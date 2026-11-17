Ουκρανική επίθεση στη γέφυρα της Κριμαίας

Στο στόχαστρο ουκρανικής επίθεσης βρέθηκε εκ νέου η γέφυρα του Κερτς, η οποία συνδέει τη Ρωσία με την Κριμαία, τη χερσόνησο της Μαύρης Θάλασσας που η Μόσχα προσάρτησε το 2014.

Ο διορισμένος από τη Ρωσία επικεφαλής των τοπικών αρχών της Κριμαίας, Σεργκέι Αξιόνοφ, ανακοίνωσε μέσω Telegram ότι «ο εχθρός επιτέθηκε για άλλη μια φορά στη Γέφυρα της Κριμαίας», προσθέτοντας ότι η κυκλοφορία διακόπηκε προσωρινά και καλώντας τους κατοίκους να αποφεύγουν τις μετακινήσεις στην περιοχή.

Η γέφυρα, μήκους 19 χιλιομέτρων, αποτελεί τη μοναδική απευθείας οδική και σιδηροδρομική σύνδεση της Ρωσίας με την Κριμαία και θεωρείται κρίσιμης σημασίας για τις μεταφορές και τον ανεφοδιασμό των ρωσικών δυνάμεων.

Εκρήξεις στο Κίεβο από ρωσική βαλλιστική επίθεση

Λίγες ώρες αργότερα, εκρήξεις σημειώθηκαν στο Κίεβο μετά την ενεργοποίηση συναγερμού για ρωσική επίθεση με βαλλιστικούς πυραύλους.

Ο δήμαρχος της ουκρανικής πρωτεύουσας, Βιτάλι Κλίτσκο, ανέφερε αρχικά ότι δύο γέφυρες επλήγησαν από τα ρωσικά πλήγματα. Στη συνέχεια ενημέρωσε ότι η επίθεση προκάλεσε ζημιές σε υποδομές ζωτικής σημασίας.

«Η επίθεση του εχθρού έχει προκαλέσει ζημιές σε υποδομές ζωτικής σημασίας. Σε ορισμένες περιοχές αναφέρθηκαν διακοπές υδροδότησης και θέρμανσης», έγραψε στο Telegram.

Προειδοποίηση Ζελένσκι για νέο κύμα επιθέσεων

Οι επιθέσεις σημειώθηκαν μία ημέρα μετά την προειδοποίηση του Ουκρανού προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι για επικείμενη κλιμάκωση των ρωσικών επιχειρήσεων.

Επικαλούμενος πληροφορίες των ουκρανικών μυστικών υπηρεσιών, ο Ζελένσκι είχε καλέσει τους πολίτες να βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα, προειδοποιώντας για νέο μπαράζ ρωσικών επιθέσεων.

Οι εξελίξεις αυτές επιβεβαιώνουν τη συνέχιση της έντονης στρατιωτικής αντιπαράθεσης, με τις δύο πλευρές να στοχοποιούν κρίσιμες υποδομές και στρατηγικά σημεία βαθιά στην επικράτεια του αντιπάλου.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ - ΜΠΕ