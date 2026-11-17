Μιλώντας στην εκπομπή Newsnight του BBC, ο καθηγητής Μάικλ Φρίμαν ανέφερε ότι, αφού μελέτησε τα ιατροδικαστικά στοιχεία της υπόθεσης, κατέληξε στο συμπέρασμα πως ο Επστάιν πιθανότατα στραγγαλίστηκε από πίσω, στις 10 Αυγούστου 2019, μέσα στο κελί του σε ομοσπονδιακή φυλακή της Νέας Υόρκης.

Εκείνη την περίοδο, ο Επστάιν βρισκόταν υπό κράτηση εν αναμονή της δίκης του για κατηγορίες που σχετίζονταν με τη σεξουαλική εκμετάλλευση και διακίνηση ανήλικων κοριτσιών.

“So you are saying that Epstein was killed by another person?” Michael Freeman, a prominent expert in forensic medicine, speaks to #Newsnight about his claims that Jeffrey Epstein’s death was a “result of a homicide”. Warning: Distressing details of death and injury and discussion of suicide — BBC Newsnight (@BBCNewsnight) November 16, 2026

Τα τραύματα που, σύμφωνα με τον ειδικό, παραπέμπουν σε στραγγαλισμό

Ο Φρίμαν υποστήριξε ότι εντόπισε στοιχεία τα οποία, κατά την εκτίμησή του, δεν συνάδουν με αυτοκτονία.

Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται εκτεταμένη αιμορραγία στον αριστερό ώμο του Επστάιν, τραύματα στο πρόσωπο που ενδεχομένως προκλήθηκαν από χτυπήματα, καθώς και σημάδια στον λαιμό του.

Ιδιαίτερη σημασία αποδίδει σε σημάδια που, όπως υποστηρίζει, μοιάζουν με εκδορές από νύχια και βρίσκονται πάνω από το αποτύπωμα του βρόχου στον λαιμό.

Κατά τον ίδιο, τα ευρήματα αυτά θα μπορούσαν να υποδηλώνουν ότι ο Επστάιν προσπάθησε να απομακρύνει τον βρόχο κατά τη διάρκεια στραγγαλισμού.

Ο καθηγητής εκτιμά ότι ο θάνατος προκλήθηκε αρχικά με στραγγαλισμό και ότι στη συνέχεια χρησιμοποιήθηκε ο ίδιος βρόχος για να αναρτηθεί η σορός από την κουκέτα του κελιού.

«Τα τραύματα και ο τρόπος με τον οποίο βρέθηκε η σορός δεν συνάδουν μεταξύ τους», ανέφερε, καταλήγοντας ότι, κατά την άποψή του, πρόκειται για ανθρωποκτονία.

“You say it’s impossible - you’re absolutely sure - and yet you haven’t seen the body” Victoria Derbyshire challenges Michael Freeman, an expert in forensic medicine, on his claims that Jeffrey Epstein’s death was a “result of a homicide”, not suicide. Warning: Distressing details of death and injury and discussion of suicide — BBC Newsnight (@BBCNewsnight) November 16, 2026

Δεν εξέτασε ο ίδιος τη σορό

Ο Φρίμαν διευκρίνισε ότι δεν πραγματοποίησε προσωπικά νεκροψία στη σορό του Επστάιν. Η ανάλυσή του βασίστηκε σε έγγραφα και φωτογραφίες της ιατροδικαστικής έκθεσης, τα οποία του παραχώρησε ο αδελφός του εκλιπόντος, Μαρκ Επστάιν.

Ο τελευταίος αμφισβητεί εδώ και χρόνια την επίσημη εκδοχή της αυτοκτονίας, υποστηρίζοντας ότι ο αδελφός του δολοφονήθηκε.

Ο καθηγητής δήλωσε ότι εξέτασε το υλικό ανεξάρτητα και χωρίς οικονομική αμοιβή.

Ο ίδιος έχει εργαστεί ως ειδικός πραγματογνώμονας σε υποθέσεις θανάτων υπό κράτηση στις Ηνωμένες Πολιτείες, μεταξύ των οποίων και η υπόθεση του Τζορτζ Φλόιντ στη Μινεσότα.

Τι είχε δείξει η επίσημη ιατροδικαστική εξέταση

Οι ισχυρισμοί του Φρίμαν έρχονται σε αντίθεση με τα συμπεράσματα της επίσημης ιατροδικαστικής εξέτασης του 2019.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που είχαν τεθεί υπόψη του Γραφείου του Γενικού Επιθεωρητή του αμερικανικού υπουργείου Δικαιοσύνης, τα τραύματα του Επστάιν κρίθηκαν περισσότερο συμβατά με αυτοκτονία διά απαγχονισμού παρά με ανθρωποκτονία διά στραγγαλισμού.

Ο ιατροδικαστής που πραγματοποίησε την εξέταση είχε επισημάνει επίσης ότι δεν εντοπίστηκαν αμυντικά τραύματα, όπως εκείνα που θα αναμένονταν σε περίπτωση βίαιου στραγγαλισμού.

Ο Φρίμαν, ωστόσο, αμφισβητεί την ερμηνεία των ευρημάτων και επισημαίνει ότι σε μια τέτοια υπόθεση θα ανέμενε να υπάρχει φωτογραφική τεκμηρίωση της σορού πριν από τη μετακίνησή της.

Σύμφωνα με προηγούμενη έρευνα του υπουργείου Δικαιοσύνης των ΗΠΑ, ο σωφρονιστικός υπάλληλος που εντόπισε τον Επστάιν κάλεσε συνάδελφό του για βοήθεια, κατέβασε τη σορό στο πάτωμα και ξεκίνησε προσπάθειες ανάνηψης.

“You are sounding, if I may, more like a conspiracy theorist than somebody trained in forensic pathology” Michael Freeman, an expert in forensic medicine, is pressed by Victoria Derbyshire on his claims that Jeffrey Epstein’s death was a “result of a homicide”, not suicide. Warning: Distressing details of death and injury and discussion of suicide — BBC Newsnight (@BBCNewsnight) November 16, 2026

«Δείξτε μου πού κάνω λάθος»

Ερωτηθείς από το BBC εάν οι απόψεις του θα μπορούσαν να θεωρηθούν θεωρία συνωμοσίας, ο Φρίμαν απέρριψε τον χαρακτηρισμό, δηλώνοντας πρόθυμος να υποβάλει τα συμπεράσματά του σε επιστημονικό έλεγχο.

«Μην πιστεύετε απλώς τον λόγο μου, ας το εξετάσουν όλοι», ανέφερε, καλώντας άλλους ειδικούς να αξιολογήσουν τα ίδια στοιχεία.

«Δείξτε μου πού κάνω λάθος. Είμαι απόλυτα ανοιχτός σε αυτό», πρόσθεσε.

Παρά τους νέους ισχυρισμούς, το επίσημο πόρισμα για τον θάνατο του Επστάιν παραμένει η αυτοκτονία. Η εκτίμηση του Φρίμαν αποτελεί ανεξάρτητη επανεξέταση του διαθέσιμου ιατροδικαστικού υλικού και όχι νέα επίσημη διαπίστωση ανθρωποκτονίας.

Με πληροφορίες από protothema.gr