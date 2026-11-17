Την πρόθεση του ομίλου Mediterranean Shipping Company (MSC) να επεκτείνει τις δραστηριότητές του με έδρα την Κύπρο και να συνεχίσει να ενισχύει το κυπριακό νηολόγιο με πλοία του ανακοίνωσε η Οικονομική Διευθύντρια και συνιδιοκτήτρια του ομίλου, Alexa Aponte Vago, σε συνάντησή της τη Δευτέρα με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Νίκο Χριστοδουλίδη.
MSC: Σχέδια επέκτασης των ναυτιλιακών δραστηριοτήτων της από την Κύπρο
Η MSC Shipmanagement Cyprus, με έδρα την Κύπρο, είναι η μεγαλύτερη πλοιοδιαχειρίστρια εταιρεία της χώρας και βασικός πυλώνας της παρουσίας του ομίλου στο νησί. Απασχολεί περισσότερα από 500 άτομα, εκ των οποίων περίπου 300 είναι Κύπριοι
Σύμφωνα με ανακοίνωση της Προεδρίας, ο Πρόεδρος ευχαρίστησε την κ. Aponte για τη στήριξη της MSC στην κυπριακή ναυτιλία και για την εμπιστοσύνη του ομίλου στην Κύπρο ως επενδυτικό προορισμό.
Κατά τη συνάντηση, ο Πρόεδρος παρουσίασε το κυβερνητικό σχέδιο για περαιτέρω ενίσχυση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος και αναφέρθηκε στα επιτεύγματα της κυπριακής οικονομίας τα τελευταία χρόνια. Όπως σημείωσε, αυτά είναι αποτέλεσμα στοχευμένων πολιτικών που δημιούργησαν τις συνθήκες για την ανάπτυξη νέων τομέων της βιομηχανίας, όπως η άμυνα και η τεχνολογία.
Η κ. Aponte εξέφρασε από την πλευρά της την πλήρη ικανοποίηση του ομίλου για την παρουσία του στην Κύπρο.
Η MSC Shipmanagement Cyprus, με έδρα την Κύπρο, είναι η μεγαλύτερη πλοιοδιαχειρίστρια εταιρεία της χώρας και βασικός πυλώνας της παρουσίας του ομίλου στο νησί. Απασχολεί περισσότερα από 500 άτομα, εκ των οποίων περίπου 300 είναι Κύπριοι.
Ο όμιλος έχει επίσης ενισχύσει τη μακροπρόθεσμη παρουσία του στην Κύπρο με την απόκτηση ιδιόκτητων γραφείων στη Λεμεσό. Τα εγκαίνιά τους θα πραγματοποιηθούν το 2027, παρουσία του ιδρυτή της MSC, Gianluigi Aponte, και του Προέδρου της Δημοκρατίας.
Στη συνάντηση παρευρέθηκαν επίσης η Υφυπουργός Ναυτιλίας, Μαρίνα Χατζημανώλη, και διευθυντικά στελέχη της MSC.
Πηγή: ΚΥΠΕ
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