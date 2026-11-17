Οι αστυνομικές αρχές θεωρούν ότι οι σημερινές κινητοποιήσεις δεν παρουσιάζουν τόσο υψηλό επίπεδο επικινδυνότητας όσο οι προηγούμενες. Ωστόσο, δεκάδες χιλιάδες αστυνομικοί βρίσκονται και σήμερα σε επιφυλακή.

Συνδικαλιστικές οργανώσεις της αστυνομίας αναφέρουν σε ανακοινώσεις τους ότι τα μέλη τους είναι εξαντλημένα. Σε ορισμένες περιπτώσεις, ομάδες αστυνομικών δήλωσαν σήμερα ότι ασθενούν.

Οι απεργίες έχουν ήδη επηρεάσει την παιδεία και τις μεταφορές. Μέχρι τις πρώτες απογευματινές ώρες δεν είχαν ανακοινωθεί περιστατικά βίας ανάλογα με εκείνα που σημειώθηκαν σε προηγούμενες κινητοποιήσεις.

Πηγή: ΚΥΠΕ