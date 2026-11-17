Σε αυτά τα στιγμιότυπα, ο Κιμ εμφανίζεται καθισμένος με ένα τσιγάρο στο χέρι και φορώντας γυαλιά ηλίου. Η σύζυγός του Ρι Σολ Γιου βρίσκεται πίσω του.

Τα επίσημα μέσα ενημέρωσης της Βόρειας Κορέας μετέδωσαν ότι ο ηγέτης επισκέφθηκε το τουριστικό θέρετρο Σαμτζιγιόν την Κυριακή και χθες, Δευτέρα, συνοδευόμενος από την οικογένειά του και αξιωματούχους του κυβερνώντος κόμματος.

Σε άλλη φωτογραφία εμφανίζεται η κόρη του Τζου Ε, που κατεβαίνει μια πίστα φορώντας λευκή φόρμα χωρίς προστατευτικό κράνος.

Η Σαμτζιγιόν βρίσκεται κοντά στα σύνορα με την Κίνα. Σύμφωνα με φήμες που κυκλοφορούν ο Κιμ Γιονγκ Ουν θα μπορούσε να επισκεφθεί τη χώρα για να συναντηθεί εκεί με τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, στο περιθώριο της συνόδου της Οικονομικής Συνεργασίας Ασίας-Ειρηνικού (Apec), που διοργανώνεται στη Σεντζέν.

North Korean leader Kim Jong Un inspected construction of a tourism zone near the Chinese border in recent days, amid speculation over a China trip fueled by comments from US and Russian officials https://t.co/2OGw7eWfin https://t.co/IPbo3yBaFm — Reuters (@Reuters) November 17, 2026

Αυξάνονται οι πιθανότητες για συνάντηση Ντόναλντ Τραμπ-Κιμ Γιονγκ Ουν

Οι πιθανότητες μιας συνάντησης μεταξύ του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ και του ηγέτη της Βόρειας Κορέας Κιμ Γιονγκ Ουν στο περιθώριο της συνόδου APEC έχουν αυξηθεί αφότου το Κρεμλίνο δήλωσε ότι είναι πιθανή μια συνάντηση μεταξύ του Κιμ και του Ρώσου προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν, σύμφωνα με αναλυτές.

Ο Τραμπ έχει κατ’ επανάληψη εκφράσει ενδιαφέρον να συναντηθεί και πάλι με τον Κιμ και δήλωσε χθες ότι αυτό μπορεί να συμβεί στην Κίνα αυτή την εβδομάδα. Ωστόσο, συναντήσεις που είχαν προταθεί στο παρελθόν δεν πραγματοποιήθηκαν και Αμερικανοί και Νοτιοκορεάτες αξιωματούχοι έχουν δηλώσει ότι οι πιθανότητες είναι χαμηλές.

Εντούτοις, τηλεγράφημα του ρωσικού πρακτορείου ειδήσεων Interfax, σύμφωνα με το οποίο το Κρεμλίνο δήλωσε πως ο Πούτιν θα μπορούσε να συναντήσει τον Κιμ εάν ο Βορειοκορεάτης ηγέτης παρευρεθεί στη σύνοδο των κρατών Οικονομικής Συνεργασίας Ασίας-Ειρηνικού (APEC) στη Σεντζέν, άλλαξε τα δεδομένα.

Το Κρεμλίνο «δεν θα το έκανε αυτό εκτός κι αν ήταν σίγουρο ότι επρόκειτο να τον συναντήσει», δήλωσε o Σίντνεϊ Σέιλερ, πρώην αξιωματούχος στην αμερικανικής υπηρεσία πληροφοριών για τη Βόρεια Κορέα που τώρα εργάζεται για το Κέντρο Στρατηγικών και Διεθνών Μελετών. «Είμαι αρκετά σίγουρος ότι κάτι ετοιμάζεται».

Μια σειρά από επισκέψεις από αξιωματούχους της Βόρειας Κορέας στη Ρωσία και την Κίνα τις τελευταίες εβδομάδες, καθώς και ρωσικές και κινεζικές αποστολές στην Πιονγκγιάνγκ, θα μπορούσαν επίσης να έχουν γίνει με σκοπό την οργάνωση μιας συνόδου. Ο Κιμ πραγματοποίησε τον περασμένο μήνα αιφνιδιαστική επίσκεψη στην κινεζική παραμεθόριο πόλη Νταντόνγκ.

«Υπάρχουν αυτές οι μικρές ενδείξεις», δήλωσε ο Τζον Ντελούρι, καθηγητής στο Hopkins-Nanjing Center. «Εάν ο Κιμ πάει στη Σεντζέν, θα μιλήσει στον Ντόναλντ Τραμπ».

Ο Τραμπ δήλωσε ότι η παρουσία του Βορειοκορεάτη ηγέτη στη σύνοδο APEC εναπόκειται στον Κινέζο πρόεδρο Σι Τζινπίνγκ. Η γραμματεία του APEC δήλωσε ότι δεν έχει πληροφορίες για την Κίνα και τους προσκεκλημένους της.

Το Πεκίνο ανακοίνωσε σήμερα ότι «δεν έχει πληροφορίες» για πιθανή συνάντηση μεταξύ Τραμπ και Κιμ.

«Δεν έχω πληροφορίες για το θέμα αυτό», είπε σε τακτική ενημέρωση των δημοσιογράφων ο εκπρόσωπος του κινεζικού υπουργείου Εξωτερικών Γκούο Τζιακούν, χωρίς να δώσει άλλες διευκρινίσεις.

Τα αιτήματα της Πιονγκγιάνγκ

Το ενδιαφέρον του Τραμπ για μια νέα συνάντηση με τον Κιμ έρχεται επτά χρόνια μετά την προηγούμενη σύνοδό τους που ολοκληρώθηκε χωρίς συμφωνία για τον περιορισμό των πυρηνικών όπλων της Βόρειας Κορέας και για χαλάρωση των εις βάρος της κυρώσεων.

Η Βόρεια Κορέα έχει κατ’ επανάληψη αφήσει να φανεί ότι δεν προτίθεται να επαναλάβει τις συνομιλίες εκτός κι αν η αποπυρηνικοποίηση είναι εκτός ατζέντας. Ο Τραμπ έχει αναφερθεί στη Βόρεια Κορέα ως πυρηνική δύναμη, ένα καθεστώς που οι σύμμαχοί του στην περιοχή και στη Δύση αρνούνται να αναγνωρίσουν.

Ο Σέιλερ δήλωσε ότι μια συνάντηση πιθανόν θα έχει περισσότερο συμβολικό χαρακτήρα παρά ουσιαστικό και θα είναι ένα βήμα για να πιέσει ο Κιμ προκειμένου η Βόρεια Κορέα να αναγνωριστεί διεθνώς ως ένα κράτος με πυρηνικά. «Δεν θα γίνει σε μια νύχτα αλλά εν τέλει (ο Κιμ) ελπίζει να κουράσει τον κόσμο ώστε να αποδεχθεί τη Βόρεια Κορέα ως πυρηνική δύναμη», δήλωσε. Για τον Τραμπ, «κάνει απλά τη συνάντηση για να οικοδομήσει μια σχέση».

Άλλοι παραμένουν επιφυλακτικοί ως προς το εάν θα πραγματοποιηθεί τελικά μια συνάντηση. Υπάρχουν λίγες ενδείξεις ότι η Κίνα κάνει προετοιμασίες για να ταξιδέψει ο Κιμ και ο Τραμπ έκανε αντίστοιχα σχόλιο πριν αναχωρήσει για σύνοδο της APEC στη Νότια Κορέα πέρυσι, δήλωσε πρόσωπο με γνώση της κατάστασης.

«Δεν υπάρχει κανένα όφελος για τον Κιμ εκτός από ευκαιρίες να φωτογραφηθεί», δήλωσε ο Κιμ Ντονγκ-γιουπ, καθηγητής στο Far East Institute του πανεπιστημίου Kyungnam. «Ας πούμε ότι προσφέρονται να άρουν τις κυρώσεις. Αλλά οι κυρώσεις ήδη δεν λειτουργούν. Δεν υπάρχει τίποτα για να κερδίσει ο Κιμ. Γιατί να πάει και να εκτεθεί σε πιθανή αβεβαιότητα;».

Η τελευταία εμφάνιση του Κιμ σε πολυμερή εκδήλωση ήταν πέρυσι τον Σεπτέμβριο, σε στρατιωτική παρέλαση στο Πεκίνο την οποία παρακολούθησαν περισσότεροι από 20 ξένοι ηγέτες, ανάμεσά τους ο Πούτιν. Τα κρατικά μέσα της Βόρειας Κορέας είχαν ανακοινώσει τη συμμετοχή του Κιμ μέρες νωρίτερα και εκείνος ταξίδεψε στο Πεκίνο με θωρακισμένο τρένο.

Ο Ντελούρι δήλωσε ότι αναμένει πως ο Κιμ, εάν πράγματι παρευρεθεί στη σύνοδο APEC, θα ταξιδέψει αεροπορικώς με αεροσκάφος της Air China στη Σεντζέν όπως έκανε όταν επισκέφθηκε τη Σιγκαπούρη το 2018 για την πρώτη συνάντηση κορυφής με τον Τραμπ κατά την πρώτη θητεία του Αμερικανού προέδρου.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ ΜΠΕ