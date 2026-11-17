Σε ανακοίνωσή του, ο ΠΙΣ εξηγεί ότι όταν ένας Προσωπικός Ιατρός αλλάζει τη νομική οντότητα μέσω της οποίας παρέχει υπηρεσίες στο ΓεΣΥ, το υφιστάμενο σύστημα ενημέρωσης μπορεί να δημιουργήσει την εσφαλμένη εντύπωση ότι σταματά να εξυπηρετεί τους ασθενείς του, ακόμη κι αν συνεχίζει κανονικά την ιατρική του δραστηριότητα.

Με αφορμή σχετικές αναφορές, ο Σύλλογος προχωρεί σε παρέμβαση προς τον ΟΑΥ, ζητώντας να αναδιατυπωθούν άμεσα οι ειδοποιήσεις, ώστε να αποσαφηνίζεται η πραγματική φύση κάθε μεταβολής. Ζητά επίσης να αναθεωρηθούν οι διοικητικές διαδικασίες, ώστε η αλλαγή συμβαλλόμενης νομικής οντότητας να μην προκαλεί περιττή ταλαιπωρία στους δικαιούχους.

Παράλληλα, ο ΠΙΣ ζητά να διασφαλιστεί η απρόσκοπτη συνέχιση της ιατρικής παρακολούθησης και, όπου είναι εφικτό, να διατηρείται η εγγραφή στον ίδιο Προσωπικό Ιατρό χωρίς περιττές διαδικασίες επανεγγραφής.

Μέχρι να αναθεωρήσει ο ΟΑΥ τα σχετικά μηνύματα και τις διαδικασίες, ο Σύλλογος καλεί τους δικαιούχους να μην ανησυχούν αδικαιολόγητα και να μην επιλέγουν βεβιασμένα άλλον γιατρό. Όπως επισημαίνει, η λήψη μιας τέτοιας ειδοποίησης δεν σημαίνει κατ’ ανάγκη ότι χάνουν τον Προσωπικό τους Ιατρό.

Συστήνει, ωστόσο, στους δικαιούχους να επικοινωνούν με το ιατρείο τους για να ενημερώνονται σχετικά με τη φύση της μεταβολής, την ισχύουσα προθεσμία και τυχόν ενέργειες που απαιτούνται για τη συνέχιση της εγγραφής τους.

Ο ΠΙΣ υπογραμμίζει ότι οι διοικητικές διαδικασίες του ΓεΣΥ πρέπει να στηρίζουν τη συνέχεια της ιατρικής φροντίδας και όχι να προκαλούν ανασφάλεια στους ασθενείς ή περιττό διοικητικό βάρος στους γιατρούς.

Ο Σύλλογος αναφέρει ότι θα συνεχίσει τις παρεμβάσεις του προς αυτή την κατεύθυνση, με γνώμονα την προστασία των δικαιούχων και την εύρυθμη λειτουργία του Συστήματος.

Πηγή: ΚΥΠΕ