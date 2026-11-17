Σύμφωνα με ανακοίνωση του Συνδέσμου, την αντιπροσωπεία ηγήθηκαν ο Πρόεδρος του CITEA, Γιώργος Μαλέκκος, και η Διευθύντρια, Ματίνα Ζησιάδου. Στο πλαίσιο των επαφών, τα μέλη της συναντήθηκαν με τις Huawei, Alibaba, Temu και MiniMax και συζήτησαν τις εξελίξεις στην τεχνητή νοημοσύνη, τον ψηφιακό μετασχηματισμό και τις προοπτικές επιχειρηματικής συνεργασίας.

Η αποστολή συμμετείχε επίσης στη διεθνή έκθεση China International Import Expo (CIIE), στη Σαγκάη. Το CITEA έδωσε το «παρών» στο Κυπριακό Περίπτερο της έκθεσης, το οποίο διοργανώθηκε από το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας, προβάλλοντας την Κύπρο και τις δυνατότητες της κυπριακής επιχειρηματικότητας στη διεθνή αγορά.

Κατά τη διάρκεια της CIIE, η αντιπροσωπεία συναντήθηκε με την Πρέσβη της Κυπριακής Δημοκρατίας στην Κίνα, Κούλλα Σοφιανού. Στη συνάντηση συζητήθηκαν η ενίσχυση της παρουσίας κυπριακών επιχειρήσεων και η ανάπτυξη διεθνών συνεργασιών.

Ο Γιώργος Μαλέκκος παρουσίασε επίσης τις δυνατότητες και την τεχνογνωσία του κυπριακού τομέα τεχνολογίας και πληροφορικής σε εκδήλωση επιχειρηματικής δικτύωσης της Bank of China.

Ο κ. Μαλέκκος ανέφερε ότι η Κύπρος μπορεί να αποτελέσει συνεργάτη για κινεζικές επιχειρήσεις που επιδιώκουν να επεκταθούν στην Ευρώπη. Όπως σημείωσε, οι κυπριακές εταιρείες γνωρίζουν την ευρωπαϊκή αγορά και το κανονιστικό πλαίσιο, καθώς και τις ανάγκες των τοπικών επιχειρήσεων.

Πρόσθεσε ότι στόχος είναι οι επαφές να οδηγήσουν σε συγκεκριμένες συνεργασίες, εξαγωγικές ευκαιρίες και κοινά έργα στην ευρωπαϊκή αγορά.

Πηγή: ΚΥΠΕ