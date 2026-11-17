Το CNN, επικαλούμενο πηγές που έχουν γνώση της υπόθεσης, μετέδωσε ότι οι αμερικανικές υπηρεσίες Πληροφοριών διαθέτουν ενδείξεις σύμφωνα με τις οποίες η Τεχεράνη καταρτίζει σχέδια για να πυροδοτήσει ενδεχομένως βρόμικη βόμβα στην ομοσπονδιακή πρωτεύουσα των ΗΠΑ.

Οι πηγές σημείωσαν ότι οι αμερικανικές υπηρεσίες Πληροφοριών χαρακτηρίζουν προς το παρόν τα σχέδια του Ιράν προσπάθεια για να εξετάσει τις επιλογές του και όχι ένδειξη επικείμενης επίθεσης, επεσήμανε το CNN.

Ωστόσο ο σχεδιασμός είναι πολύ συγκεκριμένος, συνεχίζει το αμερικανικό τηλεοπτικό δίκτυο, και περιλαμβάνει τοποθεσίες και στόχους, σύμφωνα με δύο πηγές, ενώ πρόσθεσε ότι Αμερικανοί αξιωματούχοι πραγματοποίησαν πολλές συναντήσεις την προηγούμενη εβδομάδα για να συζητήσουν πώς θα αντιμετωπιστεί η απειλή.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ