει γύρω στους 23 βαθμούς στο εσωτερικό και τα δυτικά παράλια, γύρω στους 24 στα υπόλοιπα παράλια και γύρω στους 15 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Απόψε, θα παρατηρούνται κατά διαστήματα τοπικά αυξημένες νεφώσεις, ενώ στα δυτικά και τα βόρεια παράλια δεν αποκλείεται να σημειωθεί μεμονωμένη ελαφρά βροχή. Αργότερα και κατά τις αυγινές ώρες, είναι πιθανόν να σχηματιστεί αραιή ομίχλη, ιδιαίτερα σε περιοχές του εσωτερικού και στα ανατολικά. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως νοτιοδυτικοί ως βορειοδυτικοί, ασθενείς και στα παράλια μέχρι μέτριοι, 3 με 4 Μποφόρ. Η θάλασσα στα ανατολικά θα είναι ήρεμη μέχρι λίγο ταραγμένη, ωστόσο στα υπόλοιπα παράλια θα παραμείνει λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα κατέλθει γύρω στους 11 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 16 στα δυτικά και τα βόρεια παράλια, γύρω στους 14 στα νότια και τα ανατολικά παράλια και γύρω στους 7 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Την Τετάρτη, θα παρατηρούνται κατά διαστήματα τοπικά αυξημένες νεφώσεις που μετά το μεσημέρι δεν αποκλείεται να δώσουν μεμονωμένη βροχή. Το βράδυ όμως ο καιρός θα καταστεί κυρίως συννεφιασμένος, ενώ αναμένονται μεμονωμένες βροχές, κυρίως στα παράλια.

Την Πέμπτη αλλά και την Παρασκευή, διαστήματα ηλιοφάνειας θα εναλλάσσονται με περιόδους αυξημένης συννεφιάς.

Η θερμοκρασία την Τετάρτη δεν αναμένεται να σημειώσει αξιόλογη μεταβολή, ενώ μέχρι την Παρασκευή αναμένεται μικρή άνοδος, για να συνεχίσει έτσι να κυμαίνεται πιο πάνω από τις μέσες κλιματολογικές τιμές της εποχής.