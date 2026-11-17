Διαδικαστικά θέματα αναμένεται να απασχολήσουν την σημερινή δικάσιμο για την υπόθεση του εν αργία Δημάρχου Πάφου Φαίδωνα Φαίδωνος. Η υπόθεση συνεχίζεται σήμερα Τρίτη 17 Νοεμβρίου ενώπιον του Μόνιμου Κακουργιοδικείου που συνεδριάζει στην Πάφο. Στην σημερινή δικάσιμο αναμένεται να εξεταστεί η πορεία της υπόθεσης καθώς και το ενδεχόμενο της κλήτευσης μαρτύρων κατηγορίας που έχουν ήδη καταθέσει ενώπιον της δικαιοσύνης για τυχόν διευκρινιστικές ερωτήσεις .
Συνεχίζεται η δίκη Φαίδωνος στο Κακουργιοδικείο Πάφου
Στην τελευταία δικάσιμο κατέθεσε ο επιχειρηματίας Θεόδωρος Αριστοδήμου, ενώ ακολούθησε την ίδια ημέρα και η αντεξέταση του. Η διαδικασία διεξάγεται κεκλεισμένων των θυρών, λόγω της φύσης των αδικημάτων που περιλαμβάνονται στο κατηγορητήριο. Η τελευταία διαδικασία επικεντρώθηκε στην κατάθεση του Θεόδωρου Αριστοδήμου, ενώ μετά την ολοκλήρωση της μαρτυρίας του ακολούθησε η αντεξέτασή του από την υπεράσπιση του εν αργία Δημάρχου Πάφου.
Ο επιχειρηματίας είχε προβεί στο παρελθόν σε δημόσιες καταγγελίες σε σχέση με την υπόθεση. Επόμενη δικάσιμος πέραν από την σημερινή έχει οριστεί και η 27η Νοεμβρίου. Μετά την ολοκλήρωση των μαρτύρων κατηγορίας που αναμένεται να εξεταστεί κατά πόσο θα κληθούν εκ νέου, το Δικαστήριο αναμένεται να εξετάσει το κατά πόσον, στη βάση του μαρτυρικού υλικού που έχει παρουσιαστεί μέχρι στιγμής, έχει αποδειχθεί εκ πρώτης όψεως υπόθεση εναντίον του κατηγορουμένου.
Ο εν αργία Δήμαρχος Πάφου αντιμετωπίζει συνολικά πέντε κατηγορίες. Πρόκειται για κατηγορίες που αφορούν βιασμό, άσεμνη επίθεση εναντίον γυναίκας, άσεμνη επίθεση εναντίον γυναίκας με άλλη πράξη, επίθεση που προκάλεσε πραγματική σωματική βλάβη, καθώς και χορήγηση φαρμάκου ή άλλης ουσίας ικανής να ναρκώσει ή να εξουδετερώσει τη δύναμη αντίστασης προσώπου. Ο Φαίδωνας Φαίδωνος έχει δηλώσει μη παραδοχή και στις πέντε κατηγορίες που αντιμετωπίζει.
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