Ο εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών του Ιράν διέψευσε σήμερα δημοσίευμα του τηλεοπτικού δικτύου CNN, σύμφωνα με το οποίο η Τεχεράνη σχεδιάζει να πυροδοτήσει βρόμικη βόμβα στην Ουάσινγκτον, λέγοντας ότι οι ισχυρισμοί αυτοί είναι «αβάσιμοι» σε ανάρτησή του στο Χ.
CNN: Σχέδιο του Ιράν για «βρόμικη βόμβα» στην Ουάσινγκτον - Διαψεύδει η Τεχεράνη
Κατηγορηματικά διαψεύδει το Ιράν δημοσίευμα του CNN, σύμφωνα με το οποίο αμερικανικές υπηρεσίες Πληροφοριών διαθέτουν ενδείξεις για πιθανό σχέδιο επίθεσης με «βρόμικη βόμβα» στην Ουάσινγκτον. Σύμφωνα με το αμερικανικό δίκτυο, οι υπηρεσίες δεν θεωρούν ότι επίκειται επίθεση, ωστόσο οι πληροφορίες έχουν προκαλέσει συσκέψεις Αμερικανών αξιωματούχων για την αντιμετώπιση της ενδεχόμενης απειλής
Το CNN, επικαλούμενο πηγές που έχουν γνώση της υπόθεσης, μετέδωσε ότι οι αμερικανικές υπηρεσίες Πληροφοριών διαθέτουν ενδείξεις σύμφωνα με τις οποίες η Τεχεράνη καταρτίζει σχέδια για να πυροδοτήσει ενδεχομένως βρόμικη βόμβα στην ομοσπονδιακή πρωτεύουσα των ΗΠΑ.
Οι πηγές σημείωσαν ότι οι αμερικανικές υπηρεσίες Πληροφοριών χαρακτηρίζουν προς το παρόν τα σχέδια του Ιράν προσπάθεια για να εξετάσει τις επιλογές του και όχι ένδειξη επικείμενης επίθεσης, επεσήμανε το CNN.
Ωστόσο ο σχεδιασμός είναι πολύ συγκεκριμένος, συνεχίζει το αμερικανικό τηλεοπτικό δίκτυο, και περιλαμβάνει τοποθεσίες και στόχους, σύμφωνα με δύο πηγές, ενώ πρόσθεσε ότι Αμερικανοί αξιωματούχοι πραγματοποίησαν πολλές συναντήσεις την προηγούμενη εβδομάδα για να συζητήσουν πώς θα αντιμετωπιστεί η απειλή.
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ
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