Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, για την υλοποίηση του έργου υπογράφηκε στις 6 Νοεμβρίου 2026 συμφωνία μεταξύ του Δημάρχου Ιεροκηπίας Νίκου Παλιού και του κ. Γιαννάκη Γεωργίου, εκ μέρους της εταιρείας Afafco Construction Co Ltd.

Το συνολικό ποσό της σύμβασης ανέρχεται στις €133.022,50, πλέον ΦΠΑ, ενώ η διάρκεια υλοποίησης του έργου καθορίστηκε στους δύο μήνες από την ημερομηνία έναρξής του.

Σύμφωνα με τον Δήμο Ιεροκηπίας, η παρέμβαση αποσκοπεί στην αναβάθμιση των υφιστάμενων πεζοδρομίων και στη δημιουργία ασφαλέστερων και πιο προσβάσιμων υποδομών για τους πολίτες που διακινούνται στη Λεωφ. Ευρώπης.