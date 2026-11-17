Ασθενής χαμηλή πίεση επηρεάζει την περιοχή.
Βροχές σήμερα και κρύες νύχτες στο μενού - Παίρνουν παράταση τα 20αρια του μεσημεριού
Ασθενής χαμηλή πίεση επηρεάζει την Κύπρο, με παροδικές ελαφρές βροχές, αυξημένες νεφώσεις και πιθανότητα αραιής ομίχλης τις αυγινές ώρες, ενώ η θερμοκρασία θα παραμείνει πάνω από τα κανονικά για την εποχή επίπεδα.
Σήμερα, θα παρατηρούνται κατά διαστήματα τοπικά αυξημένες νεφώσεις, οι οποίες παροδικά αναμένεται να δίνουν μεμονωμένες, κυρίως ελαφρές βροχές, ιδιαίτερα μετά το μεσημέρι και νωρίς το απόγευμα. Οι άνεμοι αρχικά θα πνέουν μεταβλητοί, ασθενείς, 3 Μποφόρ, για να καταστούν προοδευτικά κυρίως νοτιοδυτικοί ως βορειοδυτικοί, ασθενείς μέχρι μέτριοι, 3 με 4 Μποφόρ και το απόγευμα στα παράλια παροδικά μέχρι ισχυροί, 4 με 5 Μποφόρ. Η θάλασσα αρχικά θα είναι ήρεμη μέχρι λίγο ταραγμένη, ωστόσο μέχρι το απόγευμα στα προσήνεμα παράλια θα καταστεί λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα ανέλθει γύρω στους 23 βαθμούς στο εσωτερικό και τα δυτικά παράλια, γύρω στους 24 στα υπόλοιπα παράλια και γύρω στους 15 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.
Απόψε, θα παρατηρούνται κατά διαστήματα τοπικά αυξημένες νεφώσεις, ενώ στα δυτικά και τα βόρεια παράλια δεν αποκλείεται να σημειωθεί μεμονωμένη ελαφρά βροχή. Αργότερα και κατά τις αυγινές ώρες, είναι πιθανόν να σχηματιστεί αραιή ομίχλη, ιδιαίτερα σε περιοχές του εσωτερικού και στα ανατολικά. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως νοτιοδυτικοί ως βορειοδυτικοί, ασθενείς και στα παράλια μέχρι μέτριοι, 3 με 4 Μποφόρ. Η θάλασσα στα ανατολικά θα είναι ήρεμη μέχρι λίγο ταραγμένη, ωστόσο στα υπόλοιπα παράλια θα παραμείνει λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα κατέλθει γύρω στους 11 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 16 στα δυτικά και τα βόρεια παράλια, γύρω στους 14 στα νότια και τα ανατολικά παράλια και γύρω στους 7 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.
Την Τετάρτη, θα παρατηρούνται κατά διαστήματα τοπικά αυξημένες νεφώσεις που μετά το μεσημέρι δεν αποκλείεται να δώσουν μεμονωμένη βροχή. Το βράδυ όμως ο καιρός θα καταστεί κυρίως συννεφιασμένος, ενώ αναμένονται μεμονωμένες βροχές, κυρίως στα παράλια.
Την Πέμπτη αλλά και την Παρασκευή, διαστήματα ηλιοφάνειας θα εναλλάσσονται με περιόδους αυξημένης συννεφιάς.
Η θερμοκρασία την Τετάρτη δεν αναμένεται να σημειώσει αξιόλογη μεταβολή, ενώ μέχρι την Παρασκευή αναμένεται μικρή άνοδος, για να συνεχίσει έτσι να κυμαίνεται πιο πάνω από τις μέσες κλιματολογικές τιμές της εποχής.
Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων
Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.