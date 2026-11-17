Στην ανακατασκευή περίπου 1.300 μέτρων πεζοδρομίων στη Λεωφ. Ευρώπης προχωρεί ο Δήμος Ιεροκηπίας, με στόχο τη βελτίωση της προσβασιμότητας και της ασφάλειας των πολιτών.
Ανακατασκευάζονται 1.300 μέτρα πεζοδρομίων στη Λεωφ. Ευρώπης από τον Δήμο Ιεροκηπίας
Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, για την υλοποίηση του έργου υπογράφηκε στις 6 Νοεμβρίου 2026 συμφωνία μεταξύ του Δημάρχου Ιεροκηπίας Νίκου Παλιού και του κ. Γιαννάκη Γεωργίου, εκ μέρους της εταιρείας Afafco Construction Co Ltd.
Το συνολικό ποσό της σύμβασης ανέρχεται στις €133.022,50, πλέον ΦΠΑ, ενώ η διάρκεια υλοποίησης του έργου καθορίστηκε στους δύο μήνες από την ημερομηνία έναρξής του.
Σύμφωνα με τον Δήμο Ιεροκηπίας, η παρέμβαση αποσκοπεί στην αναβάθμιση των υφιστάμενων πεζοδρομίων και στη δημιουργία ασφαλέστερων και πιο προσβάσιμων υποδομών για τους πολίτες που διακινούνται στη Λεωφ. Ευρώπης.
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