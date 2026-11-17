Σήμερα, το όριο αφυπηρέτησης στην Κύπρο βρίσκεται στα 65 χρόνια. Στην Ελλάδα και την Ιταλία είναι 67, στη Γερμανία αυξάνεται σταδιακά προς τα 67, ενώ στη Δανία έχει ήδη αποφασιστεί η αύξησή του στα 70 μέχρι το 2040. Στον αντίποδα, η Πολωνία διατηρεί τα 60 χρόνια για τις γυναίκες και τα 65 για τους άνδρες.

Οι ευρωπαϊκές προβλέψεις δείχνουν ότι η κατεύθυνση είναι προς την παράταση του εργασιακού βίου. Για την Κύπρο, μάλιστα, οι νεότερες δημογραφικές προβολές τοποθετούν το συνταξιοδοτικό όριο κοντά στα 70 χρόνια μέχρι το 2080. Πρόκειται, όμως, για προβολή και όχι για ειλημμένη πολιτική απόφαση.

Θα ήταν παράλογο να αγνοήσουμε ότι ζούμε περισσότερο. Εξίσου παράλογο, όμως, θα ήταν να αντιμετωπίζουμε με τον ίδιο τρόπο έναν οικοδόμο, μια νοσηλεύτρια και έναν υπάλληλο γραφείου. Η σωματική καταπόνηση, οι συνθήκες εργασίας και η κατάσταση της υγείας πρέπει να λαμβάνονται υπόψη.

Υπάρχει και μια άλλη διάσταση. Όταν ζητούμε από τους μεγαλύτερους να παραμείνουν περισσότερο στην εργασία, οφείλουμε να εξασφαλίζουμε πραγματικές ευκαιρίες απασχόλησης, επανεκπαίδευση και αξιοπρεπείς απολαβές.

Η κυβέρνηση ορθώς εξετάζει κίνητρα εθελοντικής παραμονής μέχρι τα 67. Πριν, όμως, συζητήσουμε υποχρεωτική παράταση, χρειάζεται να αντιμετωπίσουμε τις χαμηλές συντάξεις και να ενισχύσουμε τα Ταμεία Προνοίας, που σήμερα καλύπτουν περιορισμένο ποσοστό εργαζομένων.

Η βιωσιμότητα του συστήματος είναι απαραίτητη. Δεν μπορεί, όμως, να εξασφαλίζεται αποκλειστικά με περισσότερα χρόνια εργασίας.

Το ζητούμενο δεν είναι απλώς να φτάνουμε υγιείς στη σύνταξη αλλά να έχουμε και αρκετά χρόνια για να τη χαρούμε!