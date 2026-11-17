Τα υπουργεία Εμπορίου και Δικαιοσύνης ανακοίνωσαν χθες ότι συνεργάζονται «για να εφαρμοστεί με πλήρη αυστηρότητα η νομοθεσία σε βάρος της Megaspeed αναφορικά με οποιαδήποτε εγκληματική ενέργεια που ενδέχεται να έχει διαπραχθεί».

Η εταιρεία Megaspeed ιδρύθηκε από την Άλις Χουάνγκ, την Κινέζα με την οποία είχε σχέση ο επικεφαλής της Nvidia Τζένσεν Χουάνγκ και η οποία φέρεται να ήταν κατάσκοπος για λογαριασμό της Κίνας.

Σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση, το υπουργείο Εμπορίου ξεκίνησε το 2024 να εξετάζει την υπόθεση της Megaspeed και ενδεχόμενες παραβιάσεις από την εταιρεία. Τον Μάιο του 2025 ζήτησε από την Nvidia να του παραδώσει έγγραφα που αφορούσαν «τις άμεσες ή έμμεσες πωλήσεις της στη Megaspeed». Ένα μήνα αργότερη η Nvidia περιέλαβε τη Megaspeed στον εσωτερικό μαύρο κατάλογο με τις εταιρείες στις οποίες απαγορεύεται να κάνει πωλήσεις.

Οι αμερικανικές αρχές με τη βοήθεια των ομολόγων τους της Σιγκαπούρης πραγματοποίησαν «επιτόπιο, δια ζώσης έλεγχο στη Megaspeed τον Ιούνιο του 2025», επεσήμανε η ανακοίνωση η οποία διευκρίνιζε ότι στο πλαίσιο της έρευνας αυτής κατέθεσε η Άλις Χουάνγκ, τότε πρόεδρος και διευθύνουσα σύμβουλος της εταιρείας.

«Μετά τις ενέργειες αυτές το υπουργείο Δικαιοσύνης έλαβε την απόφαση να ξεκινήσει ποινική έρευνα εις βάρος της Megaspeed», σημείωνε η ανακοίνωση.

Η εταιρεία έχει διαβεβαιώσει ότι η Άλις Χουάνγκ αποχώρησε τον Αύγουστο του 2025.

Σύμφωνα με έγγραφα που αποκάλυψε την Παρασκευή το πρακτορείο Bloomberg, προηγμένης τεχνολογίας τσιπ βρίσκονται σε λειτουργία σε ένα κέντρο δεδομένων στη Σανγκάη. Κάποιοι σέρβερ αυτού του κέντρου δεδομένων είχαν αρχικά πουληθεί στην Aperia Cloud Services, εμπορικό συνεργάτη της Nvidia με έδρα τη Σιγκαπούρη. Οι σέρβερς αυτοί πέρασαν στη συνέχεια από τη Megaspeed και βγήκαν από τη Σιγκαπούρη για να καταλήξουν λαθραία στην Κίνα.

Η ανακοίνωση των δύο υπουργείων δεν αναφέρεται στον Τζένσεν Χουάνγκ ούτε και στη σχέση του με τη Άλις Χουάνγκ.

Ωστόσο μαρτυρά την επιθυμία της κυβέρνησης Τραμπ να βάλει τέλος στις επικρίσεις για τον τρόπο που διαχειρίστηκε την υπόθεση και στα σχόλια για τις διαφωνίες στο εσωτερικό της, διαβεβαιώνοντας ότι η έρευνα «αποτελεί καρπό της εξαιρετικής δουλειάς του υπουργείου Εμπορίου υπό την αιγίδα του υπουργού Χάουαρντ Λάτνικ» και του υπουργείου Δικαιοσύνης.

Ο υπουργός Οικονομικών Σκοτ Μπέσεντ κατηγόρησε την προηγούμενη εβδομάδα το υπουργείο Εμπορίου ότι αγνόησε τις αναφορές σύμφωνα με τις οποίες η Megaspeed εισήγαγε στην Κίνα τεχνολογίες της Nvidia. Ζήτησε εξάλλου τη διενέργεια έρευνας αναφορικά με τους δεσμούς του Τζένσεν Χουάνγκ με τη Megaspeed.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ