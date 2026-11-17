Νέα ημέρα απεργιακών κινητοποιήσεων και διαδηλώσεων πραγματοποιείται σήμερα στη Γαλλία. Η αστυνομία εκτιμά ότι 220.000 έως 300.000 διαδηλωτές θα βρεθούν στους δρόμους των μεγάλων πόλεων της χώρας.
Γαλλία: Στους δρόμους έως και 300.000 διαδηλωτές - Σε επιφυλακή χιλιάδες αστυνομικοί
Νέα ημέρα απεργιακών κινητοποιήσεων και διαδηλώσεων στη Γαλλία, με δεκάδες χιλιάδες αστυνομικούς σε επιφυλακή. Οι απεργίες επηρεάζουν ήδη την παιδεία και τις μεταφορές.
Οι αστυνομικές αρχές θεωρούν ότι οι σημερινές κινητοποιήσεις δεν παρουσιάζουν τόσο υψηλό επίπεδο επικινδυνότητας όσο οι προηγούμενες. Ωστόσο, δεκάδες χιλιάδες αστυνομικοί βρίσκονται και σήμερα σε επιφυλακή.
Συνδικαλιστικές οργανώσεις της αστυνομίας αναφέρουν σε ανακοινώσεις τους ότι τα μέλη τους είναι εξαντλημένα. Σε ορισμένες περιπτώσεις, ομάδες αστυνομικών δήλωσαν σήμερα ότι ασθενούν.
Οι απεργίες έχουν ήδη επηρεάσει την παιδεία και τις μεταφορές. Μέχρι τις πρώτες απογευματινές ώρες δεν είχαν ανακοινωθεί περιστατικά βίας ανάλογα με εκείνα που σημειώθηκαν σε προηγούμενες κινητοποιήσεις.
Πηγή: ΚΥΠΕ
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